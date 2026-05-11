Perú

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

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El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este martes, 12 de mayo es:

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Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 27ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 17ºC.

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En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

El estado del tiempo más común en Tarapoto

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

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