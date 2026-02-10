Gianluca Lapadula es captado con misteriosa mujer que no es su esposa: los memes ante las imágenes de Magaly Medina

El estreno de 'Magaly TV, la Firme' mostró imágenes del futbolista en un local nocturno junto a una joven. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Las imágenes difundidas en el estreno de la nueva temporada de “Magaly TV La Firme” mostraron a Gianluca Lapadula en una discoteca de Barcelona junto a una mujer que no es su esposa, lo que generó una avalancha de memes y reacciones en redes sociales. La figura del fútbol peruano, conocido como el ‘Bambino de los Andes’, ha cultivado una imagen familiar durante su carrera, pero la reciente exposición televisiva puso en duda el perfil reservado que mantenía hasta entonces.

El lunes 9 de febrero, el programa liderado por Magaly Medina presentó un reportaje en el que se observa a Lapadula en el interior del restaurante “Gatsby”, un exclusivo local en el centro de Barcelona, durante la madrugada del 1 de febrero de 2026. El video muestra al futbolista conversando, bailando y compartiendo bebidas con una mujer vestida de blanco, mientras la atmósfera festiva del lugar enmarca la secuencia.

La cobertura televisiva contextualizó la presencia del delantero en España señalando que, el día anterior a las imágenes, su club había jugado por la Serie B de Italia sin convocarlo, hecho que explicaría su estadía fuera del país. La narración del informe recalcó que no existe confirmación sobre el tipo de vínculo entre Lapadula y la acompañante, ni sobre su situación sentimental actual, aunque las imágenes evidenciaron una salida nocturna que contrastó con la trayectoria familiar que el jugador ha proyectado.

Uno de los instantes más comentados del reportaje ocurrió cuando ambos se acercaron cara a cara, generando dudas sobre si existió o no un beso, situación que el programa expuso de forma irónica y repitió para que el público formara su propia opinión. Después de ese momento, las cámaras captaron a la pareja continuando la velada, bailando y brindando en medio de un ambiente de celebración.

La rápida viralización del ampay en redes sociales provocó una oleada de memes y comentarios. Los seguidores del futbolista manifestaron su decepción ante la posibilidad de una infidelidad. Frases como “ya no creo en el amor” inundaron las publicaciones, mientras usuarios recordaban episodios previos en los que figuras del espectáculo dejaron entrever posibles romances con Lapadula, aunque estos nunca fueron confirmados.

La reacción colectiva alternó entre la incredulidad y el humor sarcástico, reflejando el impacto de la noticia entre quienes seguían la vida familiar del delantero. La aparición pública junto a otra mujer instaló un debate sobre la privacidad de los deportistas y la expectativa de discreción que sus seguidores esperan de ellos.

La ausencia de declaraciones oficiales por parte de Gianluca Lapadula o de su entorno ha mantenido abiertas las especulaciones. Mientras tanto, el contenido sobre el ampay sigue multiplicándose en plataformas digitales y el nombre del jugador permanece entre las tendencias, impulsado por la circulación constante de memes y reacciones.

¿Quién es la esposa de Gianluca Lapadula y cuántos hijos tienen?

Gianluca Lapadula está casado desde hace más de una década con Alessia Lapadula, con quien conforma una familia de bajo perfil mediático. La relación se consolidó antes de que el delantero alcanzara renombre internacional y, desde entonces, han compartido su vida en distintas ciudades por las exigencias de la carrera deportiva de él.

El matrimonio tiene tres hijas. A lo largo de los años, tanto Lapadula como Alessia han publicado en ocasiones limitadas imágenes familiares en redes sociales, mostrando fragmentos de su vida cotidiana y celebraciones en fechas especiales. El futbolista ha declarado en entrevistas su interés por mantener a su familia alejada del foco mediático y proteger su intimidad.