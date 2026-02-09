Vladimir Cerrón anuncia a la militancia de Perú Libre que está a punto de dejar la clandestinidad: “Falta el último paso”

Vladimir Cerrón anunció a la militancia de Perú Libre que está cerca de abandonar la clandestinidad, en la que permanece desde 2023 por procesos judiciales por corrupción relacionados con su gestión como gobernador regional

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, comunicó este domingo a la militancia de su partido que está próximo a dejar la clandestinidad, situación en la que permanece desde 2023 debido a procesos judiciales por corrupción relacionados con su gestión como gobernador regional.

Cerrón se conectó por videollamada a una actividad partidaria para participar en el lanzamiento de la candidatura al Senado del legislador Segundo Montalvo. En ese acto, responsabilizó a la “oligarquía” y a “la clase poderosa” del país por lo que calificó como una “persecución política” contra líderes populares.

“Ustedes habrán comprendido que la oligarquía, la clase poderosa de este país, ha ido liquidando todos los liderazgos del pueblo”, expresó, y añadió que el pedido de prisión preventiva en su contra responde a un intento de “separar” al líder de su base.

“A eso también responde, compatriotas, el pedido de una prisión preventiva en mi contra, a pesar que no tengo ninguna sentencia y tampoco tengo una acusación fiscal. El fin es separar al líder de su pueblo”, sostuvo.

El Ministerio del Interior mantiene una recompensa de 500.000 soles por su captura, mientras que la expresidenta Dina Boluarte es investigada por presunta obstrucción en su búsqueda, al supuestamente facilitar su fuga

En la actualidad, el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 500.000 soles por su captura, se han realizado operativos policiales hasta el año pasado para ubicarlo, mientras que la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) es investigada por presuntamente obstruir las acciones de búsqueda y captura, al supuestamente facilitar su fuga en un vehículo oficial.

El dirigente de Perú Libre, quien lidera la lista presidencial de su partido junto a su madre Bertha Rojas como candidata a la segunda vicepresidencia, tenía una condena por colusión simple y negociación incompatible de tres años y medio de prisión, relacionada con irregularidades en la concesión del ‘Aeródromo Wanka’. Esta sentencia, dictada en 2023, fue revocada por la Corte Suprema el año pasado.

No obstante, Cerrón recibió otra orden de prisión preventiva en 2024 por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el ‘caso Antalsis’, vinculado a una defraudación millonaria en el gobierno regional de Junín. Además, enfrenta otro proceso por el caso ‘Dinámicos del Centro’, donde se le señala como presunto líder de una red dedicada al cobro de sobornos para financiar su partido.

“Me gustaría estar en este momento con cada uno de ustedes. La presencia del líder es compensada hoy con la movilización del partido. Nosotros sabemos que si queremos cambiar las cosas, no lo van a hacer los partidos de derecha, no lo van a hacer los partidos caviares, porque todos ellos defienden esta constitución, defienden esta estructura de explotación, esta estructura donde el trabajo prácticamente está desacreditado”, declaró.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que las autoridades no han logrado ubicar a Cerrón y consideró que probablemente se encuentra fuera del país

“Estoy lidiando una batalla judicial y nos falta ya prácticamente el último paso. Un cariño combativo y un mensaje optimista, camaradas”, concluyó.

Semanas atrás, el prófugo político había señalado que el pueblo será “el único” capaz de sacarlo de la clandestinidad y agregó que, aunque su presencia en el partido resulte reconfortante, no será lo principal en la labor que desarrollarán los militantes durante la campaña electoral. “Estos resultados no van a ser producto del azar, sino pondrán en competencia real nuestras capacidades”, afirmó entonces, también por videollamada.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, indicó por su parte que las autoridades no han logrado localizarlo, ya que probablemente se encuentra fuera del país.