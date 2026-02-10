Magaly Medina emocionada en su regreso a la TV responde a sus ‘haters’: “Quedé de treinta o no?, envidien”

En pleno programa, Magaly Medina se toma un momento para contestar a las burlas sobre su cirugía. Entre risas, la 'Urraca' presume los resultados y desafía a la envidia.

El regreso de Magaly Medina a la televisión la noche del 9 de febrero, con el estreno de una nueva temporada de ‘Magaly TV, la Firme’, no solo estuvo marcado por la expectativa de un nuevo posible ‘ampay’, sino también por un inicio cargado de humor, espontaneidad y comentarios directos de la propia conductora, quien decidió referirse sin rodeos a su ausencia, a su reciente cirugía estética y a las especulaciones que circularon en las últimas semanas.

Desde los primeros minutos del programa, Magaly Medina apareció vestida de rojo en el set visiblemente relajada y de buen ánimo, interactuando con su equipo y haciendo bromas mientras se acomodaba frente a cámaras. En medio de ese momento distendido, no dudó en bromear sobre su apariencia y el hecho de haber regresado a la pantalla tras su procedimiento estético. Con una sonrisa y en tono jocoso, comentó: “Ya me despeiné (ríe). Devuélveme esos lentes, ¿ah? (ríe)”, generando las primeras risas en el estudio.

El ambiente continuó siendo ligero y cercano cuando la conductora se refirió a uno de los elementos que había sido parte de su imagen durante las semanas previas a su retorno. Con evidente humor, dijo: “Estoy harta de los pañuelos. ¡Harta me tienen! (ríe)”, una frase que aludía a los accesorios que utilizó mientras atravesaba el proceso de recuperación tras su intervención.

Magaly Medina en su retorno a ATV: “Tanto querían verme… acá estoy”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Equipo de Magaly TV La Firme bromeó en vivo con Magaly Medina

En medio de la dinámica habitual del set, también protagonizó un momento jocoso con su equipo, que provocó nuevas carcajadas. En un intercambio espontáneo, expresó: “¿Quiere que no toque su televisor? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya-ya ves como son de agresivos conmigo? (ríe)”, para luego añadir, entre bromas: “No, no, es pa’ trapear el piso (ríe)”. El tono relajado dejó claro que el inicio del programa apostaba por mostrar a una conductora cómoda, segura y dispuesta a reírse de sí misma.

Luego, dirigiéndose directamente a la audiencia, Magaly Medina hizo referencia a la expectativa generada por su regreso y a las semanas en que estuvo fuera de pantalla. Con franqueza y cercanía, señaló: “Tanto querían verme, así, ya, pues acá estoy”, frase que marcó uno de los momentos más comentados del arranque del programa.

Magaly Medina en su retorno a ATV: “Tanto querían verme… acá estoy”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

La conductora también aprovechó para mencionar un dato significativo en su carrera televisiva, relacionándolo con la decisión de someterse a la cirugía. Entre risas, explicó: “Saben que, claro, el próximo año cumplimos treinta años. Cumplo treinta años, así que tenía que operarme (ríe), porque voy a celebrar mi doble quinceañero. Dos veces quince. ¿Qué tal?”.

Fiel a su estilo irreverente, continuó bromeando sobre el resultado del procedimiento y la percepción del público. “¿Quedé de treinta o no? Oye, ¿han visto? El, el… Mira, idéntica, ¿no? (ríe)”, comentó mientras interactuaba con su equipo en el estudio.

En otro momento del programa, hizo referencia a los comentarios que incluso dentro de su propio espacio se habían hecho en tono humorístico sobre su transformación. “Pero según el encargado de la IA de nuestro programa, ¿no?, este cree que no solo me operé la cara, también me operé el cuerpo (ríe)”, dijo, provocando nuevas risas.

Magaly Medina en su retorno a ATV: “Tanto querían verme… acá estoy”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

La secuencia continuó con bromas sobre su imagen y su retorno a la pantalla, en un ambiente distendido que contrastaba con la tensión y las especulaciones que habían circulado durante su ausencia. En medio de ese intercambio, añadió entre risas: “Hasta los lentes, mira, idéntico. Mira, ya me… (ríe) Baywatch. Ya”, mostrando la imagen creado con IA realizado por su equipo.

Tras ese momento más ligero, Magaly Medina se dirigió nuevamente al público con un saludo más formal, aunque sin perder su estilo característico. “Bueno, hola, ¿Cómo están? Feliz de estar nuevamente con ustedes. No tan feliz de verlos a ellos porque son las mismas caras, pero (ríe) empecemos este programa”, expresó, en referencia a su equipo en el set.

Magaly Medina en su retorno a ATV: “Tanto querían verme… acá estoy”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Responde a sus ‘haters’

La conductora también aludió directamente a los rumores y especulaciones que surgieron durante el tiempo en que estuvo fuera de la pantalla. En ese contexto, afirmó: “Vamos a ver, después de haberme desaparecido y después de tantas especulaciones, aquí está, aquí estoy”, dejando claro que era consciente de la atención mediática que generó su ausencia.

Incluso hubo espacio para bromear sobre su recuperación y el resultado del procedimiento, respondiendo con ironía a los comentarios que surgían en el estudio. “¿Qué dice? Suave que se-- No, no se sale (ríe). ¿Tú qué crees? ¿Qué me cosió costurero o cirujano? No, no, no, eso no se sale. No se va a salir”, comentó, provocando nuevas risas entre los presentes.

Finalmente, cerró ese bloque inicial con una frase que resumía el tono desenfadado de su regreso y su actitud frente a las críticas y comentarios: “Mira, envidien (ríe). Envidien”.

Magaly Medina en su retorno a ATV: “Tanto querían verme… acá estoy”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.