Perú

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Según Perú21, el presidente interino organizó una fiesta en Cieneguilla a la que asistieron los entonces ministros Morgan Quero y César Vásquez, además de la exfuncionaria parlamentaria Isabel Cajo

El presidente interino José Jerí organizó una fiesta privada el 9 de noviembre de 2024 para celebrar su cumpleaños 38 en una casa en Cieneguilla, Lima

El presidente interino, José Jerí, organizó una fiesta privada con la presencia de congresistas, miembros del gabinete que acompañó a la exmandataria Dina Boluarte y mujeres relacionadas con una presunta red de prostitución en el Congreso, según un informe difundido este domingo por Perú21.

El encuentro se realizó en una casa ubicada en Cieneguilla, en las afueras de Lima, el 9 de noviembre de 2024, con motivo del cumpleaños número 38 del mandatario.

El diario confirmó que asistieron unas 40 personas, entre ellas el entonces ministro de Educación, Morgan Quero; el exministro de Salud, César Vásquez; y el congresista Arturo Alegría, quien mencionó haber llevado a una banda de rock.

También estuvieron presentes funcionarios del despacho de Jerí y el legislador Luis Cordero Jon Tay, vinculado al empresario chino Zhihua Yang, protagonista de reuniones clandestinas que motivaron pedidos para la salida del presidente. De acuerdo con Perú21, el grupo consumió bebidas y bocadillos servidos por personal del propio despacho.

La fiesta fue interrumpida por una queja vecinal debido al volumen de la música, lo que motivó la intervención del Serenazgo y la imposición de una multa, según el diario

Entre los asistentes también figuró Isabel Cajo, quien se desempeñaba en el área legal del Parlamento y antes generaba contenido para adultos en OnlyFans. Fuentes citadas por el diario indicaron que Cajo llegó acompañada de dos mujeres, una de ellas la abogada Andrea Vidal, cuyo crimen destapó una supuesta red de prostitución que operaba en el interior del Legislativo.

Alegría reconoció la presencia de Cajo, pero no la de Vidal: “No podría decirte si estaba ella; yo estaba con un grupo de congresistas, estaba la señorita Cajo, pero ella llegó tarde, no sé si fue invitada de José Jerí o si llegó con alguien más”, señaló.

Quero, por su parte, afirmó que no recordaba haber visto a la extrabajadora parlamentaria y describió el momento como “una reunión tranquila”. No obstante, el diario reportó que, debido al volumen de la música, un vecino presentó una queja que motivó la intervención del Serenazgo en la madrugada y la posterior imposición de una multa a la propiedad.

Además, Cordero Jon Tay sufrió un accidente vehicular al retirarse del lugar. Alegría relató que permaneció en la celebración hasta las 4 de la mañana y comentó que “los excesos fueron individuales”.

Sin descargos

Perú21 buscó sin éxito una declaración de Jerí sobre los hechos ocurridos en Cieneguilla, pero su despacho no respondió a los intentos de contacto.

A la fiesta asistieron figuras políticas como el exministro de Educación Morgan Quero, el exministro de Salud César Vásquez, y el congresista Arturo Alegría

La Oficina Legal y Constitucional del Congreso estaba encabezada por Jorge Torres Saravia, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), quien enfrenta una investigación por presunta explotación sexual.

Según el programa Beto A Saber, Torres Saravia incorporó a mujeres sin experiencia ni los requisitos legales para ejercer como asesoras y secretarias en el Congreso, aunque en realidad ejercían la prostitución en la sede parlamentaria.

El mismo programa reveló que el exfuncionario fue denunciado en 2020 por una mujer que lo acusó de una presunta violación sexual durante la campaña del excongresista Luis Valdez, allegado a César Acuña, líder de APP.

El extitular del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que había decidido finalizar la designación de Torres Saravia debido a su relación “con graves actos ilícitos”.

