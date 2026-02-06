Abogado de Erick Moreno asegura que su defendido, ‘El Monstruo’, no lidera una organización criminal: “Es una víctima”

El Ministerio Público afirmó que el acusado habría enviado amenazas vía WhatsApp a más de cincuenta transportistas que operaban en un paradero informal en Ancón. (Crédito: Latina Noticias)

Durante la segunda fecha de la audiencia de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, su defensa legal reiteró que el acusado no lidera ningún grupo delictivo y que es ajeno a los delitos que le imputa el Ministerio Público. El abogado John Estrada Vargas afirmó ante el juzgado que su patrocinado “es una víctima de las circunstancias” y negó su participación en los presuntos delitos de organización criminal, extorsión y sicariato que investiga la Fiscalía.

Moreno, recientemente extraditado al Perú, asistió de manera presencial a la audiencia y mostró una actitud distinta a la observada en la primera sesión. Según el registro de la diligencia, se le vio serio, tenso y con gestos de incomodidad, cubriéndose el rostro y conversando de forma constante con su abogado mientras se desarrollaban las intervenciones de las partes procesales.

Abogado de Erick Moreno asegura que ‘El Monstruo’ no lidera una organización criminal y se considera una víctima. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina)

Abogado de ‘El Monstruo’: “Es una víctima”

En su exposición, el abogado Estrada sostuvo que la Fiscalía no ha demostrado que Erick Moreno haya ejercido un rol de liderazgo dentro de la presunta organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. “Mi defendido es víctima de las circunstancias, porque acá vemos hechos aislados. Erick Luis Moreno Hernández no tuvo participación ni coordinación con Flores Huánuco ni con otras personas mencionadas por el Ministerio Público”, declaró durante la audiencia.

Asimismo, la defensa cuestionó que se intente vincular a Moreno con supuestos lugartenientes y negó que haya existido una estructura jerárquica bajo su mando. El letrado afirmó que no existen pruebas concluyentes que acrediten que su patrocinado haya dirigido o coordinado acciones criminales, e incluso deslizó que otra persona, identificada como alias ‘Góngora’, sería quien tendría el control real de la organización investigada.

El Monstruo toma la palabra en audiencia de prisión preventiva.

Postura de la Fiscalía y cargos imputados

El Ministerio Público rechazó los argumentos de la defensa y sostuvo que los distintos alias mencionados en la investigación corresponden a una sola persona. El fiscal Leonardo Guffanti señaló que “cuando la defensa técnica habla de la banda del Chino o la banda del Monstruo, estamos hablando de la misma persona, autodenominado por él mismo”, en referencia a Erick Moreno Hernández.

Según la Fiscalía, Moreno habría ordenado extorsiones mediante amenazas enviadas por WhatsApp contra más de 50 transportistas que operaban en un paradero informal en Ancón. Además, se le atribuye haber dado órdenes a integrantes de la presunta organización criminal para cometer actos violentos, incluidos homicidios, como parte de las actividades ilícitas de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

“Usan mi nombre y extorsionan”

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, reconoció haber cometido delitos, aunque rechazó varios de los cargos que la Fiscalía le atribuye en el pedido de prisión preventiva por 36 meses. Durante su intervención al final de la audiencia, sostuvo que la denominación ‘Los Injertos del Cono Norte’ era utilizada por diversas personas para extorsionar y afirmó que incluso menores de edad habrían usado su nombre para cometer este delito.

“Yo voy a asumir mis responsabilidades, pero quiero que sepa usted, señor magistrado, que el tema de Los Injertos del Cono Norte se hizo muy famoso, todo el mundo usaba ese léxico para extorsionar a las personas. Usted sabe muy bien por redes sociales que hice muchos videos insultando a la policía, haciendo cosas que no debía hacer. Hay mucha gente hoy en día sale alguien de prisión, muchachos de 13, 14, 15 años, por querer tener un poco de plata, por ir a las fiestas, toman mi nombre, extorsionan a la gente”, indicó.

Abogado de Erick Moreno afirma que su defendido no lidera una organización criminal. (Foto: Captura video/Justicia TV)

Desarrollo de la audiencia y próximos pasos

Durante la diligencia, la Fiscalía reiteró que Erick Moreno es investigado como presunto líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y otros delitos graves, y sostuvo que existen elementos suficientes para sustentar el pedido de prisión preventiva. La defensa, por su parte, insistió en que las imputaciones carecen de sustento probatorio directo y pidió que no se atribuyan a su patrocinado hechos que, según afirmó, no le corresponden.

La audiencia de prisión preventiva continuará en los próximos días, tras lo cual el juez deberá emitir una resolución sobre la situación legal de Erick Moreno Hernández. El fallo definirá si el acusado afrontará el proceso bajo prisión preventiva o bajo otra medida coercitiva, en el marco de una investigación que sigue en curso por presunta organización criminal, extorsión y sicariato.