Hija de Melcochita arremete contra Monserrat Seminario por presunto control y retención de documentos: “No se los quiere dar”

Tras el escándalo de agresión, Susan Villanueva defiende a su padre 'Melcochita' y afirma que Monserrat lo chantajea y lo utiliza como un 'producto' para generar dinero. La hija del sonero asegura que su esposa utiliza a sus hijas menores para manipularlo. América TV / América Hoy

La separación de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, y Monserrat Seminario sigue generando controversia y exposición mediática. Ahora, la hija del reconocido cómico, Susan Villanueva, ha salido al frente para denunciar abiertamente la supuesta retención de documentos personales a su padre, así como una serie de conductas de control, chantaje emocional y presunta violencia doméstica por parte de la expareja del artista.

Susan Villanueva acusa a Monserrat de impedir que Melcochita viaje y de manejar su entorno

En una entrevista reciente con ‘América Hoy’, Susan Villanueva aseguró que su padre no ha podido regresar a Estados Unidos para reunirse con sus hijos mayores, debido a que Monserrat Seminario mantiene en su poder documentos clave como su residencia y su pasaporte. “Ella le tiene retenidos los documentos, su residencia, su pasaporte; ella no se los quiere dar, sino ya estuviera acá”, declaró la hija del cómico, visiblemente indignada por la situación.

Susan expuso que, durante los 17 años de relación entre Melcochita y Monserrat, fue su padre quien sostuvo económicamente no solo a su pareja, sino a toda la familia de ella. “Todo se fue a la familia de ella, a los padres, porque el papá no trabaja hace más de 20 años. Todos los hijos que ellos tienen son vagos, incluyendo la mujer. Sostenía a toda la familia de Monserrat”, señaló.

La hija del artista enfatizó que la situación se ha vuelto insostenible para la familia, no solo por el distanciamiento físico, sino también por el aparente control ejercido sobre el cómico de 87 años.

“Cuando uno ve día a día que maltratan a personas, se queda en shock y ahora, si es tu propio padre, es tu propia sangre. Un hombre que ha dado todo por sus hijos, obvio que a mí me chocó feo, nos pusimos mal, nos pusimos a llorar porque él ya no está para eso, él está para estar tranquilo”, relató Susan, mostrando la preocupación de los hijos de Melcochita por el bienestar de su padre.

Chantaje emocional, dependencia y ambiente tóxico: el testimonio familiar

Además de la retención de documentos, Susan Villanueva denunció que Monserrat Seminario estaría chantajeando emocionalmente a Melcochita desde la separación, utilizando a sus hijas menores con el humorista para presionarlo y manipularlo. “Yo sé al 100% que está siendo chantajeado; todos los días usa a las hijas diciéndoles que llamen a su padre llorando”, afirmó, añadiendo que el contacto con Monserrat es inexistente y que las comunicaciones con su padre se realizan de manera directa.

La hija del cómico describió el entorno en el que vive su padre como un ambiente tóxico, marcado por la violencia doméstica y la dependencia emocional que se habría generado tras casi dos décadas de convivencia. “Cuando una persona está en violencia doméstica se vuelve dependiente, está en una relación tóxica de la que es muy difícil salir. A su edad ya no es amor, es costumbre, es difícil salir”, explicó durante la entrevista.

La preocupación familiar va más allá del control y el chantaje. Susan Villanueva no dudó en lanzar una advertencia pública en caso de que algo le ocurra a su padre: “Si yo estoy hablando es porque si le pasa algo a mi papá, Dios no quiere, se muere, yo no quiero escuchar que se cayó, se golpeó o le dio un ataque. Por eso está quedando grabado para que ustedes investiguen si algo le llega a pasar a mi papá”, afirmó enfática, pidiendo que cualquier eventualidad sea investigada.

Polémica sobre los gastos familiares y versiones cruzadas

El conflicto familiar escaló aún más cuando el hijo mayor de Monserrat Seminario, Ricardo Morán, negó públicamente que Melcochita haya costeado su carrera universitaria. Ante esta declaración, Susan Villanueva reaccionó con ironía y reiteró que su padre sí pagó la formación profesional del joven.

“Ya le pagó los estudios, el chico ya es odontólogo. Me da risa porque él también ha salido. Ya es mayor de edad así que lo puedo decir. Ha salido a decir que va a denunciar porque mi papá nunca le dio la carrera, la que le pagó la carrera es su mamá”, expresó, poniendo en duda la capacidad económica de Monserrat para asumir ese gasto durante los años de relación.

Susan también subrayó que, durante la convivencia, Monserrat no habría trabajado y que incluso las labores domésticas eran realizadas por una empleada contratada por Melcochita. “Ser ama de casa es un trabajo de 24 horas, pero ella ni siquiera era ama de casa, tenía una empleada que le pagaba mi papá y la empleada hacía todo”, detalló.

Las declaraciones de Susan se suman a otros testimonios que apuntan a un ambiente de maltrato y control. Deysi Araujo, en una entrevista reciente para Trome, relató episodios de violencia hacia Melcochita, incluyendo agresiones físicas y humillaciones públicas.

Melcochita se retracta y la familia insiste en la investigación

En medio de la polémica, el propio Melcochita salió a negar en parte las acusaciones, atribuyendo sus declaraciones anteriores a un momento de cólera. “Lo que pasa es que la vez pasada que hablé es porque estaba con cólera, dije que era medio millón de soles, pero si tuviera ese dinero no estaría aquí en Perú, sino en Miami. Hubo un malentendido”, aseguró, buscando bajar el tono de la controversia.

Sin embargo, las hijas del humorista no ceden en sus denuncias y advierten que la situación de su padre debería ser atendida y supervisada por las autoridades y la opinión pública, dada su avanzada edad y la magnitud de las acusaciones.