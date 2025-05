Laura Spoya llora al confirmar su divorcio de Brian Rullan: “No quería convertir esto en un circo”

Laura Spoya confirma su separación de Brian Rullan | Good Time

Laura Spoya confirmó entre lágrimas su separación del empresario mexicano Brian Rullan, su actual esposo y padre de sus dos hijos. Lo hizo durante una emotiva transmisión en vivo del podcast Good Time, donde dejó de lado su habitual fortaleza para abrirse con su audiencia sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

La revelación llega luego de que Israel Dreyfus señalara públicamente que Laura Spoya estaba en proceso de divorcio y que habría sido vista en una salida nocturna con otro hombre. Frente al creciente escrutinio y especulaciones, la exreina de belleza decidió romper el silencio y contar su verdad.

“Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo. Nunca es fácil cuando una relación se termina. Nunca es fácil cuando estás en proceso de separación. Y si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia”, expresó visiblemente afectada.

Laura Spoya confirmó que se está divorciando de Brian Rullan | Good Time

Laura Spoya aseguró que durante mucho tiempo optó por mantener en privado su situación sentimental por respeto a sus hijos y para evitar convertir su vida privada en un show mediático. Sin embargo, confesó que los recientes comentarios y ataques públicos la llevaron al límite.

“No quería hacer de esto un circo, pero siento que se está convirtiendo en un maldito circo (...) Me molesta mucho que la gente utilice calificativos tan fuertes conmigo. Siento que el límite del respeto se perdió hace bastante. Esto ya me sobrepasó. Honestamente, iba a venir y renunciar porque siento que me estoy autodestruyendo”, confesó, dejando en evidencia la presión emocional que enfrenta.

Laura Spoya y Brian Rullan se casaron en el 2017. Hoy está en proceso de divorcio tras atravesar una crisis matrimonial.

Divorcio en buenos términos

Luego de confirmar su separación con el empresario mexicano Brian Rullan, Laura Spoya aclaró que el proceso de divorcio se está manejando con respeto y madurez, priorizando la estabilidad emocional de sus dos hijos. Por eso, la exreina de belleza pidió que cesen las especulaciones.

“No soy ni la primera ni la última mujer cuya relación no funciona. Si no funciona, no funciona. ¿Qué se va a hacer?”, expresó con franqueza. Seguido, Laura Spoya enfatizó que, pese al dolor personal, busca mantener una relación cordial con su expareja.

“Siempre va a primar el respeto que tengo, el amor por mis hijos y siempre tratar de llevar la relación lo más bonita y lo más tranquila que se pueda por la estabilidad mental de mis hijos, al igual que la mía”.

Fruto de su matrimonio, Laura Spoya y Brian Rullan tienen dos hijos juntos. Uno de ellos nació en 2021 y el otro en 2022.

En otro momento, la conductora de ‘Good Time’ aseguró que se mantendrá en silencio y no dará detalles de su separación de Brian Rullan. “Jamás verán de mi parte publicar algo negativo. No tengo nada más que agradecimiento, cariño y amor por la persona que me dio muchos años de su vida. Solo él y yo sabemos por los desafíos que hemos pasado”, sostuvo.

Laura Spoya se tomará un descanso

Por otro lado, Laura Spoya anunció que se tomará un descanso del podcast Good Time, el cual conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, luego de confesar que no está atravesando un buen momento a nivel emocional. La modelo no solo enfrenta un proceso de divorcio, sino que también lidia con la reciente operación de su madre, lo que ha sumado más presión a su estado anímico.

“No me siento bien, estoy muy extenuada. Me gustaría poderme quedar, pero para mí es complicado”, expresó visiblemente afectada durante una transmisión. “Siempre voy a tratar de ser fuerte y proteger a las personas que yo más quiero. Pero necesito tiempo para curarme. Mi corazón está herido, y bastante, pero sobreviviré”.

Laura Spoya anunció que se alejará temporalmente de su podcast para cuidar su salud emocional.