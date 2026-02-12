Economía

Cómo cambiaron los hábitos de consumo en el mercado argentino frente al boom de compras en plataformas extranjeras

En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, la analista Shila Vilker analizó el crecimiento de sitios de ventas digitales, el impacto en la industria nacional y las contradicciones que atraviesan a los consumidores argentinos

La percepción negativa del empresariado nacional afecta la decisión de compra y contribuye a la preferencia por productos importados en Argentina

El crecimiento acelerado de plataformas de venta online extranjeras como Shein y Temu modificaron los hábitos de consumo en Argentina. Según datos brindados por Shila Vilker, analista de opinión pública, “el 26% de los argentinos reconoce haber comprado en estas plataformas”, afirmó la especialista en Infobae en Vivo A las Nueve. Este fenómeno genera una tensión con la industria nacional en un contexto económico complejo.

Durante la conversación con el panel de Infobae A las Nueve, Vilker profundizó sobre el alcance del fenómeno: “Ocho de cada diez personas sabe perfectamente de qué se trata cuando hablamos de estas plataformas”. La expansión de estas opciones obliga a repensar el papel que la sociedad atribuye a la producción local frente a la presencia de productos extranjeros.

La especialista destacó el cambio en las preferencias y percepciones. “Uno de cada cuatro argentinos reconoce experiencias de compra en estas plataformas. Es un cambio enorme en el modo en que adquirimos productos”, remarcó Vilker. Sin embargo, existe una paradoja: “Hay una conciencia clara de la afectación a la industria nacional y, al mismo tiempo, una alta valoración de lo local”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

El consumidor argentino prioriza el beneficio personal sobre el impacto en la industria nacional pese a valorar el producto local REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

Para Vilker, esta contradicción define al consumidor argentino. “Primero yo, después la industria nacional”, sintetizó al describir el dilema entre el interés individual y el colectivo. En sus palabras, el beneficio personal se impone incluso cuando se reconoce el impacto negativo del consumo de bienes importados: “El beneficio individual prima sobre la preocupación colectiva”.

No obstante, Vilker aclaró que no corresponde responsabilizar a los compradores por el futuro del sector productivo local. “Eso es una cuestión de políticas económicas, no del comprador”, subrayó, marcando la diferencia entre elección individual e intervención estatal.

El análisis presentado también recupera la memoria colectiva sobre la industria nacional. “Hace décadas, lo nacional era visto como de menor calidad. Hoy, tres de cada cuatro argentinos valora la industria nacional: el imaginario colectivo es que el producto local es bueno”, afirmó Vilker. Este cambio en la percepción no impide que el precio y el acceso sigan siendo determinantes a la hora de decidir.

El impacto sobre el empleo surge como resultado directo de esta competencia desigual. Vilker advirtió sobre la complejidad del fenómeno. “La gente que compra importado sabe que afecta a la industria y al empleo argentino. Ese reconocimiento está, aunque también pesan otras motivaciones”, indicó. Para la consultora, la discusión supera las preferencias individuales: “La pregunta es si alcanza con una reforma laboral para bajar los costos y competir a nivel internacional”.

Ocho de cada diez personas reconocen a plataformas digitales de ventas como una opción habitual en Argentina REUTERS/Pilar Olivares

En relación con este punto, la especialista expuso los límites del contexto actual: “La crisis económica y el tamaño reducido del mercado argentino complican la competitividad”. Aunque existe consenso sobre la urgencia de reformas, el desafío es estructural y necesita soluciones más profundas.

Sobre la imagen del empresariado nacional, Vilker percibe un clima de desconfianza. “Hay una percepción degradada, más negativa que positiva. Apareció una lógica de sospecha, casi de lucha de clases entre empresarios y trabajadores”, relató. Según la consultora, esta percepción incide en las decisiones de compra: “A la hora de elegir, muchos piensan que el empresario nacional les cobra de más, mientras el importado es más barato”.

El debate sobre la reforma laboral, habitual en la agenda pública, tampoco escapa al análisis de Vilker. “Se la presenta como una solución mágica a todos los problemas productivos, pero el problema de competitividad no se resuelve solo así”, advirtió. La especialista consideró que cualquier iniciativa aislada resulta insuficiente si no se aborda el origen de la dificultad para competir.

El avance de Shein y Temu en el país visibiliza un dilema persistente: la sociedad argentina sostiene la valoración por la industria nacional, pero suele preferir el producto importado por su conveniencia y precio. Frente a este panorama, el tejido productivo está obligado a adaptarse para sostener empleo y calidad en un entorno cada vez más exigente.

El crecimiento de plataformas extranjeras como Shein y Temu transformó los hábitos de consumo y desafía a la industria nacional argentina REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

