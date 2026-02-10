Accidente en Javier Prado: peatón fue embestido cuando esperaba cruzar en la berma de San Isidro

San Isidro Hombre es atropellado en la av. Javier Prado cuando intentaba cruzar la vía. América TV

Un accidente de tránsito ocurrido el 9 de febrero en la avenida Javier Prado Oeste, en el distrito de San Isidro, dejó como saldo a un peatón herido luego de que un automóvil fuera de control lo embistiera mientras aguardaba en la berma para cruzar. El hecho tuvo lugar cerca de la intersección con Los Ficus en horas de la mañana.

Testigos indicaron que el vehículo, conducido por una persona mayor, se desvió abruptamente y subió a la berma sin detenerse. El automóvil solo se detuvo tras impactar contra un árbol, lo que evitó que siguiera su trayectoria. Según relataron quienes presenciaron el accidente, el conductor mostró signos de desorientación y tambaleo, lo que generó sospechas acerca de su estado físico o mental al momento del incidente.

El peatón afectado recibió atención inmediata de parte de los transeúntes y fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a la Clínica Internacional. Un ciudadano que reportó el caso a El Chico de Las Noticias prestó auxilio señaló que la mochila y la billetera de la víctima fueron ingresadas en la ambulancia, con la esperanza de que esta información facilite el contacto con sus familiares.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el conductor nunca intentó frenar antes del impacto. La intervención del árbol fue determinante para frenar el avance del vehículo, evitando consecuencias mayores. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino al conductor en el sitio del siniestro y abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

Cámaras de seguridad logran grabar el preciso momento

La Municipalidad de San Isidro y las autoridades de tránsito analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para determinar cómo ocurrió el accidente. En las grabaciones se observa que el conductor cambia de carril y, segundos después, sube a la berma central de la avenida Javier Prado Oeste.

En ese momento, un joven aguardaba en la berma para cruzar la vía. El vehículo lo embiste violentamente, proyectándolo varios metros y dejándolo tendido sobre el pavimento.

Tras el impacto, el automóvil sigue avanzando hasta colisionar con el tronco de un árbol, donde finalmente se detiene. El conductor desciende del vehículo y un efectivo policial lo intercepta. En las imágenes se aprecia que camina con dificultad y a un ritmo lento.

Canales de emergencia ante accidentes

Los siguientes números están disponibles de manera gratuita

La Central de emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP) atiende alertas sobre accidentes de tránsito, delitos y situaciones de peligro. Permite coordinar la intervención policial y el resguardo de la zona afectada.

El SAMU 106 es el Servicio de Atención Móvil de Urgencia. Ofrece asistencia médica inmediata a personas heridas o en riesgo, y coordina el traslado de pacientes a centros de salud mediante ambulancias especializadas.

El número 116 de Bomberos responde emergencias relacionadas con rescates, incendios y accidentes graves. Los bomberos cuentan con equipos y personal capacitado para la atención de víctimas en situaciones críticas.