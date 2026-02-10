Flavia López y Patricio Parodi son ampayados besándose tras negar relación: Magaly Medina difunde imágenes

A pesar de negar rotundamente su relación y asegurar que eran "solo amigos", Patricio Parodi y Flavia López fueron captados en situaciones muy cariñosas. Imágenes exclusivas muestran a la pareja besándose en una casa de playa en Punta Hermosa | ATV / Magaly TV: La Firme

El regreso de ‘Magaly TV, la firme’ a la televisión no pasó desapercibido este 9 de febrero. Fiel a su estilo, el programa conducido por Magaly Medina expuso un informe que tuvo como protagonistas a Patricio Parodi y Flavia López, quienes fueron captados en una situación que contradice las declaraciones que ambos habían dado semanas atrás, cuando negaron mantener una relación sentimental.

Las imágenes difundidas en el espacio televisivo muestran a la Miss Grand International 2025 y al integrante de ‘Esto es guerra’ compartiendo no solo actividades sociales, sino también momentos de evidente cercanía y afecto.

Magaly vuelve con ampay y remece la farándula: Patricio Parodi y Flavia López en el centro de la polémica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

La nota de Magaly reconstruyó la secuencia de los hechos, situando el inicio de la historia el sábado 7 de febrero, cuando ambos asistieron a un concierto del artista Mike Bahía en Punta Negra, acompañados por un grupo de amigos cercanos entre los que se encontraban Mario Irivarren y Onelia Molina.

De acuerdo con el reportaje, la pareja se mostró cómoda y relajada durante el evento, interactuando con su entorno y compartiendo como parte del mismo círculo.

Sin embargo, el momento que terminó por confirmar las sospechas llegó horas después, cuando las cámaras del programa continuaron siguiendo sus movimientos tras el concierto.

Ya en la madrugada del 8 de febrero, las imágenes registradas muestran a Flavia López y Patricio Parodi dentro de un departamento, en un ambiente mucho más íntimo.

En los videos difundidos se observa a la modelo sentada sobre las rodillas del chico reality, mientras él la sostiene por la cintura, en una postura que evidencia una relación de confianza y cercanía.

En otro momento, ambos se besan, una escena que para el programa constituye una prueba clara de que entre ellos existe un vínculo que supera el plano de la amistad.

El informe generó particular interés porque, hasta hace poco, ambos habían descartado públicamente mantener una relación sentimental. Esa negativa previa fue uno de los elementos que el programa remarcó al presentar las imágenes, subrayando el contraste entre el discurso público y las escenas captadas por las cámaras.

Durante la emisión, Magaly Medina no evitó pronunciarse sobre lo que mostraban las imágenes y dejó entrever su interpretación del caso. La conductora señaló que, después de lo visto, “resultaría difícil que continúen negando su vínculo”, mencionó.

Flavia López y Patricio Parodi niegan romance en EEG

El tema cobró aún más relevancia al día siguiente, el 9 de febrero, cuando Flavia López y Patricio Parodi coincidieron en el set de ‘Esto es guerra’, donde participaron juntos en un reto de actuación.

Como parte de la dinámica, ambos se dieron un beso frente a cámaras, un momento que, si bien estaba enmarcado dentro del juego del programa, fue interpretado por muchos espectadores a la luz de las imágenes difundidas la noche anterior.

