Melcochita anuncia emprendimiento y asegura que empieza ‘de cero’ tras polémica con Monserrat Seminario: “Por mis hijas”

El sonero peruano sorprendió en redes sociales al mostrar su nuevo proyecto y recibir el respaldo de sus seguidores. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El reconocido sonero y actor cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, vuelve a captar la atención del público, esta vez no por un espectáculo o una presentación artística, sino por un momento decisivo en su vida personal y económica.

Tras semanas marcadas por la polémica y el impacto mediático de su separación de Monserrat Seminario, el artista sorprendió al anunciar que iniciará un nuevo emprendimiento, una iniciativa con la que busca recuperar estabilidad y, sobre todo, demostrar que aún en escenarios adversos es posible volver a empezar.

En los últimos días, la situación del humorista había generado múltiples comentarios en la opinión pública, especialmente luego de que él mismo hiciera declaraciones en las que acusaba a su expareja de haberlo dejado sin recursos.

Melcochita reaparece con nuevo emprendimiento y conmueve con mensaje por sus hijas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Melcochita anuncia saludos personalizados

El tema no solo generó debate en redes sociales, sino también en programas de espectáculos, donde su testimonio fue ampliamente difundido. Sin embargo, lejos de permanecer en la controversia, Melcochita decidió enfocar su energía en un proyecto personal que, según ha mostrado, le permite mirar el futuro con optimismo.

El anuncio de su emprendimiento llegó a través de sus redes sociales, un canal que el artista ha utilizado con frecuencia para mantenerse cercano a sus seguidores. En el video que publicó, se le observa con un semblante más tranquilo y con una actitud positiva, dispuesto a explicar en qué consiste esta nueva etapa. La propuesta, según detalló, se basa en la venta de saludos personalizados grabados en pequeñas grabadoras portátiles, dispositivos similares a parlantes, que pueden ser adquiridos mediante pedido directo.

El propio artista explicó que los equipos están disponibles en varios colores y que la idea es ofrecer un recuerdo especial a quienes deseen un mensaje personalizado con su voz, un formato que ha ganado popularidad entre figuras públicas y que permite a los seguidores tener un contacto más cercano con sus artistas favoritos. Para Melcochita, esta iniciativa representa no solo una fuente de ingresos, sino también una forma de mantenerse activo y conectado con el público que lo ha acompañado durante décadas.

Melcochita reaparece con nuevo emprendimiento y conmueve con mensaje por sus hijas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

En la descripción del video, el sonero dejó un mensaje breve pero contundente, fiel a su estilo directo y espontáneo: “Haz tu pedido ya, saludos para todo el mundo y a nivel satelital”, expresó, invitando a sus seguidores a sumarse a la propuesta. La frase, cargada de su característico humor, fue interpretada por muchos como una señal de que, pese a las dificultades, mantiene intacta su personalidad y su energía.

Hacia el final del clip, una frase escrita terminó de captar la atención de los usuarios y resumió el momento que atraviesa el artista.

“A empezar de cero, todo tiene solución, menos la muerte, a seguir adelante por mis hijitas”, se lee en el mensaje que acompaña las imágenes. La declaración, breve pero emotiva, dejó entrever el motor personal que impulsa al cómico en esta nueva etapa: su familia y el deseo de seguir trabajando por el bienestar de sus seres queridos.

Melcochita reaparece con nuevo emprendimiento y conmueve con mensaje por sus hijas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Melcochita es felicitado por sus seguidores

La reacción del público no se hizo esperar. En cuestión de horas, el video acumuló numerosos comentarios de apoyo, en los que los usuarios destacaron la trayectoria del artista y su capacidad para reinventarse. Entre los mensajes que más se repitieron estuvieron frases como “Este señor se merece todo el respeto y apoyo”, “Éxitos Melcochita”, “Esto sí vale la pena” y “Ya te compro un saludo, tío Melcocha”. Muchos internautas resaltaron que el humorista, a lo largo de su carrera, ha demostrado una notable fortaleza frente a las dificultades, y que este nuevo paso es una prueba más de su determinación.

No obstante, algunos comentarios también hicieron referencia a la reciente polémica con Monserrat Seminario, recordando las declaraciones que el artista brindó días atrás sobre el final de su relación. Fue precisamente ese episodio el que puso nuevamente su vida personal en el centro del interés mediático.

En una reciente entrevista, Melcochita explicó los motivos que, según su versión, lo llevaron a tomar la decisión de separarse. El humorista aseguró que el problema principal estuvo relacionado con el manejo del dinero y la falta de transparencia en las cuentas del hogar. Sus palabras fueron claras y generaron amplio debate:

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró a Trome.

Melcochita reaparece con nuevo emprendimiento y conmueve con mensaje por sus hijas. Infobae Perú / Captura: TikTok.