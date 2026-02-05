Deysi Araujo acusa a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Vi que lo trató mal, me dio mucha pena”

Deysi Araujo acusa a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’.

La bailarina Deysi Araujo acusó a Monserrat Seminario de maltratar física y verbalmente al reconocido humorista Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, durante una visita al camerino del artista.

Araujo relató haber presenciado un episodio en el que la pareja del cómico lo habría “zamaqueado” y le dirigió insultos, lo que provocó consternación entre quienes se encontraban presentes.

Según explicó Araujo, el hecho ocurrió en 2023 durante la celebración del aniversario de ‘Melcochita’. “Fui al camerino para saludarlo y vi que lo trató bastante mal. A mí me dio mucha pena, porque lo zamaqueó. Yo le dije que debería tener paciencia con él y me respondió: ‘Ay, viejo de m...’”, relató la bailarina.

La conductora sostuvo que la actitud de Seminario le hizo pensar que la relación entre ambos ya no era sentimental, sino de interés económico. “Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada”, manifestó Araujo.

Monserrat es acusada de maltratar a Melcochita. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La bailarina detalló que Monserrat Seminario habría justificado su accionar argumentando que el cuidado y la administración del dinero de ‘Melcochita’ recaían exclusivamente en ella, sin un vínculo afectivo de por medio. Araujo también señaló que el trato frío y las amenazas por parte de Seminario habrían generado un ambiente de tensión en los entornos cercanos al artista.

En otro momento, Araujo recordó un incidente previo en el que la pareja de Villanueva habría intentado agredirla por celos. “Ella sentía celos de la nada. Por eso ‘Melcochita’ tenía miedo de saludarme, y me decía que si Monserrat lo veía conmigo le pegaría. Todo lo que hablo ella no me puede desmentir porque sabe que es verdad”, afirmó.

La polémica figura remarcó que sus observaciones obedecen a una preocupación por el bienestar del cómico y no a conflictos personales con Seminario.

El conflicto entre Deysi Araujo y Monserrat Seminario ha llamado la atención en la escena local, dada la relevancia de Pablo Villanueva ‘Melcochita’ en la cultura popular peruana. La bailarina instó a la pareja del humorista a valorar y agradecer el apoyo que el artista le brindó en momentos personales cruciales. “En esta vida hay que ser agradecidos con la persona que nos ayudó. Parece que Monserrat se olvidó de todo lo que hizo él por ella cuando asumió la paternidad de su hija, sin importarle que le digan cachudo, él siguió con ella. Por eso debería ser agradecida, en vez de estar amenazándolo. Es una sinvergüenza”, expresó Araujo.

Melcochita desmintió maltratos de Monserrat Seminario

El humorista peruano Pablo Villanueva salió al frente para desmentir las versiones que señalaban que habría sido víctima de maltrato físico por parte de su esposa, Monserrat Seminario. Las declaraciones surgieron luego de que sus hijas mayores aseguraran públicamente que el comediante habría sufrido agresiones domésticas, afirmaciones que el propio artista negó de manera categórica.

En entrevista con el diario Trome, Villanueva reconoció que algunas de sus acusaciones previas se dieron en un momento de molestia tras el anuncio de la separación, pero aclaró que nunca fue golpeado por la madre de sus hijas. “No me pega. Si me pegara, pues no estaría con ella”, sostuvo. Asimismo, restó veracidad a sus dichos sobre una supuesta apropiación de medio millón de soles, señalando que se trató de un malentendido producto de la cólera.

Monserrat Seminario negó infidelidades, afirmó que la separación fue decisión del artista y relató el impacto emocional del quiebre, marcado por tensiones familiares y la afectación directa a sus hijas. (Instagram)

El conflicto familiar, ampliamente difundido en medios, ha afectado su estado de salud. Melcochita confesó haber sufrido estrés, presión alta y fuertes dolores de cabeza, motivo por el cual pidió que la controversia no continúe escalando. “Ya quiero que pare todo”, expresó.

Pese a las diferencias, el artista aseguró que mantiene comunicación con Monserrat Seminario y espera que, con el paso de los días, el ambiente se calme y puedan conversar en persona, priorizando su bienestar y su tranquilidad.

Monserrat Seminario aclara la salud de Melcochita y desmiente rumores alarmantes. Ya fue dado de alta. | Composición/Infobae