¿Si no hay ningún miembro en la mesa donde me toca votar, me pueden obligar a quedarme? Esto responde la ONPE

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026 en Perú, surgen dudas recurrentes sobre el proceso, especialmente en torno al papel de los miembros de mesa y las obligaciones de los votantes en caso de ausencia de los designados. La fecha oficial del primer turno electoral, fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), será el domingo 12 de abril de 2026. Ese día, millones de peruanos deberán acudir a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Para ello, más de 820.000 peruanos fueron seleccionados como miembros de mesa, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este rol es fundamental para la transparencia, pues incluye desde la instalación de la mesa hasta el conteo de votos y la entrega de actas. La ONPE habilitó una plataforma digital para que cada ciudadano consulte si ha sido designado. Basta ingresar el número de DNI en el portal oficial para conocer la asignación, ya sea como presidente, secretario, tercer miembro o suplente.

¿Puede obligarse a un ciudadano a asumir el cargo si no hay ningún miembro presente?

Rafael Arias Valverde, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONPE, explicó en entrevista con Canal N que, por ley, cualquier elector asignado a esa mesa puede asumir la función. “Los electores que están en la cola deberían asumir el cargo de miembro de mesa”, precisó. No obstante, existen restricciones: no pueden coincidir hermanos en la misma mesa y se excluyen casos específicos por incompatibilidad.

El funcionario detalló que la obligación está establecida en la normativa electoral. “Como ciudadano uno tiene la obligación de hacerlo. Se puede pedir ayuda a la autoridad, sí, pero no se llega a ese punto de manera regular”, indicó. En la práctica, los coordinadores de mesa y el personal del Jurado Nacional de Elecciones median entre los electores para lograr acuerdos y asegurar la instalación de la mesa, priorizando la cooperación voluntaria.

La posibilidad de que la Policía Nacional obligue a una persona a sentarse como miembro de mesa es excepcional. Si bien el deber cívico existe, la autoridad busca persuadir y apelar a la colaboración de los presentes en la fila antes de recurrir a medidas coercitivas. Aria Valverde enfatizó que es “muy extraño” que una mesa no llegue a instalarse, dado que la legislación permite contar con hasta seis miembros suplentes. Estas previsiones buscan garantizar que todas las mesas queden abiertas, minimizando las excepciones a zonas remotas o situaciones extraordinarias.

En cuanto a los beneficios para quienes cumplen la función de miembro de mesa, la ONPE otorga una compensación económica de S/165 y un día de descanso laboral no compensable, válido para trabajadores de los sectores público y privado. Este beneficio debe coordinarse previamente con el empleador y puede utilizarse hasta noventa días después de la elección. Para acceder al día libre, es indispensable completar la capacitación obligatoria, disponible en la plataforma ONPE Educa, donde se ofrece material formativo y un certificado digital.

El incumplimiento de la función de miembro de mesa acarrea una multa de S/275 por cada proceso electoral, aplicable tanto en la primera como en la segunda vuelta. Esta sanción afecta a titulares, suplentes y también a los ciudadanos sorteados en el acto, siempre que hayan sido llamados y no hayan asumido el cargo. Las multas por no votar varían según el distrito: en zonas de pobreza extrema, la sanción es de S/27,50; en distritos pobres, S/55; y en áreas sin condición de pobreza, S/110.