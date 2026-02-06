Perú

PJ decidirá este lunes 9 si dicta prisión preventiva contra ‘El Monstruo’ por 36 meses

Criminal Erick Moreno Hernández dice haberse entregado a Dios y reconoció que delinquió, pero no en todos los hechos que le atribuye la Fiscalía.

Erick Moreno Hernández, líder de
Erick Moreno Hernández, líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, luce rapado y vestido con un overol blanco tras su ingreso a la Base Naval del Callao, siguiendo el nuevo protocolo de máxima seguridad inspirado en el modelo penitenciario de El Salvador.

El juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, decidirá este lunes 9 de febrero si dicta o no prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

Tras tres audiencias donde la Fiscalía sustentó el requerimiento contra el presunto cabecilla de la organización criminal dedicada a la extorsión Los Injertos del Cono Norte, mientras que la defensa de Moreno intentaba rebatir los argumentos, el juez anunció que emitirá la resolución este lunes a partir de las 9 de la mañana, en audiencia virtual.

Hoy viernes, ‘El Monstruo’ hizo su defensa material, es decir, expuso ante el magistrado su versión sobre los hechos que le imputa el Ministerio Público.

La declaración de ‘El Monstruo’

Erick Moreno Hernández reconoció sus delitos y solicitó perdón durante su intervención final en la audiencia donde la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva por liderar la organización criminal Los Injertos del Norte.

El propio Moreno afirmó que fue su “desobediencia” lo que motivó su detención en Paraguay, asegurando que nada ocurría sin la voluntad divina: “Si Dios permitió mi captura, es porque él lo permitió”. Sostuvo que se arrepintió sinceramente y entregó su vida a Dios tras ser apresado.

Durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva en su contra, Erick Moreno Hernandez, alias 'El Monstruo', tomó la palabra para admitir sus errores, expresar su arrepentimiento y pedir perdón. Aseguró haber encontrado a Dios y que afrontará las consecuencias de sus actos. Justicia TV

Durante su defensa material, el acusado negó cualquier intento de victimización o solicitud de reducción de condena. Expresó su determinación de asumir las consecuencias de sus actos: “Lo que yo debo pagar lo voy a pagar”. Admitió haber causado daño al pueblo y reconoció su incredulidad y pecado: “He pecado contra Dios, contra su pueblo, haciendo cosas que a Dios no le agrada”.

Moreno se refirió al sufrimiento provocado por sus acciones, mencionando que tiene siete hijos y mostró pesar por los hijos y familias de las víctimas: “Me da tristeza de corazón haber hecho tanto daño”. También pidió perdón a la Policía y a quienes resultaron afectados por sus crímenes, asegurando que fue “esclavizado en el pecado, con el diablo, haciendo lo malo”.

El pedido de Erick Moreno

El Monstruo’ reconoció haber cometido delitos, pero rechazó la totalidad de los cargos que la Fiscalía le imputa en la solicitud de 36 meses de prisión preventiva por liderar la organización de extorsión Los Injertos del Norte.

Control de identidad contra Erick
Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

Durante la audiencia, Moreno Hernández afirmó que no envió a asesinar a un colectivero y cuestionó la validez de las pruebas presentadas por el agente especial ‘Titi’, quien se habría infiltrado en su organización. Además, argumentó que jóvenes de 13, 14 y 15 años utilizan su nombre para extorsionar a personas, explicando que la figura de Los Injertos del Cono Norte se hizo conocida y fue empleada por muchos para cometer estos delitos: “Toman mi nombre, extorsionan a la gente”, declaró.

El acusado aseguró desconocer a varias de las personas investigadas junto a él y negó pertenecer a grupos vinculados a delitos contra colectiveros en zonas como Ancón y Metro. A pesar de esto, admitió haber participado en determinados hechos ilícitos: “Mis transgresiones, mis maldades, yo no las voy a confundir”, señaló ante el magistrado Roberth Rimachi.

