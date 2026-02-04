Monserrat Seminario niega ser ‘mantenida’ por Melcochita y afirma que estudió varias carreras: “Él no quería que trabaje”

Monserrat Seminario respondió a las críticas de Susan y Yessenia Villanueva tras el escándalo económico. Infobae Perú / Captura: IG.

Cansada de las críticas y de los señalamientos públicos, Monserrat Seminario decidió responder de manera directa a las acusaciones que la califican como una ‘mantenida’, en medio del escándalo por el manejo del dinero del reconocido humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’.

La esposa del cómico aseguró que los comentarios no solo la afectan a ella, sino también a su familia, y sostuvo que cuenta con estudios, formación profesional y la capacidad de trabajar, aunque afirmó que fue su propio esposo quien le pidió no hacerlo.

Las declaraciones de Monserrat surgen luego de los cuestionamientos lanzados por Susan y Yessenia Villanueva, hijas de Melcochita, quienes la señalaron duramente tras conocerse la crisis económica del artista. Ante ello, Seminario decidió hablar y defender su integridad, no solo como esposa, sino también como mujer y madre, dejando en claro que rechaza la imagen que se ha construido sobre ella en la opinión pública.

Monserrat Seminario revela cuántas carreras ha estudiado

“Yo he estudiado varias carreras, pero Melcochita no quiere que trabaje”, afirmó Monserrat, visiblemente incómoda por los calificativos que ha recibido. Para ella, las críticas parten de una idea equivocada que ignora su historia personal y el rol que asumió dentro de su matrimonio por decisión conjunta. Según explicó, su permanencia en casa no fue producto de la comodidad, sino de un acuerdo familiar.

En ese sentido, la esposa del humorista defendió también a su entorno más cercano, resaltando que proviene de una familia con educación y esfuerzo. “Mi papá, mi mamá y mi hijo tienen un título, un trabajo. Por su profesión se sacan la m… Yo sí tengo un estudio, un certificado que he estudiado varias cosas”, expresó, dejando entrever que los ataques no solo la afectan a ella, sino que alcanzan injustamente a sus raíces familiares.

Monserrat Seminario enfatizó que nunca fue una persona sin preparación ni aspiraciones propias. Por el contrario, aseguró que siempre tuvo la intención de ser una mujer independiente, con herramientas suficientes para sostenerse por sí misma. Para respaldar sus palabras, enumeró las diferentes áreas en las que se ha capacitado a lo largo de los años.

“He estudiado Enfermería Técnica (…) Aparte he estudiado para chef, para postres y tortas y panadería. Sé poner vitaminas, he estudiado para eso, ¿qué más quieren saber de mí?”, detalló Seminario, evidenciando que cuenta con múltiples especializaciones técnicas que le permitirían trabajar en diversos rubros si así lo decidiera.

Pese a esta formación, Monserrat confesó que nunca llegó a ejercer formalmente ninguna de estas profesiones debido a una petición expresa de Pablo Villanueva. Según su testimonio, fue el propio Melcochita quien le pidió que no trabajara y que se dedicara exclusivamente al cuidado del hogar y de la familia, una decisión que hoy es utilizada en su contra.

“Si soy una mantenida es porque mi esposo me quiere mantener”, sentenció Monserrat, dejando en claro que esa dinámica fue establecida dentro de su relación. Acto seguido, reafirmó: “Como les dije, mi esposo no quiere que yo trabaje”, descartando que se trate de una imposición unilateral de su parte.

Estas declaraciones llegan en un momento especialmente sensible, luego de que Melcochita anunciara públicamente el fin de su relación con Monserrat Seminario, acusándola de haber gastado sus ahorros y de ser la responsable de su actual situación económica. El conflicto, que inicialmente se centró en el manejo del dinero, ha derivado en un intercambio de acusaciones familiares que hoy se ventilan en medios y redes sociales.

