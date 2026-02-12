Perú

Gloria Foods se expande a Argentina con compra del 80% de empresa láctea por USD 500 millones

El holding lácteo de la empresa peruana Gloria mira a Argentina y compra una de las más relevantes empresas de ese mercado

Gloria Foods compra empresa láctea
Gloria Foods compra empresa láctea argentina y se prepara para entrar de lleno al mercado de Latinoamérica. - Crédito Difusión

Gloria Foods S.A., el holding lacteo y de alimentos del Grupo Gloria, ha anunciado la firma de un acuerdo para la adquisición del 80% del accionariado de Molfino Hermanos S.A. (Saputo Argentina), por un monto de alrededor de los USD 500 millones. La operación se realiza en Argentina mediante la compra de dicha empresa a Saputo Inc. (Canadá), así como de su oficina comercial en Brasil.

Así, Gloria se sigue expandiendo, esta vez a través de su holding. Como se recuerda, la compañía también hace poco adquirió la empresa del agua mineral San Mateo. En noviembre de 2025 anunció que se había se llevó a cabo el cierre de esta transacción y la toma de control de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Manantial SM S.A.C. (antes NABs S.A.C.).

Ahora, con la nueva compra la empresa confirma que ve al mercado argentino con interés, y ahora ingresará competir con las empresas del país vecino. Gloria tiene interés en expandirse a todo Latinoamérica.

Grupo Gloria recibió autorización de
Grupo Gloria recibió autorización de Indecopi para comprar agua San Mateo. (Foto composición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Mercado Negro/Agua San Mateo)

Saputo conservará el 20% de participación

¿Qué se sabe sobre la compañía que compra Gloria Foods? Molfino Hermanos es una empresa con décadas de tradición y ha sido parte del desarrollo de Saputo Argentina durante más de 20 años.

“La adquisición representa un paso estratégico para continuar fortaleciendo la presencia de Gloria Foods en el sector lácteo. Saputo Inc. conservará una participación del 20% en el accionariado, lo que permitirá fomentar el intercambio de conocimiento entre ambas compañías, así como una importante relación comercial”, afirma Gloria Foods en su comunicado.

Si bien el cierre de la operación se encuentra sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme a los procesos habituales para este tipo de transacciones, Gloria confía en su expansión en Latinoamérica.

Gloria se abre paso en
Gloria se abre paso en el mercado lácteo de Argentina. - Crédito Difusión

Gloria Foods se expande a Latam

Saputo Argentina es uno de los principales actores de la industria láctea en su país, con una trayectoria consolidada en la producción y comercialización de quesos y otros insumos lácteos, destacando por su experiencia en el sector”, detalla Gloria Foods.

Asimismo, esta empresa argentina cuenta con importante presencia industrial y una red de distribución de alcance nacional con marcas como La Paulina, Ricrem y Molfino, entre otras, reconocidas por su calidad. También tiene una activa participación en el mercado de exportación, representando una parte importante de sus ventas. Y a través de sus operaciones, la compañía se ha posicionado como un referente de talla mundial, manteniendo además una fuerte relación con productores locales.

Por eso, esta compra es de vital importancia para Gloria Foods. La plataforma regional de alimentos del Grupo Gloria considera que esta adquisición constituye un hito dentro de la estrategia de crecimiento sostenido en América Latina impulsada por su presidente, Claudio Rodriguez, y es una clara señal de su objetivo de consolidarse como uno de los principales jugadores del sector de alimentos en la región.

Gloria va a poder Latinoamérica.
Gloria va a poder Latinoamérica. (Foto: FB/Gloria)

“La incorporación de Saputo Argentina a nuestro holding fortalece nuestra posición en el sector y nos permite continuar construyendo una plataforma sólida para el desarrollo del negocio lácteo en América Latina”, señaló Claudio Rodriguez, presidente de Gloria Foods.

Así, con esta inversión, Gloria Foods reafirma su apuesta por tener presencia en mercados estratégicos, fortalecer su participación en los segmentos clave del negocio y continuar generando valor sostenible en los mercados donde opera, ratificando su apuesta por la innovación, la eficiencia y el crecimiento responsable en la industria alimentaria.

