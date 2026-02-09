Perú

Vladimir Cerrón anuncia a la militancia de Perú Libre que está a punto de dejar la clandestinidad: “Falta el último paso”

El líder de Perú Libre, bajo prisión preventiva, reapareció por videollamada, anunció que pronto dejará la clandestinidad y acusó a la “clase poderosa” de perseguir a dirigentes populares

Guardar
Vladimir Cerrón anunció a la
Vladimir Cerrón anunció a la militancia de Perú Libre que está cerca de abandonar la clandestinidad, en la que permanece desde 2023 por procesos judiciales por corrupción relacionados con su gestión como gobernador regional

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, comunicó este domingo a la militancia de su partido que está próximo a dejar la clandestinidad, situación en la que permanece desde 2023 debido a procesos judiciales por corrupción relacionados con su gestión como gobernador regional.

Cerrón se conectó por videollamada a una actividad partidaria para participar en el lanzamiento de la candidatura al Senado del legislador Segundo Montalvo. En ese acto, responsabilizó a la “oligarquía” y a “la clase poderosa” del país por lo que calificó como una “persecución política” contra líderes populares.

“Ustedes habrán comprendido que la oligarquía, la clase poderosa de este país, ha ido liquidando todos los liderazgos del pueblo”, expresó, y añadió que el pedido de prisión preventiva en su contra responde a un intento de “separar” al líder de su base.

“A eso también responde, compatriotas, el pedido de una prisión preventiva en mi contra, a pesar que no tengo ninguna sentencia y tampoco tengo una acusación fiscal. El fin es separar al líder de su pueblo”, sostuvo.

El Ministerio del Interior mantiene
El Ministerio del Interior mantiene una recompensa de 500.000 soles por su captura, mientras que la expresidenta Dina Boluarte es investigada por presunta obstrucción en su búsqueda, al supuestamente facilitar su fuga

En la actualidad, el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 500.000 soles por su captura, se han realizado operativos policiales hasta el año pasado para ubicarlo, mientras que la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) es investigada por presuntamente obstruir las acciones de búsqueda y captura, al supuestamente facilitar su fuga en un vehículo oficial.

El dirigente de Perú Libre, quien lidera la lista presidencial de su partido junto a su madre Bertha Rojas como candidata a la segunda vicepresidencia, tenía una condena por colusión simple y negociación incompatible de tres años y medio de prisión, relacionada con irregularidades en la concesión del ‘Aeródromo Wanka’. Esta sentencia, dictada en 2023, fue revocada por la Corte Suprema el año pasado.

No obstante, Cerrón recibió otra orden de prisión preventiva en 2024 por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el ‘caso Antalsis’, vinculado a una defraudación millonaria en el gobierno regional de Junín. Además, enfrenta otro proceso por el caso ‘Dinámicos del Centro’, donde se le señala como presunto líder de una red dedicada al cobro de sobornos para financiar su partido.

“Me gustaría estar en este momento con cada uno de ustedes. La presencia del líder es compensada hoy con la movilización del partido. Nosotros sabemos que si queremos cambiar las cosas, no lo van a hacer los partidos de derecha, no lo van a hacer los partidos caviares, porque todos ellos defienden esta constitución, defienden esta estructura de explotación, esta estructura donde el trabajo prácticamente está desacreditado”, declaró.

El presidente del Consejo de
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que las autoridades no han logrado ubicar a Cerrón y consideró que probablemente se encuentra fuera del país

“Estoy lidiando una batalla judicial y nos falta ya prácticamente el último paso. Un cariño combativo y un mensaje optimista, camaradas”, concluyó.

Semanas atrás, el prófugo político había señalado que el pueblo será “el único” capaz de sacarlo de la clandestinidad y agregó que, aunque su presencia en el partido resulte reconfortante, no será lo principal en la labor que desarrollarán los militantes durante la campaña electoral. “Estos resultados no van a ser producto del azar, sino pondrán en competencia real nuestras capacidades”, afirmó entonces, también por videollamada.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, indicó por su parte que las autoridades no han logrado localizarlo, ya que probablemente se encuentra fuera del país.

Temas Relacionados

Segundo MontalvoVladimir CerrónPerú Libreperu-politicaElecciones 2026Ernesto Álvarez

Más Noticias

Gol de penal de Paolo Guerrero, en minutos finales, para certificar triunfo de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

El ‘Depredador’ sigue de dulce en su vocación goleadora. Dejó su impronta en Matute para rescatar a los suyos. Suma dos dianas en el campeonato. Próxima misión: revancha de Fase 1 de CONMEBOL Libertadores

Gol de penal de Paolo

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 2-1: goles y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con goles de Renzo Garcés y Paolo Guerrero, el equipo de Pablo Guede sumó su segunda victoria en el campeonato local. Ahora se prepara para la vuelta con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 en Matute

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Día Mundial de la Pizza: cómo este plato popular se convirtió en símbolo cultural global

Cada 9 de febrero se celebra una fecha que rinde homenaje a uno de los alimentos más consumidos del planeta, cuya historia se remonta a Italia y hoy forma parte de la identidad gastronómica global

Día Mundial de la Pizza:

Acumulación de basura y plásticos abandonados por los bañistas: Así luce la playa Agua Dulce cada domingo

A pesar de las campañas de sensibilización promovidas por la Municipalidad de Chorrillos, la imagen de Agua Dulce al finalizar cada domingo es la de una playa invadida por residuos plásticos, latas y envoltorios, una situación que ha motivado el cierre temporal del balneario

Acumulación de basura y plásticos

Gol sorpresivo de Wilter Ayoví ante desatención de Mateo Antoni para empate de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima por Liga 1 2026

El delantero ecuatoriano había hecho su ingreso en el complemento y en pocos instantes dejó su huella. Aunque, definitivamente, lo más curioso es que después de anotar se marchó lesionado

Gol sorpresivo de Wilter Ayoví
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Jaico niega haber condicionado

Carlos Jaico niega haber condicionado campaña de Zully Pinchi a tener una relación: “Es un infundio; solo Dios puede ayudarla”

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Desde el salvoconducto hasta multas a ministros: las medidas que el PJ analiza en favor de Betssy Chávez

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

Martín Vizcarra denuncia restricción de visitas en Barbadillo: “Vinieron mis hijas, pero me hicieron escoger a cuál ver”

ENTRETENIMIENTO

Pato Quiñones bailará esta noche

Pato Quiñones bailará esta noche en el Super Bowl junto a Bad Bunny: “hoy nos ve y escucha el mundo”

El reencuentro más frío: Mayra Goñi y Neutro evitan saludos en el lanzamiento musical de Flavia Laos

Magaly Medina vuelve con un ampay que promete sacudir la farándula peruana: “de esposo ejemplar a rey de la noche”

Paco Bazán más enamorado que nunca: asiste al aniversario de Corazón Serrano y le dedica emotivas historias a Susana Alvarado

Lucianeka será la telonera del concierto de Doja Cat en Perú

DEPORTES

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 2-1: goles y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gol de penal de Paolo Guerrero, en minutos finales, para certificar triunfo de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

Gol sorpresivo de Wilter Ayoví ante desatención de Mateo Antoni para empate de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima por Liga 1 2026

Golazo de Renzo Garcés de remate letal en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

Matías Succar rompió su mala racha de cerca de dos años sin golear: anotó en aplastante triunfo de Cienciano contra Juan Pablo II por Liga 1 2026