San Valentín: ¿cuánto cuesta comer en ‘La Rosa Náutica’, uno de los restaurantes más románticos y caros este 14 de febrero?

La Rosa Náutica, el icónico restaurante frente al mar, abre sus puertas para San Valentín. (Foto composición: Infobae Perú/La Rosa Naútica)

A pocos días de San Valentín, este 14 de febrero las parejas, enamorados, esposos y también amigos celebran una fecha que honra el amor y los vínculos entre las personas. En este contexto, miles de personas buscan el lugar ideal para compartir un momento especial junto a su ser querido. Entre los locales que destacan por su propuesta gastronómica y ambiente romántico, sobresale La Rosa Náutica, uno de los restaurantes más emblemáticos de Lima.

Este icónico espacio, ubicado sobre el mar de la Costa Verde, no solo ofrece comida, sino también una experiencia que combina la vista al océano con salones elegantes y detalles que lo han convertido en un escenario preferido para pedidas de mano, aniversarios y cenas especiales. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto cuesta disfrutar de una velada en este exclusivo restaurante?

Una vista aérea del Restaurante La Rosa Náutica, una estructura arquitectónica única construida sobre pilares en el mar, conectada a tierra por un largo muelle, capturada el 11 de febrero en Perú.

Carta y precios para todos los gustos

En La Rosa Náutica cuentan con una carta diferenciada para el día y la noche. Entre las entradas se pueden encontrar opciones como la ensalada Azul del Edén o los Langostinos del Mar, cuyos precios oscilan entre S/52 y S/98. Los ceviches, una de las especialidades más solicitadas, van desde S/62 hasta S/79 por porción, mientras que las conchas a la parmesana tienen un costo aproximado de S/98. Para quienes prefieren compartir varios sabores, la ronda marina ofrece precios entre S/124 y S/168.

El menú de fondos incluye alternativas como spaghetti molusca, filete de pesca del día o trucha a la sal, con precios que van desde S/79 hasta S/220. En cuanto a bebidas, la oferta abarca cócteles de autor desde S/40, mocktails desde S/19 y cócteles peruanos desde S/34. Los postres, entre los que se encuentran panna cotta, tiramisú, sorbetes y el tradicional suspiro a la limeña, tienen precios que oscilan entre S/29 y S/43.

Del mar a tu mesa: los platos destacados de La Rosa Náutica que no puedes perderte. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@larosanauticarestaurante)

Reservas y ambiente romántico

Para quienes deseen asegurar un lugar en esta fecha especial, se recomienda reservar con anticipación, especialmente durante los fines de semana y el 14 de febrero. La Rosa Náutica ofrece distintos ambientes, desde salones interiores hasta espacios al aire libre con vista al mar, que se pueden seleccionar a través de su sitio web oficial o comunicándose directamente con el restaurante.

Celebrar San Valentín en La Rosa Náutica no solo implica disfrutar de una carta variada y de calidad, sino también vivir una experiencia completa frente al mar, en un lugar que se ha consolidado como uno de los más románticos de Lima, ideal para quienes buscan combinar buena gastronomía y un ambiente único.

Ceviches, mariscos y fondos: el menú de La Rosa Náutica para una experiencia gastronómica frente al Pacífico. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@larosanauticarestaurante)

Otros restaurantes frente al mar

Para quienes buscan una experiencia moderna y sofisticada, Cala, ubicado en el espigón de Barranco, es una parada obligatoria. Este restaurante se especializa en una propuesta de fusión contemporánea y pescados frescos, destacando platos como su famoso pulpo a la parrilla y una coctelería de autor diseñada para acompañar la puesta de sol. Al ser un establecimiento de alta gama, el gasto promedio por persona suele superar los S/ 120 (aprox. $32), dependiendo del maridaje elegido.

Si prefieres disfrutar de la vista desde lo alto del acantilado en Miraflores, Mangos, ubicado en Larcomar, ofrece una propuesta versátil que combina gastronomía peruana e internacional. Es particularmente conocido por sus generosos bufés y su carta que incluye desde ceviches tradicionales hasta pastas y carnes. Los precios en este local son más accesibles para grupos familiares, con platos a la carta que oscilan entre los S/ 60 y S/ 90, permitiendo disfrutar de una ubicación privilegiada con un presupuesto moderado.

Finalmente, para una experiencia que capture el encanto histórico y bohemio de la costa limeña, La Posada del Mirador en Barranco es una excelente alternativa. Su carta se centra en comida marina, pastas y piqueos, ideales para una cena ligera mientras se observa el Pacífico desde su terraza. Por otro lado, si buscas algo más exclusivo en Chorrillos, La última torre (LUT) ofrece cocina de autor con insumos marinos de alta calidad. En estos establecimientos, los precios suelen rondar entre los S/ 50 y S/ 110, ofreciendo una excelente relación entre calidad culinaria y entorno paisajístico.