José Jerí no cumplirá plazo y pospone la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana hasta febrero

Resolución del Ministerio del Interior revela que esta es la segunda vez que se amplía por 10 días el plazo para crear el Plan, que ahora será publicado en febrero en lugar de enero, como lo anunció en su momento el presidente José Jerí

La publicación del tan esperado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana anunciado por el presidente José Jerí deberá esperar un poco más y ahora se espera que esté concluído para inicios de febrero, varios días por fuera del plazo establecido por el propio mandatario, que aseguraba que este documento sería presentado oficialmente a los ciudadanos a mediados de enero del 2026.

El aplazamiento se hizo oficial luego de que el Ministerio del Interior (Mininter) publicada una Resolución Ministerial en la que se indica que se ampliará el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial para la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, al menos por un plazo de 10 días calendario a partir de hoy, 26 de enero.

De esta forma, el plazo de presentación del Plan ya no se realizará este mes, sino que los ciudadanos deberán esperar por lo menos hasta el inicio de febrero para conocer si este aplazamiento será el último o si será necesario dar un periodo extra que podría ser de otros 10 días calendario.

Segundo aplazamiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Lo cierto es que esta no es la primera vez que el Grupo de Trabajo encargado de proponer un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana pide un plazo adicional para temrinar con su trabajo. Esta es la segunda oportunidad, según lo indica la propia Resolución Ministerial del Mininter publicada en la Edición Extraordinaria del Diario El Peruano.

Según la Resolución N° 2249-2025-IN, que crea este grupo de trabajo, es posible ampliar su vigencia si un informe interno lo justifica. En ese sentido, la Resolución N° 0075-2026-IN, publicada ayer, indica que el pasado 16 de enero del 2026 se decidió “ampliar por diez (10) días calendario” la vigencia del grupo, y que el 23 de enero, dos días antes de comunicar la decisión, se resolvió que era necesario volver a hacerlo por 10 días más.

Por lo indicado en el documento legal, la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tendría que ser el próximo miércoles 4 de febrero o en días posteriores, esto porque su función no es dar un plan definitivo, sino la elaboración de una propuesta que debe ser presentada primero ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), y tiene que ser aprobada durante una de sus sesiones.

Durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, el presidente reafirmó el respeto a la independencia de poderes.

José Jerí espera que Plan de Seguridad “sea empleado por quien gane las elecciones”

A inicios de enero, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, el presidente Jerí expresó su deseo de que el documento sea utilizado por la administración del próximo mandatario o mandataria luego del 28 de julio del 2026.

“Esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones porque este es un asunto no de gobierno, es un asunto de Estado”, manifestó, y agregó que el objetivo es marcar el fin de las formas antiguas de enfrentar la delincuencia e implementar nuevas estrategias para obtener resultados concretos.

En este punto es necesario indicar que el plazo de vigencia de todas las versiones del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es de cinco años y su cumplimiento está sujeto a evaluaciones constantes por parte del Conasec, por lo que el plan que presente José Jerí durante su gobierno deberá ser aplicado por quien el próximo presidente del Perú hasta el año 2030, cuando finalice su mandato.