Voto de confianza: ¿Qué es el Conasec? Organismo se declara en sesión permanente para combatir la inseguridad

Durante su discurso para solicitar el voto de confianza al Congreso de la República, el primer ministro Gustavo Adrianzén hizo mención al grave problema de seguridad ciudadana que afecta al Perú y dijo que “el Conasec se declarará en sesión permanente”. Pero, ¿qué funciones tiene este grupo y por qué su actuación es relevante para combatir la criminalidad en el país?

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) es el organismo formado en el año 2003 que no solo reúne y articula a todos los actores relacionados con la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana, sino que involucra a todos los niveles de gobierno.

¿Quiénes conforman el Conasec?

Según su ley orgánica, publicada en el año 2003, los integrantes del Conasec eran 11, pero estos aumentaron en 2022 y actualmente se cuentan 24 miembros oficiales, aunque el 27 de marzo la presidenta Dina Boluarte dispuso que se incluya a representantes de pequeños, medianos y grandes empresarios, así como a los sindicatos de trabajadores.

Con esto, sus integrantes serían:

El Presidente del Consejo de Ministros. El Ministro del Interior. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos. El Ministro de Educación. El Ministro de Salud. El Ministro de Economía y Finanzas. El Ministro de Transportes y Comunicaciones. El Ministro de Comercio Exterior y Turismo. La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. El Presidente del Poder Judicial. El Fiscal de la Nación. El Defensor del Pueblo. El Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. El Alcalde Metropolitano de Lima. El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). El Director General de la Policía Nacional del Perú. El Presidente del Sistema Penitenciario Nacional. El Presidente del Consejo Nacional de la Prensa. El Presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad. Presidente de la red de municipalidades urbanas del Perú (REMURPE) Comisión Nacional para el desarrollo y vida sin drogas (DEVIDA) El Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Un representante nacional de los comités de autodefensa y desarrollo rural. Representantes de MYPEs y grandes empresas. Un representante de sindicatos de trabajadores.

En una reunión con empresarios sobre temas de seguridad, la presidenta Dina Boluarte accedió a integrar a representantes de este sector al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. (Foto: Presidencia)

El objetivo del Conasec es que este sea un ente rector encargado de “formular, conducir y evaluar las políticas de seguridad ciudadana con autonomía funcional y técnica”, por lo que sus actividades y sobre todo sus acuerdos son altamente relevantes para la ciudadanía que busca sentirse segura.

Además, su ley orgánica indica que está encargado de:

Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana

Promover la investigación en materia de Seguridad Ciudadana

Elaborar anualmente un informe Nacional sobre Seguridad Ciudadana, entre otras funciones afines a su objetivo

¿Quién preside el Conasec?

Desde el momento de su fundación, el organismo fue presidido por el ministro del Interior y se declaró que se reuniría al menos una vez al mes en Palacio de Gobierno junto al Presidente. Sin embargo, esto cambió en el año 2019, durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra, y en la gestión del ministro del Interior, Carlos Morán.

El cambio hizo que las reuniones se reduzcan de 12 anuales a un máximo de cuatro (con posibilidad de convocar a otras de forma extraordinaria) lo que sugiere al menos una cada tres meses, y que el titular de este organismo pase a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Mininter pasó a ocupar el rol de ‘secretaría técnica’.

¿Por qué es importante el Conasec?

Además de analizar el estado actual de la seguridad ciudadana, el Consejo Nacional se encarga de elaborar un documento clave: el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

En su primera reunión del año 2024 en el Palacio de Gobierno, el CONASEC no incluyó la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en su agenda. (Foto: PCM)

Esta publicación es crucial para la lucha contra la inseguridad ciudadana, pues resume no solo los principales problemas del país en este ámbito, sino que también dispone los objetivos y planes específicos del Estado para reducir las cifras de criminalidad en todas sus formas.

Si bien en un principio se redactaba un Plan Nacional por año, desde el 2013 se dispuso que este documento tendría una vigencia de cinco años. ¿Cuál es el problema? El último que se escribió data del año 2018 y estaba destinado a caducar el año pasado, 2023. Desde entonces, el gobierno de Dina Boluarte no ha iniciado la redacción de uno nuevo.

Infobae Perú accedió a las actas de las cuatro sesiones ordinarias del Conasec que se desarrollaron durante el año 2023 y pudo corroborar que actualmente no solo no existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana correspondiente al periodo 2024 - 2029 como está estipulado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, sino que ninguna de las reuniones en las que estuvieron los ministros, incluida la presidenta Dina Boluarte, tampoco se consideró como tema de agenda iniciar la redacción de un nuevo Plan Nacional.

¿Quién se encarga de escribir el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana?

Según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, todas las versiones del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana son redactadas por la Secretaría Técnica del Conasec, que recae sobre la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Mininter, una oficina dependiente del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.

Actualmente, Aldo Villa Fajardo ocupa el cargo de secretario técnico del Conasec y Director General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior; mientras que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana es liderado por Julio Díaz Zulueta, quien fue nombrado en el cargo el 31 de enero.

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tiene una vigencia de 5 años y el último que fue aprobado corresponde al periodo 2019 - 2023. El Gobierno aún no inicia el proceso de elaboración de uno nuevo. (Foto: Compensación - Infobae/Renato Silva)

Infobae Perú intentó desde el mes de enero del 2024 conseguir una entrevista con el predecesor de Villa Fajardo en el cargo, George Gembey Otsu Sánchez, para consultar sobre el motivo de la ausencia de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pero no obtuvo respuesta por parte del Ministerio del Interior.

En conversación con este medio, el ex secretario técnico del Conasec y exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, aseguró en enero del 2024 que “ahora que ya acabó el 2023 aún no hay nada, entonces quizás no existe un Plan por incapacidad o por desconocimiento. (...) De todas formas, si comenzaran (a redactar el Plan Nacional) en enero y lo hicieran de forma eficiente, no habría Plan hasta al menos mayo o junio del año 2024″

Además, Pérez Rocha responsabilizó al entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por no haber ordenado el inicio del proceso de redacción del Plan Nacional. “”Él es el titular del Conasec y debe indicar ‘vamos a empezar a confeccionar el Plan de Seguridad ciudadana 2024′. Esta debería ser una reunión permanente y acelerar el proceso para tener en 30 días o 45 días como máximo un borrador”.

A día de hoy, con un nuevo titular del Ministerio del Interior, no se sabe cuándo se redactará un nuevo plan de seguridad a nivel nacional.