Gianluca Lapadula es captado en discoteca de Barcelona bailando con joven que no sería su esposa: “No sabemos si está separado”

El estreno de 'Magaly TV, la Firme' mostró imágenes del futbolista en un local nocturno junto a una joven. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El inicio de la nueva temporada de ‘Magaly TV, la Firme’ este 9 de febrero estuvo marcado no solo por el regreso de Magaly Medina a la conducción, sino también por la difusión de un destape que la propia periodista había prometido en los avances previos al estreno.

Desde los primeros minutos del programa, la conductora dejó claro que el informe central de la noche involucraba a un personaje muy querido por el público, alguien que —según adelantó— había “enamorado a todos con su historia de amor” y que proyectaba la imagen de un hombre “amoroso” y “fiel”.

La expectativa creció cuando el reportaje reveló imágenes del futbolista Gianluca Lapadula, quien fue captado en Barcelona en un ambiente nocturno, acompañado de personas que no formaban parte de su círculo familiar visible. El informe, preparado por el equipo del programa, mostró al deportista en un restaurante y discoteca mientras disfrutaba de la noche, bailaba y compartía con una joven que, según se indicó, no era su esposa.

Magaly Medina y el destape de Lapadula: “Nos pareció realmente revelador y sumamente inquietante”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Magaly Medina sobre imágenes de Lapadula: “Revelador”

Antes de presentar las imágenes, la propia Magaly Medina contextualizó el caso y recordó que el futbolista mantiene una imagen pública ligada a la familia y al romanticismo. En ese momento, la conductora afirmó:

“Amoroso, fiel. Sin embargo, ya había habido un capítulo donde se dijo que, durante un partido que vino a jugar, habría estado en un yate con dos conocidas chicas faranduleras. Claro, no habían pruebas de eso, pero, sin embargo, ahora lo hemos visto divertirse gracias a nuestros urracos europeos en una discoteca en Barcelona con una chica que no es su esposa”.

La periodista también subrayó que, hasta el momento, no existía información pública que confirmara una separación del futbolista. En ese sentido, precisó: “Algo que nos pareció realmente revelador y sumamente inquietante, teniendo en cuenta que él es un hombre casado y que no sabemos si él está, digamos, separado. No teníamos ninguna noticia, nos ha llegado desde el otro lado del charco, de que ellos estén separados. Nosotros tenemos entendido que ellos siguen formando una familia”.

Gianluca Lapadula bailando en España con joven que no es su esposa

El reportaje, narrado con el estilo característico del programa, presentó al jugador como un personaje cuya historia personal había generado empatía entre los peruanos. En la introducción del informe se señaló que el Perú entero había seguido su historia sentimental, recordando el momento en que pidió matrimonio y la imagen de romántico que proyectaba públicamente.

La narración del informe también repasó datos de su vida personal, recordando que el llamado “Bambino de los Andes” contrajo matrimonio con Alessia Macrí en 2016 y que en 2020 renovaron sus votos en Italia, consolidando ante la opinión pública la imagen de una relación estable y duradera.

El equipo del programa explicó que las imágenes fueron obtenidas por los llamados ‘urracos europeos’, quienes siguieron al futbolista en un conocido local nocturno del centro de Barcelona, llamado Gatsby. Según el informe, el deportista se encontraba en el lugar durante la madrugada del 1 de febrero, observando un espectáculo en vivo y compartiendo bebidas con otras personas.

La narración también contextualizó el momento deportivo del jugador, señalando que el día previo su club había disputado un partido por la Serie B de Italia en el que él no había sido convocado, circunstancia que explicaría su presencia en España en esas fechas.

A lo largo del reportaje se mostraron escenas en las que el futbolista conversaba, bailaba y se acercaba a una joven vestida de blanco. La narración enfatizaba que no había certeza absoluta sobre la naturaleza de la relación ni sobre la situación sentimental del deportista, pero sí subrayaba que las imágenes evidenciaban una salida nocturna que contrastaba con la imagen pública que había construido.

En uno de los momentos más comentados del informe, el narrador señaló que ambos se acercaron “cara a cara”, generando dudas sobre si se produjo o no un beso, un detalle que el programa presentó con tono irónico y que fue repetido en las imágenes para que el público sacara sus propias conclusiones.

El reportaje también mostró que, tras ese momento, ambos continuaron bailando y conversando mientras el futbolista seguía bebiendo, en un ambiente de música y celebración propio de un local nocturno. La narración insistía en que solo el propio Lapadula podría explicar qué ocurrió realmente y cuál era su situación personal en ese momento.

