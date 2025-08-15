Grupo Gloria vende sus activos a Suiza Caribe LLC y se retira del mercado local de este país: ¿qué pasará con sus productos?

Grupo Gloria vende sus activos y se retira del mercado de Puerto Rico. (Foto: Grupo Gloria)

En julio pasado, el Grupo Gloria anunció la venta de sus activos en Puerto Rico a la empresa Suiza Caribe LLC, afiliada a CC1 Companies, propietaria de Coca Cola Puerto Rico Bottlers. La transacción incluye la planta ubicada en Aguadilla, así como la propiedad intelectual de las marcas Suiza Dairy Corporation y Suiza Fruit Corporation, que formaban parte del portafolio del conglomerado peruano y estaban dedicadas a la producción de jugos lácteos y refrescos.

La compañía no precisó el monto pagado por la operación, pero destacó que esta decisión responde a una estrategia de priorizar la eficiencia operativa, concentrar inversiones y enfocar esfuerzos en sus principales mercados de alimentos en Sudamérica. Con esta venta, Grupo Gloria busca fortalecer su presencia en la región y optimizar su portafolio internacional.

Grupo Gloria vendió sus activos a la empresa Suiza Caribe LLC. (Foto: Agencia Andina/FB: Difusión)

Continuidad de la marca y productos

Suiza Caribe LLC asumirá el control de las instalaciones de producción y distribución en Aguadilla, garantizando la continuidad de la fabricación de productos lácteos y su llegada a los consumidores. La marca Suiza Dairy permanecerá en el mercado de Puerto Rico y otros territorios del Caribe, con excepción de República Dominicana y Haití.

Bajo la gestión de Grupo Gloria, Suiza Dairy fue líder de la industria láctea puertorriqueña, contribuyendo al abastecimiento local y al desarrollo de productos nutricionales de calidad. La compañía aseguró que, aunque se retira del mercado, su legado y presencia de marca permanecerán mediante esta transición.

Marca Suiza Dairy continuará pese a que Grupo Gloria vendió todas sus operaciones en Puerto Rico. (Fotocomposición Infobae Perú/IG: @suizapr/Grupo Gloria)

Motivos de la venta y contexto regulatorio

La venta se produce después de la suspensión de operaciones en 2024 de las tres compañías del Grupo Gloria en Puerto Rico: Neva Plastics Manufacturing Corporation, Suiza Dairy Corporation y Suiza Fruit Corporation. La empresa señaló que esta medida respondió a condiciones regulatorias desfavorables que dificultaban el crecimiento sostenible y afectaban los resultados de las operaciones en la isla.

En noviembre pasado, Claudio Rodríguez, presidente ejecutivo del Grupo Gloria, señaló en entrevista con el diario El Comercio que, en ese momento, Puerto Rico representaba un mercado complejo, con regulaciones poco claras que afectaban la seguridad jurídica y la rentabilidad del negocio. “Cuando los números no dan y no tenemos certeza respecto a los reguladores, debemos tomar decisiones difíciles”, explicó.

Gloria busca ampliar su portafolio al mercado de bebidas con la compra de agua San Mateo. (Foto: FB/Gloria)

Enfoque en Sudamérica

Con esta transacción, el conglomerado reafirma su intención de concentrar recursos e inversiones en sus principales mercados sudamericanos. La compañía anunció que continuará fortaleciendo sus operaciones en la región, apostando por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de productos que respondan a las necesidades de los consumidores.

Asimismo, la medida busca mejorar la eficiencia operativa y priorizar inversiones en mercados con mayores oportunidades de crecimiento, dejando atrás territorios donde el entorno regulatorio es complejo y menos predecible.

Grupo Gloria. (Foto: Agencia Andina)

Garantía de suministro y transición

De acuerdo con la empresa, la venta asegura que los productos de Suiza Dairy y Suiza Fruits continuarán disponibles en Puerto Rico y en otros territorios del Caribe. Suiza Caribe LLC se hará cargo de las instalaciones y la distribución, evitando interrupciones en el suministro.

El Grupo Gloria enfatizó que su salida del mercado no significa el fin de la presencia de sus marcas, sino una transición ordenada que permita mantener la confianza del público y la continuidad de los productos que por años fueron referentes en la industria alimentaria local.

El conglomerado peruano destacó que Suiza Dairy y Suiza Fruits jugaron un rol importante en la economía local, contribuyendo al abastecimiento de productos lácteos y refrescos de calidad, y dejando un legado de innovación y desarrollo nutricional.