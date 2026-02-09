Utilidad de las AFP cayó a S/438 millones en 2025: gasto en publicidad creció en medio del octavo retiro, ¿afecta los fondos?

Las utilidades netas de las AFP en Perú cayeron un 10,9% en 2025, sumando S/438 millones, según la SBS.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) registraron en 2025 utilidades netas por S/438 millones, una baja del 10,9% respecto a los S/491,5 millones alcanzados en 2024, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Esta caída se produce a pesar de que los ingresos brutos del sector aumentaron a S/1.242 millones en 2025, frente a los S/1.187 millones del año anterior, lo que equivale a un avance del 4,6%.

El desempeño financiero y operativo del sector estuvo marcado por diferencias notables entre las principales empresas y por cambios en la estructura de gastos en pleno contexto de octavo retiro de fondos.

Ingresos crecen, utilidades retroceden

El análisis por empresa muestra que Hábitat lideró el crecimiento de ingresos brutos con 13,0%, seguida por Integra (+5,3%), Prima (+2,9%) y Profuturo (+1,4%). Sin embargo, la utilidad neta presentó tendencias dispares: Prima AFP e Integra AFP sufrieron caídas del -21,1% y -19,3% respectivamente, mientras que Hábitat logró un leve crecimiento de 1,1% y Profuturo avanzó 10,6%.

Vale recordar que Profuturo AFP fue seleccionada por la SBS como ganadora de la séptima licitación para nuevos afiliados, de modo que entre junio de 2025 y mayo de 2027 todos los nuevos trabajadores serán incorporados automáticamente a esta administradora.

El octavo retiro de fondos y el aumento de la competencia habrían impactado la rentabilidad del sector de las AFP peruanas.

La caída en las utilidades de las AFP, a menudo provocada por el menor volumen de fondos gestionados tras retiros masivos, no afecta directamente el capital principal de la cuenta individual del afiliado.

Sin embargo, la rentabilidad de dichos fondos sí puede verse influenciada por las estrategias de inversión, cambios en el mercado y la liquidación de activos, independientemente de la utilidad de la empresa.

Estructura de gastos bajo presión

Los gastos administrativos del sector sumaron S/493,98 millones en 2025, un incremento del 4,2% respecto a 2024. Destacan los aumentos en cargas de personal (+14,1%) y compras de suministros (+30,3%).

Al analizar por empresa, Hábitat elevó sus gastos administrativos en 5,2%, Integra en 4,7%, Prima en 8,6%, mientras que Profuturo redujo este rubro en 3,0%.

En cuanto a los gastos de venta, estos alcanzaron S/156,49 millones en 2025 (+2,8%), con incrementos notables en publicidad, publicaciones y relaciones públicas (+12,3%) y servicios prestados por terceros (+14,4%).

En contraste, se registraron reducciones en partidas como participaciones y dietas del directorio (-8,2%), tributos y aportaciones por ventas (-36,7%), cargas diversas de gestión (-63,0%) y provisiones del ejercicio (-60,3%).

Estrategias diferenciadas y competencia en el sector

Las cifras revelan que Hábitat apostó por una estrategia comercial más agresiva, elevando su gasto en publicidad en 34,9%, lo que se reflejó en el mayor crecimiento porcentual de ingresos brutos del sector.

Otras AFP mantuvieron o ajustaron en menor medida esta partida, mostrando diferentes enfoques frente a la competencia por captación de nuevos afiliados.

La variabilidad en el comportamiento de ingresos y gastos evidencia que las estrategias comerciales no son homogéneas: mientras unas priorizan la captación y exposición de marca, otras enfocaron el ajuste en partidas no esenciales y la eficiencia operativa.

Crecen los gastos de publicidad y marketing en las Administradoras de Fondos de Pensiones, liderados por Hábitat, según los datos de la SBS.

Eficiencia operativa y rentabilidad bajo presión

El ratio de gastos operacionales sobre ingresos mejoró levemente, pasando de 52,8% en 2024 a 52,4% en 2025. Sin embargo, la rentabilidad general enfrenta presión a la baja debido al crecimiento de los gastos operativos y la desaceleración de la utilidad neta.

El contexto del octavo retiro de fondos, determinado por el Congreso peruano, también influyó en los resultados del sector, generando un entorno aún más competitivo y retador.

En este derrotero, la diferenciación en estrategias comerciales y la presión sobre la rentabilidad delinean un escenario financiero donde la competencia y el control de costos son cada vez más determinantes para las AFP.