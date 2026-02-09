Tras dos postergaciones, ministra de Economía asegura que ya se elaboró Plan Nacional de Seguridad: “Esta semana lo van a publicar”

Ministra aseguró que Plan de Seguridad ya está elaborado.| MEF

La expectativa por la publicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana parece llegar a su fin. Tras una serie de aplazamientos oficiales, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, confirmó que el documento ya fue elaborado y que solo resta la aprobación formal en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

“Esta semana lo van a publicar”, aseguró la titular del MEF, tras explicar que la demora respondió a la intención gubernamental de diseñar medidas de largo plazo y no solo respuestas coyunturales ante la ola de criminalidad que afecta distintas regiones del país.

En entrevista con RPP, la funcionaria mencionó que el plan quedó listo tras el trabajo de un grupo multisectorial conformado en diciembre por el Ejecutivo. “Sé que hay un grupo bastante grande de entidades, no solo ministerios, que están participando en este plan”, precisó al ser consultada por las ampliaciones.

Como se sabe, inicialmente se esperaba el plan para mediados de enero. Sin embargo, dicho plazo fue ampliado en dos oportunidades, postergando la fecha de entrega a inicios de febrero.

Mandatario anunció nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana el pasado 5 de enero. | Presidencia

Ahora, queda en manos del Conasec -integrado por los ministerios, gobernadores regionales, alcaldes, la Defensoría del Pueblo y otras entidades- analizar y aprobar el informe, tras lo cual este será de acceso público. “Entiendo que en la sesión uno de los puntos de agenda es la aprobación del plan. Estoy segura de que esta semana lo van a publicar. Si ya se aprueba, ya va a ser de público conocimiento y ya se puede presentar, va a estar publicado”, remarcó.

¿Cuál es el fin del Plan Nacional de Seguridad?

Durante la apertura del Año Judicial 2026, el presidente José Jerí mencionó que el objetivo del Plan Nacional de Seguridad es servir como hoja de ruta que trascienda y sea implementada por la próxima administración.

“Esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones porque este es un asunto no de gobierno, es un asunto de Estado”, declaró, enfatizando que el plan tendrá una vigencia de cinco años y estará sujeto a evaluaciones periódicas por parte del Conasec hasta el año 2030.

“No hay espacio para vacilaciones al amparo de la ley y con el brazo firme de los operativos y la inteligencia policial y militar llevaremos a nuestro país por el camino de la seguridad y la paz social.Policías, jueces, fiscales, nos corresponde unirnos todos desde nuestros espacios de trabajo .Desde el Gobierno asumimos un firme compromiso con los peruanos y en los próximos días presentaremos el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”, mencionó entonces.

Durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, el presidente reafirmó el respeto a la independencia de poderes.

El retraso en la presentación del plan coincidió con la ausencia de un balance integral sobre el estado de emergencia, medida excepcional que ya suma varias ampliaciones y cuya eficacia no ha sido evaluada públicamente por el Ejecutivo. En este vacío, las explicaciones sobre el avance de la estrategia recayeron principalmente en voceros policiales, sin que exista un reporte oficial que permita medir el impacto real de las acciones implementadas, ante la percepción del incremento de la criminalidad.