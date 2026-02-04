Hija de Melcochita amenaza a Monserrat Seminario: “Si algo le pasa a mi padre, la culpable es ella”

Pablo Villanueva, 'Melcochita', confirmó el fin de su matrimonio con Monserrat Seminario, señalando que la ruptura no se debió a infidelidades sino a una desilusión financiera.

La delicada situación que atraviesa Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, ha desatado una fuerte controversia familiar que hoy se expone públicamente. A sus 89 años, el reconocido cómico peruano no solo enfrenta un estado de salud frágil, sino también una crisis financiera que, según sus propias declaraciones, lo habría llevado a terminar su relación con Monserrat Seminario, su esposa.

En medio de este escenario, su hija Yessenia Villanueva rompió su silencio y lanzó duras acusaciones contra la aún esposa de su padre, a quien responsabiliza directamente del deterioro emocional y económico del artista nacional.

Las declaraciones de Yessenia se produjeron luego de que Melcochita revelara públicamente que sus ahorros se encuentran prácticamente en cero, asegurando que el dinero que había acumulado durante años de trabajo habría sido utilizado sin su consentimiento. Esta situación, según su hija, no solo resulta dolorosa, sino injusta para un hombre que dedicó toda su vida al entretenimiento y que hoy, en una etapa avanzada, debería estar disfrutando de la tranquilidad que merece.

Yessenia Villanueva revela que sufrió accidente en Estados Unidos.

“Eso no es novedad y si él abrió los ojos por algo será. Él ya está mayor y debería disfrutar de todo lo que ha ganado”, expresó Yessenia Villanueva en declaraciones para Trome, dejando entrever que las advertencias sobre el manejo del dinero no serían recientes. Para ella, el hecho de que su padre haya decidido hablar y separarse no es casual, sino el resultado de una acumulación de situaciones que lo llevaron a tomar conciencia.

La hija del cómico fue más allá y cuestionó duramente la postura de Monserrat Seminario, a quien acusó de victimizarse públicamente mientras, según ella, se habría beneficiado económicamente durante años del esfuerzo de Melcochita. “Ella se hace la víctima y habla de nosotros”, afirmó Yessenia, visiblemente indignada por los señalamientos que, asegura, no reflejan la realidad de lo ocurrido dentro de la familia.

En ese mismo contexto, Yessenia detalló los gastos que, presuntamente, habrían sido cubiertos con el dinero de su padre. “No dice que mi padre mantiene a toda su familia. Hasta a sus hermanos que están en España, al hijo mayor le paga la carrera de odontólogo y hasta consultorio le quiere poner”, expresó, reforzando la idea de que los recursos del artista no solo se destinaron al hogar que compartía con Seminario, sino también a otros compromisos familiares.

Yessenia Villanueva lamenta la realidad económica de Melcochita

El testimonio de Yessenia Villanueva adquiere un tono aún más duro cuando se refiere al presente y futuro de su padre. La hija de Melcochita lamentó que, a su edad, el cómico tenga que volver a empezar económicamente, algo que considera inadmisible tras décadas de trabajo constante. “Me da pena que a su edad mi papá tenga que empezar de cero”, señaló.

La frase que más impacto ha generado, sin embargo, fue una advertencia directa cargada de preocupación y enojo. “Si algo le pasa a mi padre la única culpable es ella”, sentenció Yessenia, responsabilizando a Monserrat Seminario de cualquier consecuencia que pudiera afectar la salud del artista. Además, recordó que su padre siempre fue generoso. “Y que agradezca que él vio por ella hasta su quinta generación, y así tiene la desfachatez de decir que somos mantenidas”, añadió.

Melcochita furioso con Monserrat Seminario

Estas declaraciones se producen luego de que Pablo Villanueva ‘Melcochita’ confirmara públicamente el fin de su relación con Monserrat Seminario, descartando rumores de infidelidad u otros motivos ajenos al ámbito económico. El propio humorista aseguró que la ruptura se dio tras descubrir que sus ahorros bancarios estaban en cero.

“Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares”, afirmó Melcochita en declaraciones para Trome, revelando la magnitud del dinero que, según él, ya no existe. El cómico explicó que había confiado plenamente en su esposa la administración de las cuentas. “Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, manifestó, evidenciando una relación de total confianza que hoy siente traicionada.

El artista también pidió que se investigue el manejo de su dinero. “Que se investiguen en los bancos, yo no tengo absolutamente nada”, expresó, solicitando que se revisen los movimientos financieros. En esa línea, fue contundente al reafirmar su decisión de divorciarse. “Ella se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata”, declaró, visiblemente afectado.

Además, Melcochita sostuvo que gran parte de ese dinero habría sido utilizado para apoyar a la familia de Monserrat Seminario en Piura. “Ella le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”, señaló, resaltando el contraste entre su situación actual y el destino que habrían tenido sus ingresos.

Monserrat Seminario pide a Melcochita que vuelva

Frente a estas graves acusaciones, Monserrat Seminario decidió responder públicamente en el programa América Hoy, negando haber actuado de mala fe y defendiendo su rol dentro del hogar. La aún esposa de Melcochita aseguró que intentó comunicarse con él tras su salida de la casa. “Le escribí: ‘Te extraño, ven a la casa, acá tienes tus cosas’. Lo único que me respondió fue: ‘Vete con tus padres’”, relató.

Respecto al dinero, Seminario explicó que siempre fue utilizado para los gastos familiares. “Él trabaja y yo administro el dinero. Todo se va a la casa, a las bebés, a los paseos”, afirmó, desmintiendo haberse apropiado de los recursos de manera indebida.

También reveló que una deuda importante habría consumido parte significativa de los ingresos durante años. “Recién el año pasado terminamos de pagar una deuda que tomó casi 16 años”, precisó, dando contexto a la situación económica.

Finalmente, Monserrat reconoció que los ingresos de los artistas pueden ser inestables y defendió su manejo financiero. “El trabajo está escaso para los artistas, enero y febrero son bajísimos. Él dice que soy derrochadora. Si gasto, gasto por mis hijas. Todo eso se va sumando hasta que te quedas en cero. Puedo ser derrochadora, pero en mi casa no le falta nada a mis hijas”, sostuvo

