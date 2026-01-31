Miembros de mesa en las Elecciones 2036: ¿Si fui elegido como suplente, tengo la obligación de cumplir esa función?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya publicó la lista definitiva de miembros de mesa y suplentes para las Elecciones 2036. Tras el sorteo informático, miles de ciudadanos ahora figuran como responsables de garantizar el orden y la transparencia en la jornada electoral, prevista para el 12 de abril. Esta designación genera dudas frecuentes, especialmente entre quienes fueron elegidos como suplentes y se preguntan si deben asistir a capacitaciones, presentarse el día de la elección o si pueden excusarse de la función.

La selección de miembros de mesa, realizada entre ciudadanos de 18 a 65 años que cumplen determinados requisitos, incluyó la designación de tres titulares y seis suplentes por cada mesa de sufragio. Este proceso excluyó a candidatos, personeros, integrantes de las Fuerzas Armadas, funcionarios del sistema electoral y quienes presentan impedimentos legales. La presencia tanto de titulares como de suplentes resulta fundamental para asegurar la instalación de todas las mesas, pues solo así los electores podrán ejercer su derecho al voto desde las 7:00 hasta las 17:00.

La ONPE ha dispuesto capacitaciones presenciales y virtuales a través de la plataforma ONPEduca para todos los miembros de mesa. El objetivo es que cada participante, sin excepción, conozca sus responsabilidades, el proceso de instalación, la conducción de la votación y la correcta entrega de actas. Solo quienes cumplan toda la jornada reciben una compensación económica de S/ 165 y un día de descanso laboral no compensable, reconocidos tanto en el sector público como privado.

El dictamen abre una excepción a los conteos de votos realizados por las Mesas de Sufragio. (Andina)

¿Es obligatorio presentarse y firmar asistencia siendo suplente?

Ser designado miembro de mesa, ya sea titular o suplente, constituye una obligación legal e irrenunciable. No existe distinción en el nivel de compromiso exigido: los suplentes deben cumplir con las mismas responsabilidades que los titulares. Así lo recordó Franz Paz Retuerto, especialista de la ONPE. “El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, dijo a RPP Noticias.

La función de los suplentes es clave: su presencia permite reemplazar a los titulares que no asistan o no puedan cumplir su labor, asegurando la instalación y operatividad de la mesa. Los suplentes también deben participar en las capacitaciones, pues podrían ser llamados a ocupar cualquier puesto —presidente, secretario o vocal— en caso de ausencia o impedimento de los titulares. “No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’ o ‘no me capacito porque soy suplente’. Todos deben presentarse. [...] Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”, señaló Paz Retuerto.

Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

La jornada electoral inicia a las 7:00, pero los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 para instalar la mesa y garantizar que el proceso de votación comience puntualmente. La puntualidad y la preparación previa son esenciales para el desarrollo ordenado de la elección.

¿Qué sucede si un suplente no asiste o no firma la hoja de asistencia?

El incumplimiento de las obligaciones, tanto por parte de titulares como de suplentes, acarrea sanciones económicas. La multa por no asistir o no cumplir la función asignada es de S/ 275, independientemente del cargo asignado en la mesa. Esta sanción se aplica incluso si el suplente no firma la hoja de asistencia o llega tarde al local de votación.

Más allá de la sanción económica, el no pago de multas electorales genera restricciones administrativas y civiles: los ciudadanos infractores no podrán realizar trámites notariales, inscribirse en programas sociales, obtener brevete, salir del país ni realizar actos relacionados con su estado civil.

La normativa contempla la posibilidad de excusas y justificaciones, pero estas deben solicitarse formalmente y dentro de los plazos establecidos en el cronograma electoral. El trámite de excusa debe efectuarse ante la ONPE antes del día de la elección, tiene un costo de S/ 15,80 y requiere sustentar motivos como enfermedad, viajes impostergables o custodia de familiares dependientes. Para justificaciones posteriores, solo es posible presentar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la jornada electoral, cumpliendo con los requisitos y plazos correspondientes.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La ONPE enfatiza que la labor del miembro de mesa —titular o suplente— es esencial para la democracia, ya que son quienes protegen el voto ciudadano, cuentan los votos y validan el proceso con sus firmas.

¿Cómo saber si fui elegido miembro de mesa o suplente?

Para verificar si se figura como miembro de mesa titular o suplente, la ONPE ha habilitado una plataforma digital oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/. Ingresando el número de DNI, cualquier ciudadano podrá acceder a la información correspondiente. También es posible consultar los listados en las 126 oficinas descentralizadas de la ONPE y en lugares públicos de alta concurrencia en cada distrito.

La selección, realizada por sorteo entre quienes reúnen los requisitos legales, garantiza la transparencia y equidad en la conformación de las mesas. En caso de resultar elegido, es importante revisar la comunicación oficial, participar en las capacitaciones y presentarse puntualmente el día de la elección.

Quienes integren las mesas electorales en 2026 obtendrán remuneración y día de descanso| ONPE

Cumplir con esta responsabilidad no solo evita sanciones, sino que contribuye de manera directa a la legitimidad y confianza en el proceso electoral. La ONPE ha reiterado la importancia de la función ciudadana y la necesidad de que todos los designados —titulares y suplentes— asuman su compromiso con responsabilidad y civismo.