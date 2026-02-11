Suspenden Nueva Vía Rápida Javier Prado: Municipalidad de Lima detiene proyecto del tramo correspondiente a San Isidro

La tarde de este martes 10 de febrero, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la suspensión de la Nueva Vía Rápida Javier Prado en el tramo Begonias–Sánchez Carrión, ubicado en San Isidro.

La detención del proyecto, valorado en S/ 269 millones, llegó después de semanas de protestas vecinales y señales de alerta desde distritos afectados por el tráfico.

La decisión se comunicó luego de un encuentro entre el alcalde capitalino Renzo Reggiardo, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y residentes de la zona.

La obra, que contemplaba un puente vehicular elevado de 1.8 kilómetros de longitud con dos carriles por sentido, buscaba transformar la conectividad de Lima entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales, atravesando San Isidro y Lince.

Su impacto potencial alcanzaría a más de 590 mil personas. El plan, presentado por la MML en septiembre de 2025 mediante Invermet, incluía paraderos y prometía reducir los tiempos de viaje en una de las arterias de mayor congestión de la capital peruana.

La decisión de frenar el proyecto responde, según el comunicado oficial, a la política de puertas abiertas que intenta sostener la comuna limeña.

Se conformó una Comisión Técnica Evaluadora que deberá analizar la viabilidad y el impacto real de la iniciativa. Mientras ese informe técnico no esté concluido, la Nueva Vía Rápida Javier Prado permanece suspendida.

La autoridad municipal reiteró su disposición para mantener el diálogo con vecinos y autoridades, subrayando el interés en el bien común.

Comunicado de la MML.

Incertidumbre ante el tráfico

La llamada marcha blanca del viaducto Javier Prado encendió alarmas al provocar congestión severa, desvíos mal implementados y malestar entre los usuarios. Distritos como La Molina y Santiago de Surco solicitaron la paralización inmediata de los trabajos, argumentando fallas en el plan de desvíos y en la semaforización de rutas alternas.

De acuerdo al TomTom Traffic Index 2025, los limeños pierden en promedio 195 horas anuales atrapados en el tráfico, una cifra que supera a ciudades como Ciudad de México o Bogotá.

La avenida Javier Prado, eje estratégico que cruza más de ocho distritos, concentra buena parte de los desplazamientos laborales y escolares de la ciudad. Por eso, cualquier intervención sobre este corredor genera impactos inmediatos en la movilidad metropolitana.

La pausa de la obra abrió espacio para la revisión técnica del proyecto. El urbanista Carlos Morales Dávila, de la Universidad de Lima, subraya que el énfasis debe estar en soluciones concretas y en corregir errores operativos antes de retomar la construcción.

“La prioridad es ordenar el tránsito, mitigar los impactos negativos y sentar las bases para un reinicio técnicamente viable de la obra”, afirmó Morales.

Los próximos pasos

La Comisión Técnica Evaluadora analizará la capacidad real de las vías alternas, la optimización de los ciclos semafóricos y la dotación de personal para la gestión del tránsito.

Morales sostiene que la gestión del tráfico debe reforzarse con presencia activa de la Policía Nacional y personal municipal en los principales nodos. Además, recomienda pruebas piloto, señalización clara y comunicación permanente con la ciudadanía.

El especialista plantea que una revisión técnica exhaustiva podría tomar entre uno y dos meses, dependiendo de la eficiencia de las coordinaciones interinstitucionales entre la MML, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y los municipios distritales involucrados. Sin coordinación efectiva, advierte, no es posible garantizar que el sistema de desvíos funcione de manera ordenada y segura.