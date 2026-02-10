Melcochita confirma reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página y seguimos adelante”

Melcochita deja atrás enfrentamiento y se reconcilia con Monserrat Seminario.

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, anunció su reconciliación con Monserrat Seminario en una entrevista concedida al diario Trome. El humorista peruano afirmó que la etapa de conflictos con su esposa ha quedado atrás y que actualmente convive con ella y sus hijas en un ambiente de tranquilidad.

En la conversación, Melcochita expresó que ha decidido dejar el pasado atrás para enfocarse en su vida familiar y profesional. “Estoy bien, todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante”, declaró.

El comediante, de 87 años, explicó que ha retomado la convivencia con Monserrat y sus hijas, resaltando que la situación en su hogar se encuentra estable. “Sí, todo está muy bien entre nosotros. No quiero seguir con este tema, ya está cerrado. No quiero seguir con esos dimes y diretes, eso no me hace bien”, agregó, evitando profundizar en las diferencias previas.

“Mi esposo me quiere mantener”: Monserrat Seminario se defiende tras polémica con hijas de Melcochita. Infobae Perú / Captura: TikTok.

La noticia de la reconciliación cobró relevancia tras varios días de enfrentamientos y versiones cruzadas entre Melcochita y Seminario. El humorista se mostró bastante decidido a alejarse de la madre de sus hijas, sin embargo, ahora asegura que todo está bien. Además, indicó que se dedicará a su regreso a los escenarios.

“Claro, el público me estaba extrañando, recibía muchos mensajes. A pesar de los problemas, uno siempre debe tener una sonrisa y avanzar”, sostuvo.

El regreso de Melcochita a los escenarios representa una nueva etapa tras las dificultades personales atravesadas. El comediante, reconocido por su extensa trayectoria en la música y el humor, remarcó su intención de enfocarse en el trabajo y en su familia, dejando atrás los episodios de tensión mediática. La reconciliación también implica una vuelta a la rutina junto a sus hijas, quienes habían estado en el centro de las preocupaciones del artista durante la crisis conyugal.

Monserrat revela en qué se gastó el dinero de Melcochita tras acusaciones: “Todo se va a la casa y a mis hijas”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Deysi Araujo se disculpa

El entorno de la pareja estuvo marcado por declaraciones y rumores que incrementaron la exposición del caso en la prensa de espectáculos. Uno de los episodios más comentados involucró a la bailarina Deysi Araujo, quien en su momento aseguró haber sido testigo de un incidente de maltrato entre Monserrat Seminario y Melcochita. Según relató la polémica figura, presenció una situación incómoda durante el aniversario del humorista, en la que Seminario habría tratado de forma áspera a Villanueva.

Sin embargo, en días recientes, Deysi Araujo se retractó públicamente y pidió disculpas a Monserrat Seminario. La bailarina reconoció que no tiene conocimiento completo de lo que ocurre en la vida privada de la pareja y que, como tercera persona, no le corresponde emitir juicios.

“Me llamó Monserrat, evidentemente molesta y con justa razón porque en una pelea de dos… los terceros salimos sobrando. Me dijo que yo no sé lo que ha vivido en su casa y tiene razón”, explicó Araujo, quien añadió que lamenta haber hecho comentarios sobre la relación y ofreció disculpas públicas a Seminario, resaltando que nadie conoce la realidad de lo que sucede en el ámbito doméstico.

Deysi Araujo acusa a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’.

Con este anuncio, Melcochita busca cerrar una etapa de conflictos y renovar su compromiso con la familia y el entretenimiento.

¿Quién es ‘Melcochita’?

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, nació en el distrito limeño de La Victoria. Su interés por la música surgió gracias a la influencia de su madre y su tía, quienes se dedicaban al canto y a tocar la guitarra. Desde niño, fabricaba instrumentos a mano junto a su familia y realizaba presentaciones al aire libre, teniendo como uno de sus primeros escenarios la Plaza San Martín.

Melcochita se destacó en la percusión y batería, y aunque realizó una pausa para practicar gimnasia, regresó a la música, su verdadera pasión. Su carrera lo llevó a presentarse en televisión y, posteriormente, a Estados Unidos, donde consolidó su trayectoria como salsero. Pese a desarrollar su carrera internacional, mantuvo un estrecho vínculo con el Perú, alternando su faceta musical con la de comediante en programas de entretenimiento.

Melcochita indignado porque sacaron su película de cartelera en su semana de estreno: “No es justo que nos hagan esto”

El seudónimo ‘Melcochita’ proviene de la palabra melcocha, un tipo de dulce tradicional, haciendo referencia a la correosidad de la miel. El comediante tiene 11 hijos con diferentes parejas. Actualmente, el artista está casado con Monserrat Seminario.