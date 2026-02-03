Pago del retiro de AFP 2026: Estos afiliados reciben su primer depósito en febrero

Ojo. Aún se está pagando los montos solicitados del retiro de AFP, aunque ya no se puede solicitar. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Continúan los pagos del octavo retiro AFP. Aunque el plazo para enviar las solicitudes ya venció el pasado lunes 19 de enero (y el viernes 30 para las subsanaciones de solicitudes), el proceso de pago de los pedidos de retiro de hasta 4 UIT (S/ 22.000) seguirá dándose los próximos meses.

Así, como se recuerda, los afiliados reciben su primera UIT máximo dentro de los siguientes 30 días calendarios a la fecha de registro de sus solicitudes (no desde que fue aprobada, sino desde que fue enviada). Este mes de febrero ya recibirán quienes pudieron en enero, inclusive con la rectificación de AFP. Estos son los que recibirán primero hasta este viernes 6 de febrero:

Si pediste el lunes 5 de enero de 2026, recibirás tu primera UIT máximo el miércoles 4 de febrero

Si pediste el martes 6 de enero de 2026, recibes máximo el jueves 5 de febrero

Si pediste el miércoles 7 de enero de 2026, recibes máximo el viernes 6 de febrero

Si pediste el jueves 8 de enero de 2026, recibes máximo el viernes 6 de febrero (dado que el sábado 7 de febrero es no útil)

Si pediste el viernes 9 de enero de 2026, recibes máximo el viernes 6 de febrero (dado que el domingo 8 de febrero es no útil).

Afiliados ya no pueden pedir AFP ni siquiera por rectificación ni por subsanación. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

En febrero se sigue pagando el retiro AFP

En todo febrero se pagarán las últimas primeras UIT para todos los afiliados, dado que el retiro AFP se pudo solicitar hasta el lunes 19 de enero y el primer depósito solo toma 30 días máximo.

Así:

Si pediste el lunes 12 de enero de 2026, recibes la primera UIT máximo el miércoles 11 de febrero

Si pediste el miércoles 14 de enero de 2026, recibes el viernes 13 de febrero

Si pediste el jueves 15 de enero de 2026, recibes el viernes 13 de febrero (el sábado 14 de febrero es no útil)

Si pediste el viernes 16 de enero de 2026, recibes el el viernes 13 de febrero (el domingo 15 de febrero es no útil)

Si pediste el lunes 19 de enero de 2026, recibes máximo el miércoles 18 de febrero.

Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Plazo máximo para depósito AFP

Según lo reglamentado, cada depósito de retiro AFP llega en un plazo máximo de 30 días calendario, lo que significa que puede llegar también en un plazo menor. Por ende, si un afiliado que solicitó retirar 4 UIT (S/ 22.000) quiere conocer en qué plazos recibirá cada uno de los cuatro depósitos debe tener en cuenta lo que aprobó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en su reglamento:

La primera UIT se depositará en máximo 30 días calendario luego de haber hecho la segunda solicitud

La segunda UIT, en caso aún faltará entregar dinero, se depositará en otros 30 días máximo luego de haber recibidido el anterior pago

La tercera UIT se depositará en otros 30 días más máximo luego de haber recibidido el anterior pago

La cuarta UIT se depositará en otros 30 días más máximo luego de haber recibidido el anterior pago.

Asimismo, para hacer este cálculo, el afiliado solo debe recordar la fecha en que hizo el registro de su solicitud de retiro de AFP. Puede también ingresar a este enlace oficial del Gobierno para sumar fechas y hacer este cálculo: https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario.

El retiro de AFP se seguirán depositando hasta mayo, al menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Fechas de todas las UIT