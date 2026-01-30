Estados Unidos

Donald Trump nominó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

El mandatario destacó los logros de su candidato: “Ha realizado una extensa investigación en el campo de la Economía y las Finanzas“

Kevin Warsh (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)
Kevin Warsh (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.

Me complace anunciar la nominación de Kevin Warsh como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL. Kevin actualmente se desempeña como Profesor Visitante Distinguido de la Familia Shepard en Economía en la Institución Hoover y Profesor en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford. Es socio de Stanley Druckenmiller en Duquesne Family Office LLC. Kevin obtuvo su Licenciatura en Ciencias (AB) en la Universidad de Stanford y su Doctorado en Derecho (J.D.) en la Facultad de Derecho de Harvard. Ha realizado una extensa investigación en el campo de la Economía y las Finanzas“, destacó el jefe de Estado en una publicación en su red social Truth.

Y siguió repasando la carrera de su candidato: “Presentó un Informe Independiente al Banco de Inglaterra proponiendo reformas en la política monetaria del Reino Unido. El Parlamento adoptó las recomendaciones del Informe. Kevin Warsh se convirtió en el gobernador más joven de la Reserva Federal, a los 35 años, y fue miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de 2006 a 2011, representante de la Reserva Federal ante el Grupo de los Veinte (G-20) y emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia".

“Además, fue gobernador administrativo, gestionando y supervisando las operaciones, el personal y el rendimiento financiero de la Junta. Antes de su nombramiento en la Junta, de 2002 a 2006, Kevin se desempeñó como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Anteriormente, fue miembro del Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Morgan Stanley & Co., en Nueva York, donde se desempeñó como vicepresidente y director ejecutivo", remarcó.

Por último, indicó: “Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además, es un personaje central y nunca te decepcionará. ¡Felicitaciones, Kevin!“.

Si finalmente es nominado, Warsh reemplazará a Jerome Powell -su mandato termina en mayo- como presidente del banco central más importante del mundo. “Mucha gente piensa que podría haber estado ahí hace unos años”, dijo Trump anoche en un evento en el Centro Kennedy en Washington. “Será alguien muy respetado, alguien conocido por todos en el mundo financiero”, agregó.

Noticia en desarrollo

