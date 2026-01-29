Perú

General de la Policía afirmó que ‘Los Injertos del Cono Norte’ están desarticulados en 95 % tras la captura de alias ‘El Monstruo’

Durante una entrevista, Óscar Arriola confirmó un diálogo reciente con Erick Moreno Hernández, quien habría manifestado su intención de confesar sus delitos

El general Óscar Arriola aseguró que ‘Los Injertos del Cono Norte’ se encuentran desarticulados en un 95 %, tras una serie de operaciones sostenidas y la captura de su principal líder.

El general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, afirmó que la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ se encuentra desarticulada en un 95%. La declaración ocurrió durante una entrevista en el programa Ahora y en la Hora, donde respondió de forma directa a la pregunta sobre la vigencia operativa de la banda tras la captura de su principal cabecilla, Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.

Según el alto mando policial, la estructura criminal perdió capacidad de acción y mando luego de una serie de intervenciones sostenidas. “Desarticulados al 95 %. Por ahí salen unos caudillos que quieren tomar y son más violentos de pronto, pero finalmente están neutralizados”, sostuvo Arriola al detallar el escenario actual en Lima Norte.

Durante la conversación, el general también reveló un diálogo reciente con Moreno Hernández, ya bajo custodia. “Yo he conversado con el Monstruo hace un ratito y le digo: ‘Esta es una gran oportunidad para que tú puedas expiar todo lo que has hecho acá en esta sociedad’”, relató. Ante la consulta sobre el significado de ese planteamiento, el propio Arriola explicó la respuesta del detenido. “Confesando, pues. Contando todo”, señaló, antes de añadir que Moreno respondió: “Voy a contarlo todo”.

La captura de alias “El Monstruo” y su traslado al Perú

Erick Luis Moreno Hernández puso en alerta a las autoridades peruanas durante años debido a su papel central en secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico de armas. Su captura se produjo el 24 de septiembre de 2025 en Paraguay, tras una operación coordinada entre la Policía Nacional del Perú y las fuerzas de seguridad de ese país. El traslado al territorio peruano ocurrió el 28 de enero, alrededor de las 18:30, luego de un viaje de catorce horas.

Nació en 1991 en la región Ica, Moreno desarrolló su historial delictivo principalmente en Lima Norte. Desde ese espacio territorial consolidó vínculos, expandió redes y construyó una organización que durante años mantuvo en tensión a comerciantes, transportistas y familias enteras.

Los primeros pasos en el delito organizado

Uso de barba espesa y melena desordenada forman parte del plan para camuflar la identidad del fugitivo - Crédito: Infobae Perú / 24 Horas

Antes de ocupar un lugar central en el mapa criminal, Moreno trabajó como mototaxista en Lima. En ese periodo surgieron las primeras imputaciones en su contra, relacionadas con la venta ilegal de nichos en el cementerio Belaúnde, en Comas. Según los reportes policiales, la modalidad incluía la ocupación de espacios y el desplazamiento de restos humanos para luego ofrecerlos a terceros.

En ese entorno conoció a Jorge Rodríguez Pedraza, alias “Jorgito”, figura clave en su ingreso a bandas organizadas. Tras ese encuentro, Moreno participó en el robo sistemático de camionetas Hilux, vehículos con alta demanda en el mercado ilegal. Esa actividad marcó el inicio de una carrera delictiva con mayor estructura y planificación.

En marzo de 2020, en pleno estado de emergencia sanitaria, la Policía Nacional detectó un doble secuestro en Lima Norte. Las víctimas, los empresarios Erik Trujillo y Milton Corrales, permanecieron retenidas en una vivienda del distrito de Comas. El operativo policial coincidió con el cumpleaños número veintinueve de Moreno Hernández.

Durante la intervención, el brigadier William Ríos Cauti resultó herido y falleció días después. Las investigaciones identificaron a Moreno como la persona que grababa los videos enviados a las familias y establecía contacto para exigir pagos. En esa etapa utilizó los alias “Chino” y “Feo”. Antes de 2022, las sentencias en su contra sumaban treinta y dos años de prisión por secuestro y robo agravado.

El liderazgo tras la muerte de “Jorgito”

¿Refugiado en Bolivia? Se pensó que había huido, pero los videos muestran que sigue en Perú. - Crédito: Composición Infobae Perú

Luego del asesinato de Rodríguez Pedraza en noviembre de 2022, en Carabayllo, Moreno asumió el control de la organización. Desde ese momento, la banda amplió operaciones mediante testaferros, fachadas inmobiliarias y empresas ficticias. Grace Bados Neyra, pareja de “Jorgito”, adquirió un rol central en el manejo financiero.

De acuerdo con las autoridades, Bados alquiló inmuebles fuera del país, incluido Paraguay, con el objetivo de facilitar desplazamientos y ocultamiento. Las transferencias bancarias se canalizaron a través de supuestas agencias inmobiliarias y empresas de importación, utilizadas para mover dinero procedente de extorsiones y secuestros.

Entre 2023 y 2024, la red vinculada a Moreno apareció relacionada con al menos tres secuestros de alto impacto. Uno de los casos involucró a una joven conocida como Lucero, liberada tras el pago de una suma no revelada. Posteriormente, una escolar de doce años, identificada como Valeria, fue interceptada al salir de su centro educativo y rescatada días después.

El caso con mayor repercusión fue el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar, ocurrido en mayo de 2024. La víctima permaneció once días cautiva en un inmueble acondicionado para el aislamiento. Las pesquisas determinaron que la organización continuaba operando desde el extranjero mediante teléfonos encriptados y rutas digitales.

En febrero de 2024, la Dirincri inició un seguimiento exhaustivo de Moreno, quien se desplazó hacia Brasil y buscó protección del Primer Comando da Capital. Desde São Paulo lideró una célula conocida como “Los Guevara” o “Guerreiros Sangrentos”. En abril de 2025, la Operación Sicários desplegó ciento sesenta efectivos y allanó veinticinco objetivos, aunque Moreno evitó la captura en ese momento.

Las declaraciones del general Arriola, centradas en la desarticulación casi total de ‘Los Injertos del Cono Norte’ y en el diálogo sostenido con su principal líder, marcan un punto de referencia en la estrategia policial contra una de las organizaciones más violentas que operaron en Lima Norte durante los últimos años.

