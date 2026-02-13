Perú

Censura de José Jerí en debate: Fernando Rospigliosi convoca a Pleno Extraordinario del Congreso para este 17 de febrero

La citación oficial indica que la sesión extraordinaria se realizará de forma presencial y conforme al reglamento del Congreso de la República

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi convoca a pleno extraordinario para debatir la censura a José Jerí.

Fernando Rospigliosi informó que se presentó formalmente una moción de censura contra el presidente José Jerí, luego de que los parlamentarios promotores de la medida corrigieran observaciones iniciales al documento. El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalló el estado del procedimiento parlamentario.

En su mensaje, el legislador señaló que los impulsores “cometieron varios errores” en la primera versión, pero que estos “han sido subsanados y acaban de presentar la moción en SIETE partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado)”. Con ello, afirmó, el trámite quedó habilitado para su evaluación en el pleno.

José Jerí afrontará debate de
José Jerí afrontará debate de censura tras convocatoria a pleno extraordinario este 17 de febrero. (Foto: Agencia Andina)

Moción alcanza número mínimo de firmas

Rospigliosi precisó que la moción fue ingresada con 78 firmas, cifra que constituye el mínimo requerido para que pueda ser admitida y debatida. Según explicó, alcanzar ese número permitió activar el procedimiento parlamentario correspondiente y coordinar acciones con la Mesa Directiva.

El legislador indicó además que, tras cumplirse ese requisito, “se dispuso que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí”. La convocatoria fue oficializada poco después mediante una citación formal dirigida a los congresistas.

El congresista Fernando Rospigliosi señaló
El congresista Fernando Rospigliosi señaló que la moción fue presentada con 78 firmas, el mínimo requerido para que pueda ser debatida. (Foto:X/@Frospigliosi)

Convocatoria oficial al pleno

El Congreso de la República emitió la citación titulada “Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso”, en la que se establece que la reunión se realizará de manera presencial el martes 17 de febrero de 2026 a las 10:00 a. m. El documento precisa que la convocatoria se realiza “por disposición del señor Presidente encargado del Congreso de la República y de conformidad con el artículo 50 del Reglamento del Congreso”.

La sesión se llevará a cabo en el Edificio José Faustino Sánchez Carrión, donde los legisladores debatirán la moción de censura presentada contra el jefe de Estado. Con esta convocatoria, el proceso entra en su fase decisiva, en la que el pleno deberá evaluar los argumentos y votar si corresponde aprobar o rechazar la medida.

Citación oficial convoca a pleno
Citación oficial convoca a pleno extraordinario del Congreso de la República para debatir moción contra José Jerí. (Foto: X/@Frospigliosi)

(Noticia en desarrollo)

