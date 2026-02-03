Perú

Pago del retiro de AFP 2026: Estos afiliados reciben su primer depósito en febrero

El plazo para mandar solicitud de retiro de AFP ya expiró. Pero hasta los siguientes cuatro meses los afiliados que hayan pedido sus 4 UIT aún la estarán recibiendo

Guardar
Ojo. Aún se está pagando
Ojo. Aún se está pagando los montos solicitados del retiro de AFP, aunque ya no se puede solicitar. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Continúan los pagos del octavo retiro AFP. Aunque el plazo para enviar las solicitudes ya venció el pasado lunes 19 de enero (y el viernes 30 para las subsanaciones de solicitudes), el proceso de pago de los pedidos de retiro de hasta 4 UIT (S/ 22.000) seguirá dándose los próximos meses.

Así, como se recuerda, los afiliados reciben su primera UIT máximo dentro de los siguientes 30 días calendarios a la fecha de registro de sus solicitudes (no desde que fue aprobada, sino desde que fue enviada). Este mes de febrero ya recibirán quienes pudieron en enero, inclusive con la rectificación de AFP. Estos son los que recibirán primero hasta este viernes 6 de febrero:

  • Si pediste el lunes 5 de enero de 2026, recibirás tu primera UIT máximo el miércoles 4 de febrero
  • Si pediste el martes 6 de enero de 2026, recibes máximo el jueves 5 de febrero
  • Si pediste el miércoles 7 de enero de 2026, recibes máximo el viernes 6 de febrero
  • Si pediste el jueves 8 de enero de 2026, recibes máximo el viernes 6 de febrero (dado que el sábado 7 de febrero es no útil)
  • Si pediste el viernes 9 de enero de 2026, recibes máximo el viernes 6 de febrero (dado que el domingo 8 de febrero es no útil).
Afiliados ya no pueden pedir
Afiliados ya no pueden pedir AFP ni siquiera por rectificación ni por subsanación. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

En febrero se sigue pagando el retiro AFP

En todo febrero se pagarán las últimas primeras UIT para todos los afiliados, dado que el retiro AFP se pudo solicitar hasta el lunes 19 de enero y el primer depósito solo toma 30 días máximo.

Así:

  • Si pediste el lunes 12 de enero de 2026, recibes la primera UIT máximo el miércoles 11 de febrero
  • Si pediste el miércoles 14 de enero de 2026, recibes el viernes 13 de febrero
  • Si pediste el jueves 15 de enero de 2026, recibes el viernes 13 de febrero (el sábado 14 de febrero es no útil)
  • Si pediste el viernes 16 de enero de 2026, recibes el el viernes 13 de febrero (el domingo 15 de febrero es no útil)
  • Si pediste el lunes 19 de enero de 2026, recibes máximo el miércoles 18 de febrero.
Así avisa AFP Integra si
Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Plazo máximo para depósito AFP

Según lo reglamentado, cada depósito de retiro AFP llega en un plazo máximo de 30 días calendario, lo que significa que puede llegar también en un plazo menor. Por ende, si un afiliado que solicitó retirar 4 UIT (S/ 22.000) quiere conocer en qué plazos recibirá cada uno de los cuatro depósitos debe tener en cuenta lo que aprobó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en su reglamento:

  • La primera UIT se depositará en máximo 30 días calendario luego de haber hecho la segunda solicitud
  • La segunda UIT, en caso aún faltará entregar dinero, se depositará en otros 30 días máximo luego de haber recibidido el anterior pago
  • La tercera UIT se depositará en otros 30 días más máximo luego de haber recibidido el anterior pago
  • La cuarta UIT se depositará en otros 30 días más máximo luego de haber recibidido el anterior pago.

Asimismo, para hacer este cálculo, el afiliado solo debe recordar la fecha en que hizo el registro de su solicitud de retiro de AFP. Puede también ingresar a este enlace oficial del Gobierno para sumar fechas y hacer este cálculo: https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario.

El retiro de AFP se
El retiro de AFP se seguirán depositando hasta mayo, al menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Fechas de todas las UIT

Temas Relacionados

Retiro AFPRetiro AFP 2026Depósito de AFPperu-economia

Más Noticias

César Acuña lanza nueva frase: “No es mi interés ser presidente, mi interés son los 34 millones de peruanos”

El líder de APP aseguró desde Arequipa que no aspira a la Presidencia en 2026 y respondió a las críticas dirigidas a su partido por el respaldo brindado a la expresidenta Dina Boluarte

César Acuña lanza nueva frase:

¿Cielo, San Mateo o San Luis? Esta es la marca de agua embotellada con mayor participación en el mercado peruano

El mercado peruano de agua embotellada dejó de ser un rubro plano: hoy combina márgenes elevados, bajo consumo per cápita y una competencia marcada por la distribución, el tipo de agua y la aparición de nuevas categorías que empiezan a ganar terreno

¿Cielo, San Mateo o San

Fabiola Silva, madre de Hugo García, reacciona ante rumores de embarazo de Isabella Ladera: “Recontra feliz”

La madre del modelo sorprendió al compartir su postura sincera acerca de la posible llegada de un nuevo nieto, dejando claro que la felicidad sería total, aunque la noticia debe ser anunciada por la pareja

Fabiola Silva, madre de Hugo

Delia Espinoza tilda de “abominable” injerencia de Fernando Rospigliosi en el PJ: “Cree que está en una chacra”

La exfiscal cuestionó el accionar del presidente del Congreso. No solo mencionó que está cometiendo actos impropios de su investidura, sino que califican con delitos como abuso de autoridad

Delia Espinoza tilda de “abominable”

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Dayron Martín confirmó que sostuvo encuentros sentimentales con Pamela López en Trujillo entre 2009 y 2010, cuando aún mantenía una relación con Anelhí Arias, madre de sus hijas

Dayron Martin confirma encuentros con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña lanza nueva frase:

César Acuña lanza nueva frase: “No es mi interés ser presidente, mi interés son los 34 millones de peruanos”

Delia Espinoza tilda de “abominable” injerencia de Fernando Rospigliosi en el PJ: “Cree que está en una chacra”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Va a perder por cuarta vez. Perú no quiere un apellido que el patriarca ensució con sus crímenes”

Ciro Castillo regresa al GORE Callao: Consejo Regional pide a la PNP y Fiscalía garantizar restitución del gobernador

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Silva, madre de Hugo

Fabiola Silva, madre de Hugo García, reacciona ante rumores de embarazo de Isabella Ladera: “Recontra feliz”

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Edson Dávila bromea a Xiomy Kanashiro tras el ‘live’ donde Jefferson Farfán vendió sus vestidos: “Lo obligaste”

Rodrigo González y Gigi Mitre no se guardan nada sobre el regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como dupla en ‘La Granja’: “el hambre y la necesidad”

El emotivo reencuentro de Erick Elera y Nataniel Sánchez que hizo vibrar la premiere de ‘Mi mejor enemiga’

DEPORTES

José Manzaneda asume el mal

José Manzaneda asume el mal debut de Cusco FC en la Liga 1 y fija la mira en Universitario: “Tenemos que lavarnos la cara”

Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores 2026: los convocados de Pablo Guede ante 2 de Mayo

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga