Perú avanza con un acuerdo comercial clave con uno de sus principales compradores de oro en el mundo

El Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Perú y Emiratos Árabes Unidos busca diversificar las exportaciones peruanas y reducir la dependencia del oro.

El Gobierno del Perú concluyó la primera ronda de negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) con Emiratos Árabes Unidos (EAU), iniciativa que busca afianzar la relación comercial entre ambos países y abrir nuevas oportunidades para los productos peruanos en un mercado con alto poder adquisitivo.

Las reuniones, realizadas de forma virtual entre el 25 y 28 de noviembre de 2025, incluyeron el trabajo de equipos técnicos en Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación, Contratación Pública y Asuntos Legales e Institucionales. Los grupos de Comercio de Servicios, Inversión, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio continuarán las sesiones en lo que resta de diciembre bajo el mismo formato.

El acuerdo CEPA entre Perú y Emiratos Árabes Unidos avanza en negociaciones

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, detalló que el CEPA permitirá un acuerdo amplio y moderno, dirigido a potenciar la competitividad del Perú en rubros con gran potencial, como frutas frescas, granos andinos, café y otros bienes con valor agregado. Los productos peruanos actualmente enfrentan aranceles de hasta 14,5% en EAU y el sector agrícola puede llegar a tasas de 25,6%, por lo que el acuerdo busca eliminar estas barreras y captar más cuota en el exigente mercado emiratí.

Durante el 2024, las exportaciones nacionales hacia EAU sumaron US$ 1,940 millones, con el sector agropecuario creciendo en importancia. Entre enero y septiembre de 2025, las ventas al país árabe ascendieron a US$ 2,245 millones, aunque el oro concentra casi la totalidad de este valor (US$ 2,221 millones). En ese periodo también se registraron envíos de arándanos, granada, colorantes naturales, mango, quinua, habas y castañas.

Solo el 0,6% de las importaciones agropecuarias de Emiratos Árabes Unidos provienen de Perú, lo que revela un gran potencial de crecimiento para productos peruanos.

El oro concentra la mayoría de exportaciones peruanas a Emiratos Árabes Unidos

El oro ocupa un lugar central en el intercambio bilateral; en el primer semestre de 2025 los Emiratos Árabes lideraron la importación de oro peruano, registrando el 24,2% del total y superando a destinos tradicionales como India y Austria. No obstante, en julio y agosto India recuperó el primer lugar, desplazando a EAU. Según el Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas, Canadá también es otro actor relevante. En conjunto, estos tres países concentraron el 62,9% de las exportaciones auríferas peruanas.

El CEPA apunta a reducir la concentración exportadora hacia el oro y diversificar las ventas a EAU, donde actualmente solo el 0,6% de las importaciones agropecuarias provienen del Perú, pese a un mercado de más de US$ 20 mil millones en ese sector. Según el Reporte de Comercio Bilateral Anual 2024 de Mincetur, existen oportunidades en frutas y hortalizas como arándanos, granada, mango, palta, nueces de Brasil, higo, espárrago, quinua y café, así como productos con potencial como cacao en grano, colorantes naturales, chía, dátiles frescos, habas y pallares.

¿Y el 'oro azul'? Durante el primer semestre de 2025, Emiratos Árabes Unidos lideró la importación de oro peruano, concentrando el 24,2% del total exportado por Perú.

EAU: Mincetur destaca el potencial del CEPA para el sector agrícola peruano

El país también explora nichos en productos pesqueros, químicos, medicamentos, cosméticos, mármol, plata y zinc, y bienes industriales como polietileno, cátodos y desechos de cobre, petróleo crudo, cerveza de malta, conservas de pescado y extracto de malta. Hay interés extra en bienes que EAU importa de otros orígenes pero que Perú aún no produce en cantidad suficiente, como almendras, manzanas, dátiles y semillas de nabo.

Para los Emiratos Árabes, el acuerdo representa la oportunidad de aumentar la exportación de polímeros, plásticos, aceites lubricantes, productos químicos, bienes de capital y agropecuarios a Perú, donde ya es el undécimo proveedor de polímeros pero tiene margen de crecimiento. El CEPA, además, habilita la atracción de inversiones emiratíes hacia sectores peruanos clave como infraestructura, energías renovables, turismo e innovación tecnológica, facilitando a la vez el uso de EAU como plataforma logística para reexportar productos peruanos a Asia, África y Europa.