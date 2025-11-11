Prófugo Vladimir Cerrón confirma su precandidatura presidencial por Perú Libre para 2026 junto a su madre

Fuente: RPP

Vladimir Cerrón, prófugo de la Justicia desde hace dos años y líder de Perú Libre, confirmó este martes su precandidatura presidencial para las elecciones generales de 2026 para buscar lo que denomina “la revancha del pueblo”.

En una entrevista telefónica concedida a RPP, el exgobernador de Junín oficializó su postulación junto a su madre, Berta Rojas, como parte de la fórmula presidencial. “No a una revancha violenta en absoluto, sino a una revancha en nuestras actitudes, en nuestro pensamiento, en nuestra dirección de voto, porque consideramos que al pueblo se le ha arrebatado la victoria mediante un golpe de Estado”, afirmó.

Precisó que Perú Libre mantiene “inalterables” sus principales propuestas, entre ellas la convocatoria a una asamblea constituyente y la elaboración de una nueva Constitución. “Son puntos vitales e irrenunciables que tiene el partido y constituyen su propuesta bandera, porque no lo propone ningún otro partido”, agregó.

Cerrón insistió en que buscan llegar “por la vía democrática” y comentó que sus compañeros en la fórmula, junto al legislador Flavio Cruz como primer vicepresidente, fueron seleccionados por la Comisión Política, la bancada del partido y los 25 secretarios generales a nivel nacional.

"Fórmula para la revancha", así denomina Cerrón la plancha presidencial que lidera. Foto: Vladimir Cerrón

“Poco importa si yo estoy de acuerdo o no, yo tengo que adecuarme a lo que diga la mayoría. Y el partido, por principio, aplica el centralismo democrático, en el que hace lo que diga la mayoría y no se puede hacer lo contrario”, indicó.

Afirmó sentirse conforme con la decisión, ya que el “partido ha aprendido a no cometer los errores de antaño de hacer una plancha de elección a dedo”. Sobre su situación económica y cómo se mantiene mientras permanece prófugo, mencionó que por ahora no puede brindar información detallada.

“Los ingresos que yo siempre he tenido como médico neurocirujano. No estoy ejerciendo, pero tampoco en estas circunstancias me hace falta movilizarme, tener mayor dinero económico para hacerlo en este momento. Así que estoy en bastante austeridad y manteniéndome en esta situación que lógicamente es incómoda no solamente para mí, sino para la familia y también para el partido”, concluyó.

Se trata de la segunda vez que Cerrón, quien no enfrenta ninguna condena y está habilitado para participar en los comicios, busca llegar a Palacio de Gobierno. En 2021, intentó postular como candidato a la segunda vicepresidencia, pero el Jurado Electoral Especial de Lima Centro rechazó su inscripción debido a una sentencia condenatoria de 4 años de prisión suspendida por el caso La Oroya.

Esta condena fue anulada por el Tribunal Constitucional en marzo de este año. Además, la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka fue revocada por la Corte Suprema, que lo absolvió y levantó la orden de captura en su contra.

A pesar de esto, el líder de Perú Libre permanece prófugo debido a una orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos. En este expediente, ha solicitado al Juzgado de Investigación Preparatoria que reemplace la medida preliminar por una comparecencia con restricciones.