Magaly Medina revela que fue internada para someterse a su operación estética en el rostro: “El gran día”

La ‘Urraca’ compartió detalles de su internamiento y aseguró que eligió a su médico tras una exhaustiva búsqueda. Infobae Perú / Captura 2: IG

En medio de sus esperadas vacaciones de verano, Magaly Medina volvió a acaparar la atención pública al revelar un anuncio personal que tomó por sorpresa a sus seguidores y al mundo del espectáculo. La conductora de Magaly TV La Firme decidió esta vez compartir un aspecto íntimo de su propia vida: su internamiento en una clínica de Argentina para someterse a una operación estética en el rostro.

A través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Instagram, la periodista de espectáculos relató paso a paso el proceso que atraviesa, mostrando no solo su entusiasmo, sino también la decisión firme y meditada que la llevó a elegir el extranjero para esta intervención. La noticia no tardó en generar reacciones, pues ocurrió mientras la popular ‘Urraca’ disfruta de su descanso anual junto a su equipo de trabajo tras cerrar una intensa temporada televisiva.

Según explicó la propia Medina, el viaje a Argentina no fue improvisado. La conductora viajó acompañada de su doctora personal, dejando en claro que se trata de un procedimiento planificado con antelación y basado en una exhaustiva evaluación médica. La intervención a la que se someterá es un lifting facial, procedimiento que busca rejuvenecer el rostro y que, según ella misma dejó entrever, la tiene particularmente emocionada.

La ‘Urraca’ compartió detalles de su internamiento y aseguró que eligió a su médico tras una exhaustiva búsqueda. Infobae Perú / Captura1: IG

El gran día

En uno de los videos que publicó en sus historias, Magaly aparece ya en las instalaciones de la clínica donde sería intervenida. En el clip, grabado en horas de la madrugada, se le escucha decir con total naturalidad: “Ya estamos aquí en la clínica donde tenemos que internarnos, son las 6 de la mañana, nos han recogido un cuarto para las 7. Estamos aquí, hoy empezaremos el proceso. Ya les iremos contando”.

A estas palabras, la conductora añadió un texto que llamó la atención de sus seguidores: “Ayer fue el gran día”, dejando en evidencia que el material fue grabado el día previo a la operación.

Magaly Medina revela que fue internada en una clínica de Argentina para someterse a una operación estética. Infobae Perú / Captura: IG

El mensaje no solo reflejó la expectativa que vive la figura televisiva, sino también la transparencia con la que decidió compartir esta etapa con su audiencia, una característica que la ha acompañado durante toda su carrera. Lejos de ocultar su decisión, Magaly Medina optó por explicar abiertamente los motivos que la llevaron a no operarse en el Perú, despejando así cualquier especulación.

“Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, confesó sin rodeos, fiel a su estilo directo. La conductora precisó además que la elección del especialista no fue casual, sino producto de un análisis detallado. “El doctor Freschi fue elegido por nosotras después de una exhaustiva búsqueda”, señaló, reafirmando que priorizó la experiencia, los resultados previos y la confianza profesional antes de tomar la decisión final.

Magaly Medina revela que fue internada en una clínica de Argentina para someterse a una operación estética. Infobae Perú / Captura: IG

Magaly Medina celebró con su equipo

Mientras atraviesa este proceso médico, la conductora también se encuentra en una etapa de balance profesional. Días antes de finalizar el 2025, Magaly Medina sorprendió a su equipo de trabajo con un anuncio que marcó el cierre de una temporada más de Magaly TV La Firme. A través de otro video compartido en redes sociales, la periodista mostró un momento de camaradería junto a todo el staff del programa, en una reunión especial realizada en el exclusivo restaurante Lima 1821, ubicado en Miraflores.

Magaly Medina revela que fue internada en una clínica de Argentina para someterse a una operación estética. Infobae Perú / Captura: IG

En las imágenes, se aprecia a los integrantes del equipo disfrutando de un almuerzo distendido, celebrando el trabajo realizado durante el año. Acompañando el video, Magaly escribió: “El equipo en pleno de Magaly ATV, despidiendo la temporada 2025”, confirmando así el fin del ciclo anual antes de la última emisión en vivo del programa.

El anuncio, como era de esperarse, generó una ola de comentarios y especulaciones, especialmente en un contexto donde han circulado rumores sobre una posible salida de la conductora de ATV. No obstante, todo indica que dichas versiones no tienen sustento, pues la propia dinámica del cierre de temporada refuerza la continuidad del espacio periodístico.

De acuerdo con lo que se ha podido conocer, Magaly Medina continuará al frente de Magaly TV La Firme durante el 2026, reafirmando su permanencia en la casa televisora y consolidando una relación laboral que se ha mantenido sólida a lo largo de los años. La reunión con su equipo no solo simbolizó el fin de una etapa, sino también el fortalecimiento del vínculo profesional que los une.

Magaly Medina reaparece y detalla su operación facial en Argentina. Infobae Perú / Captura: IG