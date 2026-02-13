José Jerí es invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes en Miami mientras Congreso peruano debate su censura

El presidente José Jerí ha sido invitado a participar en la cumbre de líderes de América Latina y el Caribe que se celebrará el 7 de marzo en Miami, convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

La invitación fue anunciada por la Cancillería del Perú a través de sus canales oficiales, subrayando que el encuentro tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación estratégica en seguridad regional. Esta noticia se produce en medio de un escenario político complejo para Jerí, ya que días antes el pleno del Congreso debatirá una moción de censura en su contra.

“El presidente de la república, José Jerí Oré, ha sido invitado por el mandatario de Estados Unidos a la cumbre de líderes de América Latina y el Caribe que se realizará el 7 de marzo en Miami. El encuentro tiene como propósito fortalecer los lazos de cooperación estratégica en el marco de la seguridad regional", se lee en la publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente interino de Perú, José Jerí, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

El evento reunirá a jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, entre otros.

La cancillería subrayó que la participación peruana responde a una “trayectoria de amistad fundamentada en valores compartidos, respeto mutuo y una agenda bilateral orientada al beneficio de ambos pueblos”. El anuncio se difundió tras confirmarse la inclusión de Perú en la lista de países invitados al foro regional.

Donald Trump publicó, a través de Truth Social, una imagen de la edificación que tendrá en su interior al futuro Salón de Baile de la Casa Blanca (@realDonaldTrump)

Según reportó CNN, la reunión se desarrollará en el Trump National Doral Miami y representa el primer foro regional convocado por Trump tras su regreso a la Casa Blanca. El encuentro contará con líderes considerados afines a la administración estadounidense, entre ellos Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

Cumbre de Trump en medio de la disputa por el Megapuerto de Chancay

La cumbre se da en un momento de fuerte competencia entre Estados Unidos y China por influencia en Sudamérica. Recientemente, una sentencia judicial en Perú limitó la fiscalización estatal sobre el Megapuerto de Chancay, operado mayoritariamente por la estatal china Cosco Shipping Ports Limited. Según RPP Noticias, la decisión judicial desencadenó pronunciamientos de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., que advirtió sobre riesgos de soberanía ante inversiones chinas en infraestructura estratégica.

Fallo del Poder Judicial define roles en Chancay: APN supervisa operaciones e Indecopi controla competencia. (Foto: Agencia Andina)

El embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, enfatizó: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder la soberanía”. El internacionalista Francisco Belaunde indicó en declaraciones a RPP que el Perú se encuentra en medio de la disputa geopolítica entre Washington y Pekín. Por su parte, la Embajada China en Lima defendió la cooperación bilateral, asegurando que “siempre se basa en el respeto mutuo, el trato equitativo y las ganancias compartidas”. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) peruana afirmó que el Estado “defenderá sus prerrogativas de control sobre el Megapuerto de Chancay” y que la inversión extranjera debe sujetarse a las condiciones y vigilancia que establece la Constitución.

José Jerí enfrenta un proceso de censura impulsado por escándalos y cuestionamientos

Mientras se confirma la participación de José Jerí en la cumbre de Miami, el mandatario enfrenta una moción de censura en el Congreso de la República por supuestos vínculos con empresarios chinos y contrataciones cuestionadas. Según reportó Exitosa, la moción fue presentada tras corregir observaciones y cuenta con 78 firmas, el mínimo requerido para su admisión. La sesión extraordinaria se ha convocado para el 17 de febrero.

El congresista Fernando Rospigliosi explicó que el documento habilita el trámite parlamentario, aunque solo 29 firmas serían válidas, lo que pone en duda la viabilidad del proceso. El debate podría coincidir con el inicio de la nueva legislatura, lo que diluiría el carácter extraordinario de la convocatoria.

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi convoca a pleno extraordinario para debatir la censura a José Jerí. Canal N

El reglamento del Congreso establece que la vacancia presidencial exige una mayoría calificada de 87 votos. De momento, la moción solo cuenta con 29 adhesiones explícitas, según Exitosa, lejos del umbral necesario para destituir al jefe de Estado. Expertos como Aníbal Quiroga señalaron que el pleno podría modificar el orden del día y priorizar la votación de la vacancia, si así se decide en la sesión.

Partidos como Alianza para el Progreso y Podemos Perú respaldaron la convocatoria, aunque no todos sus miembros firmaron la solicitud ni han expresado apoyo explícito a la salida de Jerí. El desenlace político permanece abierto y la posible destitución podría coincidir con la cita internacional en Estados Unidos.