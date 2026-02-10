Miembros de mesa para Elecciones 2026 tendrán capacitaciones presenciales y virtuales: ONPE definió las fechas

Rafael Arias Valverde, subgerente de la ONPE, detalla el plan de capacitación para miembros de mesa, electores y personeros. Se anuncian jornadas presenciales a nivel nacional y cursos virtuales para asegurar un correcto desarrollo del próximo proceso electoral | Canal N

Más de 820 mil ciudadanos ya fueron seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones 2026, y con ello se activa una de las etapas clave del proceso electoral: la capacitación oficial de la ONPE. En un escenario que incluirá cinco elecciones en una sola jornada y una mayor cantidad de organizaciones políticas en competencia, el organismo electoral ha definido el cronograma y las modalidades para preparar a quienes asumirán esta responsabilidad.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que las capacitaciones serán tanto presenciales como virtuales, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los actores electorales: miembros de mesa, personeros y electores. El entrenamiento busca evitar retrasos el día de los comicios, reducir errores en el llenado de actas y asegurar que la jornada se desarrolle con normalidad desde las 7:00 hasta las 17:00 horas.

ONPE inicia capacitaciones presenciales desde el 26 de febrero

Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

La capacitación de los llamados “actores electorales” comenzará oficialmente el 26 de febrero en todas las oficinas distritales de la ONPE a nivel nacional. Desde esa fecha, cualquier ciudadano designado podrá acudir de manera presencial para recibir orientación directa y revisar el material electoral que se utilizará durante la jornada.

Además, la entidad ha programado dos jornadas especiales de capacitación masiva: el 29 de marzo y el 5 de abril, fechas en las que los ciudadanos podrán acercarse directamente a los locales de votación asignados para familiarizarse con el procedimiento y resolver dudas en el mismo espacio donde ejercerán funciones.

La ONPE precisó que, desde el 26 de febrero hasta el 12 de abril, todas las oficinas descentralizadas contarán con material informativo disponible de forma permanente. Esto permitirá que quienes no puedan asistir en las fechas centrales tengan alternativas para capacitarse en otros momentos.

La preparación cobra especial relevancia este año debido a la complejidad del proceso. En estas elecciones se votará para múltiples cargos, incluyendo el retorno del Senado y la elección de la Cámara de Diputados, lo que implicará una cédula de votación más extensa y un mayor número de filas en las actas, de acuerdo con la cantidad de organizaciones políticas inscritas.

Según detalló la ONPE, aunque el conteo de votos mantiene la misma lógica de procesos anteriores, el incremento de candidatos y listas exige mayor atención en el llenado de actas y en la revisión del material electoral. La finalidad es que los miembros de mesa puedan desempeñar su labor con seguridad y evitar contratiempos que retrasen el cierre de la jornada.

Cabe recordar que todos los designados —titulares y suplentes— deben presentarse el día de la elección desde las 6:00 de la mañana, a fin de instalar las mesas de sufragio a las 7:00 en punto. La puntualidad es clave para garantizar que los electores puedan votar sin inconvenientes durante el horario oficial.

También habrá capacitación virtual: así puedes acceder

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para quienes no puedan asistir de manera presencial debido a compromisos laborales u otras obligaciones, la ONPE habilitará una modalidad digital. A partir del 26 de febrero, los ciudadanos podrán ingresar a la plataforma oficial capacitate.onpe.gob.pe y acceder a los cursos virtuales dirigidos a miembros de mesa, electores y personeros.

Esta alternativa permitirá revisar contenidos explicativos, conocer el correcto llenado de actas, identificar posibles incidencias y reforzar los pasos del escrutinio. El objetivo es que ningún ciudadano designado quede sin orientación previa antes del día de la votación.

El entrenamiento virtual se suma a las acciones de difusión que la ONPE viene desplegando tras el sorteo nacional realizado el 29 de enero, mediante el cual se eligió a nueve personas por mesa: tres titulares y seis suplentes. La designación se efectuó entre ciudadanos de 18 a 65 años, priorizando a quienes cuentan con mayor grado de instrucción y no desempeñaron la función en la elección anterior.

El organismo electoral también recordó que el cumplimiento de la función es obligatorio. La normativa establece que los miembros de mesa deben permanecer desde la instalación hasta la entrega de actas. El incumplimiento puede generar sanciones económicas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones.

La ONPE continuará difundiendo información oficial a través de sus canales digitales y oficinas descentralizadas en todo el país, mientras avanza la organización de las Elecciones Generales 2026, una de las jornadas más amplias de los últimos años en el sistema electoral peruano.