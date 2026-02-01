Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Melcochita confirma su separación de Monserrat y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, sorprendió a sus seguidores al confirmar el final de su matrimonio con Monserrat Seminario. El popular sonero y humorista reveló que la ruptura no se debió a infidelidades ni al desgaste amoroso, sino a una profunda desilusión financiera.

“Todo lo que me he sacado la mugre (mis ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró Melcochita, marcando el tono de una separación que, según sus palabras, no tiene retorno.

La historia detrás de la ruptura va más allá de simples discusiones de pareja. El mismo artista aseguró que no existe ningún “chisme” ni intervención de otra persona: la razón principal es el manejo del dinero.

“Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, señaló.

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

El humorista detalló que, durante años, confió en Monserrat la administración de sus ingresos. “Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada, pero revisen los movimientos de ella”, recomendó el artista, quien a sus noventa años enfrenta un panorama económico inesperado.

Melcochita no ocultó su disposición a avanzar en el proceso legal para disolver el vínculo. “Sí, se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata, y dice ‘le van a hacer un homenaje y me voy a doblar’”, afirmó, en una declaración a Trome que muestra la tensión actual entre ambos.

Al ser consultado sobre el destino de los fondos, el músico fue específico: “En Piura, en su familia. Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”.

La versión de Monserrat Seminario

Monserrat Seminario no tardó en dar su versión, visiblemente afectada. En una transmisión en vivo por TikTok, la madre de las hijas menores de Melcochita confirmó que el artista decidió dejarla. “Voy a cumplir 17 años, bueno iba a cumplir, pero ya no. Me dejó. Se fue por las cizañas”, expresó entre lágrimas.

Monserrat aseguró que la separación no forma parte de ningún show mediático y que fue una decisión inesperada. La transmisión, compartida por una de las hijas del artista, desató reacciones inmediatas entre seguidores y medios especializados en espectáculos.

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ tla dejo.

Durante la transmisión, la expareja del sonero relató la forma en la que conoció la decisión. “Ya no está conmigo Melcocha, ya no está conmigo (…) Me acaba de escribir Pablo diciendo que mejor separarnos. No es show”, reiteró, subrayando la seriedad de lo ocurrido.

La versión de Monserrat descarta la existencia de infidelidades o terceras personas. Atribuyó la crisis a “chismes” y a la influencia de rumores. “No es por una mujer, nada de eso (…) todo por chismes, todo por falsos comentarios. Primera vez que estoy haciendo un EN VIVO, diciendo mis problemas (…) Es ella y el hijo. Yo los tengo bloqueados a todos”, explicó, sugiriendo además una tensa relación con algunos miembros de la familia de Melcochita.