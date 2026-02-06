Perú

Hija de Melcochita arremete contra Monserrat Seminario por presunto control y retención de documentos: “No se los quiere dar”

Susan Villanueva asegura que expareja del cómico le impide viajar a Estados Unidos, reteniendo su pasaporte y residencia, además de denunciar un clima de manipulación y dependencia emocional

Guardar
Tras el escándalo de agresión, Susan Villanueva defiende a su padre 'Melcochita' y afirma que Monserrat lo chantajea y lo utiliza como un 'producto' para generar dinero. La hija del sonero asegura que su esposa utiliza a sus hijas menores para manipularlo. América TV / América Hoy

La separación de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, y Monserrat Seminario sigue generando controversia y exposición mediática. Ahora, la hija del reconocido cómico, Susan Villanueva, ha salido al frente para denunciar abiertamente la supuesta retención de documentos personales a su padre, así como una serie de conductas de control, chantaje emocional y presunta violencia doméstica por parte de la expareja del artista.

Susan Villanueva acusa a Monserrat de impedir que Melcochita viaje y de manejar su entorno

En una entrevista reciente con ‘América Hoy’, Susan Villanueva aseguró que su padre no ha podido regresar a Estados Unidos para reunirse con sus hijos mayores, debido a que Monserrat Seminario mantiene en su poder documentos clave como su residencia y su pasaporte. “Ella le tiene retenidos los documentos, su residencia, su pasaporte; ella no se los quiere dar, sino ya estuviera acá”, declaró la hija del cómico, visiblemente indignada por la situación.

Susan expuso que, durante los 17 años de relación entre Melcochita y Monserrat, fue su padre quien sostuvo económicamente no solo a su pareja, sino a toda la familia de ella. “Todo se fue a la familia de ella, a los padres, porque el papá no trabaja hace más de 20 años. Todos los hijos que ellos tienen son vagos, incluyendo la mujer. Sostenía a toda la familia de Monserrat”, señaló.

La hija del artista enfatizó que la situación se ha vuelto insostenible para la familia, no solo por el distanciamiento físico, sino también por el aparente control ejercido sobre el cómico de 87 años.

“Cuando uno ve día a día que maltratan a personas, se queda en shock y ahora, si es tu propio padre, es tu propia sangre. Un hombre que ha dado todo por sus hijos, obvio que a mí me chocó feo, nos pusimos mal, nos pusimos a llorar porque él ya no está para eso, él está para estar tranquilo”, relató Susan, mostrando la preocupación de los hijos de Melcochita por el bienestar de su padre.

Tras la polémica por las finanzas de Melcochita, su hija Susan sale al frente para contar su verdad. Afirma que Monserrat usó el dinero para construir una casa en Piura y pagar la carrera de su hijo, mientras revela cuál es el paradero del cómico. América TV / América Hoy

Chantaje emocional, dependencia y ambiente tóxico: el testimonio familiar

Además de la retención de documentos, Susan Villanueva denunció que Monserrat Seminario estaría chantajeando emocionalmente a Melcochita desde la separación, utilizando a sus hijas menores con el humorista para presionarlo y manipularlo. “Yo sé al 100% que está siendo chantajeado; todos los días usa a las hijas diciéndoles que llamen a su padre llorando”, afirmó, añadiendo que el contacto con Monserrat es inexistente y que las comunicaciones con su padre se realizan de manera directa.

La hija del cómico describió el entorno en el que vive su padre como un ambiente tóxico, marcado por la violencia doméstica y la dependencia emocional que se habría generado tras casi dos décadas de convivencia. “Cuando una persona está en violencia doméstica se vuelve dependiente, está en una relación tóxica de la que es muy difícil salir. A su edad ya no es amor, es costumbre, es difícil salir”, explicó durante la entrevista.

La preocupación familiar va más allá del control y el chantaje. Susan Villanueva no dudó en lanzar una advertencia pública en caso de que algo le ocurra a su padre: “Si yo estoy hablando es porque si le pasa algo a mi papá, Dios no quiere, se muere, yo no quiero escuchar que se cayó, se golpeó o le dio un ataque. Por eso está quedando grabado para que ustedes investiguen si algo le llega a pasar a mi papá”, afirmó enfática, pidiendo que cualquier eventualidad sea investigada.

Polémica sobre los gastos familiares y versiones cruzadas

El conflicto familiar escaló aún más cuando el hijo mayor de Monserrat Seminario, Ricardo Morán, negó públicamente que Melcochita haya costeado su carrera universitaria. Ante esta declaración, Susan Villanueva reaccionó con ironía y reiteró que su padre sí pagó la formación profesional del joven.

Susan Villanueva, hija de 'Melcochita', expresa su profunda preocupación por la seguridad de su padre. Teme un desenlace fatal y deja una contundente advertencia pública en caso algo le suceda al comediante. América TV / América Hoy

“Ya le pagó los estudios, el chico ya es odontólogo. Me da risa porque él también ha salido. Ya es mayor de edad así que lo puedo decir. Ha salido a decir que va a denunciar porque mi papá nunca le dio la carrera, la que le pagó la carrera es su mamá”, expresó, poniendo en duda la capacidad económica de Monserrat para asumir ese gasto durante los años de relación.

Susan también subrayó que, durante la convivencia, Monserrat no habría trabajado y que incluso las labores domésticas eran realizadas por una empleada contratada por Melcochita. “Ser ama de casa es un trabajo de 24 horas, pero ella ni siquiera era ama de casa, tenía una empleada que le pagaba mi papá y la empleada hacía todo”, detalló.

Las declaraciones de Susan se suman a otros testimonios que apuntan a un ambiente de maltrato y control. Deysi Araujo, en una entrevista reciente para Trome, relató episodios de violencia hacia Melcochita, incluyendo agresiones físicas y humillaciones públicas.

Melcochita se retracta y la familia insiste en la investigación

En medio de la polémica, el propio Melcochita salió a negar en parte las acusaciones, atribuyendo sus declaraciones anteriores a un momento de cólera. “Lo que pasa es que la vez pasada que hablé es porque estaba con cólera, dije que era medio millón de soles, pero si tuviera ese dinero no estaría aquí en Perú, sino en Miami. Hubo un malentendido”, aseguró, buscando bajar el tono de la controversia.

Sin embargo, las hijas del humorista no ceden en sus denuncias y advierten que la situación de su padre debería ser atendida y supervisada por las autoridades y la opinión pública, dada su avanzada edad y la magnitud de las acusaciones.

Temas Relacionados

MelcochitaSusan VillanuevaMonserrat Seminarioperu-entretenimiento

Más Noticias

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Tarapoto: el pronóstico del clima

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del tiempo

Joven estuvo desaparecido más de 30 días y su familia lo encontró en la morgue: estaba identificado como NN desde enero

La búsqueda se centró en los últimos pasos de Michel Asto Delgado. Fue visto por última vez el 29 de diciembre, al salir de su trabajo en Surquillo, y luego captado por una cámara en Independencia. Desde entonces, no hubo más rastros confirmados

Joven estuvo desaparecido más de

Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

El cuarteto capitaneado por ‘Lucho’ Horna asume la compleja misión de imponerse en los tres compromisos de la jornada para darle vuelta a la llave en Düsseldorf

Perú vs Alemania EN VIVO:

Aeropuerto Jorge Chávez: Defensoría revela la cantidad de vuelos afectados por falla en radar

El incidente en el principal terminal aérea del Perú generó demoras y preocupación entre pasajeros. Autoridades exigen canales de atención ágiles y respuestas inmediatas

Aeropuerto Jorge Chávez: Defensoría revela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Renato Tapia lanza

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “Me he guardado cosas para no hacer ruido”

Dayron Martín desafía a Pamela López y mantiene su versión sobre vínculo sentimental: “No me retracto”

Samahara Lobatón se quiebra y pide oraciones para su bebé internado en UCI: “Esto está siendo muy fuerte para mí”

Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans: “No tengo fecha de salida y es frustrante”

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

DEPORTES

Perú vs Alemania EN VIVO:

Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”