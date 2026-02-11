Perú

Suspenden Nueva Vía Rápida Javier Prado: Municipalidad de Lima detiene proyecto del tramo correspondiente a San Isidro

La administración de Renzo Reggiardo decidió frenar la construcción del puente elevado tras reclamos ciudadanos y errores en el plan de desvíos

Guardar

La tarde de este martes 10 de febrero, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la suspensión de la Nueva Vía Rápida Javier Prado en el tramo Begonias–Sánchez Carrión, ubicado en San Isidro

La detención del proyecto, valorado en S/ 269 millones, llegó después de semanas de protestas vecinales y señales de alerta desde distritos afectados por el tráfico.

La decisión se comunicó luego de un encuentro entre el alcalde capitalino Renzo Reggiardo, la alcaldesa de San IsidroNancy Vizurraga, y residentes de la zona.

La obra, que contemplaba un puente vehicular elevado de 1.8 kilómetros de longitud con dos carriles por sentido, buscaba transformar la conectividad de Lima entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales, atravesando San Isidro y Lince.

Su impacto potencial alcanzaría a más de 590 mil personas. El plan, presentado por la MML en septiembre de 2025 mediante Invermet, incluía paraderos y prometía reducir los tiempos de viaje en una de las arterias de mayor congestión de la capital peruana.

La decisión de frenar el proyecto responde, según el comunicado oficial, a la política de puertas abiertas que intenta sostener la comuna limeña.

Se conformó una Comisión Técnica Evaluadora que deberá analizar la viabilidad y el impacto real de la iniciativa. Mientras ese informe técnico no esté concluido, la Nueva Vía Rápida Javier Prado permanece suspendida.

La autoridad municipal reiteró su disposición para mantener el diálogo con vecinos y autoridades, subrayando el interés en el bien común.

Comunicado de la MML.
Comunicado de la MML.

Incertidumbre ante el tráfico

La llamada marcha blanca del viaducto Javier Prado encendió alarmas al provocar congestión severa, desvíos mal implementados y malestar entre los usuarios. Distritos como La Molina y Santiago de Surco solicitaron la paralización inmediata de los trabajos, argumentando fallas en el plan de desvíos y en la semaforización de rutas alternas.

De acuerdo al TomTom Traffic Index 2025, los limeños pierden en promedio 195 horas anuales atrapados en el tráfico, una cifra que supera a ciudades como Ciudad de México o Bogotá.

La avenida Javier Prado, eje estratégico que cruza más de ocho distritos, concentra buena parte de los desplazamientos laborales y escolares de la ciudad. Por eso, cualquier intervención sobre este corredor genera impactos inmediatos en la movilidad metropolitana.

La pausa de la obra abrió espacio para la revisión técnica del proyecto. El urbanista Carlos Morales Dávila, de la Universidad de Lima, subraya que el énfasis debe estar en soluciones concretas y en corregir errores operativos antes de retomar la construcción.

“La prioridad es ordenar el tránsito, mitigar los impactos negativos y sentar las bases para un reinicio técnicamente viable de la obra”, afirmó Morales.

Los próximos pasos

La Comisión Técnica Evaluadora analizará la capacidad real de las vías alternas, la optimización de los ciclos semafóricos y la dotación de personal para la gestión del tránsito.

Morales sostiene que la gestión del tráfico debe reforzarse con presencia activa de la Policía Nacional y personal municipal en los principales nodos. Además, recomienda pruebas piloto, señalización clara y comunicación permanente con la ciudadanía.

El especialista plantea que una revisión técnica exhaustiva podría tomar entre uno y dos meses, dependiendo de la eficiencia de las coordinaciones interinstitucionales entre la MML, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y los municipios distritales involucrados. Sin coordinación efectiva, advierte, no es posible garantizar que el sistema de desvíos funcione de manera ordenada y segura.

Temas Relacionados

Viaducto Javier PradoAvenida Javier PradoJavier PradoMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Premier asegura continuidad de la Nueva Carretera Central: “Francia y Perú podrían acordar cambiar de empresa”

Provías Nacional rescindió el contrato de asistencia técnica con el consorcio PMO Vías tras alertas sobre la inhabilitación de una de sus empresas integrantes

Premier asegura continuidad de la

Día de San Valentín se celebra con mil tazas de café peruano gratis este 14 de febrero en el Parque del Amor

La iniciativa del MIDAGRI, mediante Agromercado, busca acercar el café peruano al público con degustaciones de cold brew elaboradas con granos de origen nacional

Día de San Valentín se

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

María Pía Vallejos respalda al empresario tras la polémica con Maju y justifica la reacción del deportista ante la supuesta traición.

Saliente de Gustavo Salcedo lo

Revelan que una joven acudió 24 veces al despacho personal de José Jerí sin que registrara su hora de salida

El presidente interino permitió ingresos de Ana Diburcio Yuffra a su despacho congresal entre octubre y diciembre de 2022. La joven sostiene que únicamente colaboró en campañas políticas

Revelan que una joven acudió

Pedro Castillo denuncia al INPE tras filtración de fotografías durante requisa: señalan que operativo fue un distractor político

El expresidente se sumó a las acciones adoptadas por Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Acusó a la titular del Instituto Nacional Penitenciario de presuntos delitos como violación de la intimidad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales

Pedro Castillo denuncia al INPE
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier asegura continuidad de la

Premier asegura continuidad de la Nueva Carretera Central: “Francia y Perú podrían acordar cambiar de empresa”

Revelan que una joven acudió 24 veces al despacho personal de José Jerí sin que registrara su hora de salida

Pedro Castillo denuncia al INPE tras filtración de fotografías durante requisa: señalan que operativo fue un distractor político

Avanza País responde al JEE: rechaza supuesta condena de José Williams y señala que fiscalizador actuó “sin mayor análisis”

José Jerí admite que estuvo en fiesta privada en Cieneguilla con exministros e implicada en red de prostitución en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Saliente de Gustavo Salcedo lo

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Samahara Lobatón confirma el fin de su relación con Bryan Torres: “Estoy soltera desde diciembre”

Flavia López pide respaldo a María Pía Copello tras cuestionamientos de Magaly Medina: “no hay que minimizar”

Melcochita anuncia emprendimiento y asegura que empieza ‘de cero’ tras polémica con Monserrat Seminario: “Por mis hijas”

DEPORTES

Julio César Uribe luce despreocupado

Julio César Uribe luce despreocupado por mal inicio de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos”

Presidente de CONAR niega trato desigual ante reclamos de Universitario y Sport Boys: “Se fijó por orden de llegada”

Administrador de Sport Boys cuestionó celeridad de CONAR para castigar error arbitral contra Universitario: “Es poco inteligente”

Épica victoria de Ignacio Buse en el Argentina Open: remontó un 5-1 con set abajo para avanzar a octavos de final

Carlos Bustos se pronuncia sobre Jean Deza y su posible llegada a UTC: “Todos nos equivocamos”