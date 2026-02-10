Magaly Medina regresó a la TV: Así lució la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ tras someterse al lifting facial

En pleno programa, Magaly Medina se toma un momento para contestar a las burlas sobre su cirugía. Entre risas, la 'Urraca' presume los resultados y desafía a la envidia.

El regreso de Magaly Medina a la televisión siempre genera expectativa, pero esta vez la atención no solo estuvo puesta en los anuncios de nuevos ampays, sino también en su propia imagen. Tras tomarse unas semanas de descanso, la conductora reapareció en la promoción del retorno de ‘Magaly TV, la Firme’, dejando ver los resultados de un lifting facial al que se sometió recientemente en Argentina y que, de inmediato, se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores y detractores.

La popular ‘Urraca’, una de las figuras más influyentes de la televisión peruana, volvió a la pantalla de ATV este lunes 9 de febrero, marcando el inicio de una nueva temporada de su programa de espectáculos. Como suele ocurrir en cada estreno, la producción ha apostado por generar expectativa con un adelanto que promete sacudir la farándula local.

En el avance difundido, se escucha a la conductora anunciar un informe que, según sus propias palabras, involucra a alguien que “enamoró a todos con su historia de amor”, pero cuya imagen pública podría verse seriamente afectada tras revelarse detalles desconocidos.

Así reapareció Magaly Medina tras su cirugía estética y el adelanto que promete remecer la farándula. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El tono del anuncio, fiel al estilo que ha caracterizado el espacio durante años, deja entrever que se trataría de un personaje que proyectaba una imagen intachable. En el mismo adelanto, Medina remarca que se trataría de quien era considerado “el esposo y el caballero ejemplar”, una frase que ha despertado múltiples especulaciones en redes sociales, donde los usuarios ya intentan adivinar la identidad del protagonista del próximo ampay.

Más allá del contenido del programa, la reaparición de Magaly Medina también llamó la atención por su aspecto. Durante sus vacaciones, la conductora decidió someterse a un procedimiento estético, específicamente un lifting facial, con el objetivo de refrescar su imagen. Aunque ella misma ha expuesto detalles sobre su intervención junto a su cirujano argentino Andrés Freschi, las imágenes difundidas dejan ver un rostro más terso y renovado, lo que generó comentarios inmediatos entre los televidentes.

El retorno de Medina se produce en un momento en que los programas de espectáculos atraviesan una fuerte competencia por la audiencia. Sin embargo, “Magaly TV, la Firme” ha logrado consolidarse como uno de los espacios más vistos en su franja horaria, en gran parte gracias a su estilo directo y a la difusión de ampays que suelen tener repercusión tanto en la televisión como en plataformas digitales.

Magaly Medina reapareció feliz y emocionada

Ya durante la emisión del programa, Magaly Medina apareció en el set visiblemente alegre y entusiasta, iniciando la nueva temporada a las 9:45 de la noche. Para la ocasión lució un vestido rojo corto, fiel a su estilo llamativo, y llevó su característico pañuelo, accesorio que utilizó durante el verano mientras continuaba su proceso de recuperación.

En los primeros minutos del espacio, y notablemente contenta, la conductora decidió retirarse el turbante que llevaba en el rostro, un gesto que llamó la atención del público y marcó un momento simbólico en su regreso a la pantalla. La escena fue interpretada por muchos televidentes como una señal de confianza y de tranquilidad tras el proceso que ha venido atravesando en las últimas semanas.

Así, el retorno de Magaly Medina no solo marca el inicio de una nueva temporada de “Magaly TV, la Firme”, sino también un momento personal significativo para la conductora, quien decidió compartir con el público su imagen renovada, su entusiasmo y la promesa de exclusivas que, según adelantó, darán que hablar en la farándula peruana en los próximos días.

