Pisco sour gratis para este sábado 07 de febrero: conoce dónde repartirán este trago

La iniciativa promueve el orgullo local, fortalece la identidad cultural y genera espacios para que emprendedores y pequeños negocios impulsen sus productos

La celebración busca dinamizar la
La celebración busca dinamizar la economía, fomentar el encuentro vecinal y rendir homenaje al pisco sour como símbolo del patrimonio y la creatividad peruana - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Bellavista en el Callao celebrará el Día del Pisco Sour los días 7 y 8 de febrero con una programación especial desde las 10 de la mañana, en el frontis del palacio municipal. El evento, anunciado por la entidad edil a través de sus redes sociales, está dirigido a toda la comunidad y busca fortalecer la identidad local y promover el orgullo nacional.

La iniciativa tiene como propósito resaltar la importancia de esta bebida representativa del Perú, además de servir como plataforma para la reactivación de la economía entre pequeños negocios y emprendedores del distrito, quienes podrán ofrecer sus productos y propuestas culinarias.

Un atractivo especial de la jornada será la entrega gratuita de la bebida bandera a las primeras 100 personas que asistan el sábado 7, como una forma de incentivar la llegada temprana y dar la bienvenida a los participantes.

El pisco sour es considerado
El pisco sour es considerado la bebida bandera del Perú y un símbolo de la identidad nacional, reconocido por su sabor distintivo y su relevancia en la cultura gastronómica del país - Créditos: Municipalidad de Bellavista.

Los asistentes tendrán la oportunidad de probar diferentes preparaciones y disfrutar de nuevas combinaciones, explorando así el potencial de nuestro destilado nacional en un ambiente festivo y acogedor.

Esta propuesta no solo busca promover la tradición y la cultura, sino también dinamizar la economía de Bellavista y generar oportunidades para comerciantes y productores de la zona.

En ese sentido, la municipalidad invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta conmemoración, que rinde homenaje al pisco sour y contribuye al fortalecimiento de la vida social y comercial del distrito.

La feria comenzará a partir
La feria comenzará a partir de las 10 a. m. - Créditos: Andina.

Día del Pisco Sour en Barranco

El Día del Pisco Sour se celebra en el primer sábado de febrero y, para conmemorar esta fecha, el Ministerio de la Producción inauguró la Feria Perú Produce en el Parque Municipal de Barranco.

El evento, organizado en colaboración con la municipalidad del distrito, cuenta con la participación de más de 50 productores pisqueros y emprendedores, quienes exponen una amplia variedad de productos, incluida la emblemática bebida nacional en distintas versiones. La feria se extiende hasta el 8 de febrero y ofrece degustaciones, espectáculos musicales y actividades culturales para toda la familia.

Barranco reparte 500 pisco sours
Barranco reparte 500 pisco sours gratis en feria con productores pisqueros este fin de semana - Créditos: Municipalidad de Barranco.

Uno de los momentos más destacados de la feria será el reparto gratuito de 500 cocteles de Pisco Sour el miércoles 7 de febrero a las 11:45 a.m., durante un show de bartenders profesionales. Esta iniciativa busca rendir homenaje al cóctel peruano, fomentar el consumo responsable y acercar a los visitantes a la experiencia de la coctelería profesional. Además, la feria incluye música en vivo, espectáculos criollos y la presencia de productos complementarios como café, chocolate y miel.

El titular de Produce resaltó que el consumo anual de Pisco Sour en el país supera los 3,4 millones de litros y subrayó el papel de la feria en impulsar a pequeñas empresas pisqueras y abrirles nuevos mercados. El evento también pone en valor el reconocimiento del cóctel como Patrimonio Cultural de la Nación desde 2007 y su importancia en la identidad y producción nacional.

