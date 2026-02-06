Perú

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

Criminal Erick Moreno Hernández negó conocer a todos sus coinvestigados y cuestionó las pruebas del agente especial ‘Titi’

Guardar
Durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva en su contra, Erick Moreno Hernandez, alias 'El Monstruo', tomó la palabra para admitir sus errores, expresar su arrepentimiento y pedir perdón. Aseguró haber encontrado a Dios y que afrontará las consecuencias de sus actos. Justicia TV

Si bien el criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, reconoció que delinquió, no acepta todos los cargos que la Fiscalía le atribuye en el pedido de prisión preventiva por 36 meses.

Durante su intervención al final de la audiencia, Moreno Hernández sostuvo que “todo el mundo” usaba la figura de Los Injertos del Cono Norte para extorsionar. También indicó que menores de edad tomarían su nombre para cometer este delito.

“Yo voy a asumir mis responsabilidades, pero quiero que sepa usted, señor magistrado, que el tema de Los Injertos del Cono Norte se hizo muy famoso, todo el mundo usaba ese léxico para extorsionar a las personas. Usted sabe muy bien por redes sociales que hice muchos videos insultando a la policía, haciendo cosas que no debía hacer. Hay mucha gente hoy en día sale alguien de prisión, muchachos de 13, 14, 15 años, por querer tener un poco de plata, por ir a las fiestas, toman mi nombre, extorsionan a la gente”, indicó.

El Monstruo’ también dijo no conocer a personas que son investigadas junto a él.

Control de identidad contra Erick
Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

“Lo que yo he hecho lo voy a aceptar y es parte de mi desobediencia, pero hay muchas personas que he escuchado estos días que yo no conozco a ninguno de ellos. No conozco a ninguno de ellos y yo no soy parte de esas organizaciones que andan (contra) colectiveros, Ancón, Metro. Yo no he participado en ninguno de ellos. Hay cosas que sí he participado. Lo voy a decir, yo no voy a mentir. Mis transgresiones, mis maldades, yo no las voy a confundir”, indicó.

Por otro lado, Erick Moreno Hernández cuestionó pruebas del agente especial ‘Titi’, quien se habría infiltrado en la organización criminal, y negó su participación en un asesinato.

“Yo no mandé a matar a ese colectivero, menos por 40 soles semanales. Lastimosamente, la prensa y la policía siempre están enfocados en mí, en vez del tema de extorsiones, señor fiscal. Lastimosamente, cuando uno dice está en el ranking, ya él es, él es, él es, y todo es para él, para él, para él. Y a mí muchas cosas, muchos delitos me han, me han sumado sin ser yo haberlo mandado a hacer o estar involucrado en eso”, protestó el criminal.

Pide perdón

El criminal Erick Moreno Hernández reconoció sus delitos y pidió perdón durante la audiencia en la que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva por liderar la organización de extorsión Los Injertos del Norte. En su declaración, Moreno expresó: “Lo que yo debo pagar, lo voy a pagar” y afirmó haber entregado su vida a Dios durante el primer mes tras su detención en Paraguay.

El Monstruo toma la palabra
El Monstruo toma la palabra en audiencia de prisión preventiva.

Moreno atribuyó su caída a una vida de desobediencia, asegurando que fue “el diablo me tenía esclavizado haciendo lo malo”. Señaló que su captura fue consecuencia directa de sus actos y sostuvo que “nada sucede sin que Dios lo permita”, responsabilizándose de los crímenes cometidos, entre ellos dejar a siete hijos y causar daño a numerosas familias.

El juez Roberth Rimachi anunció que la resolución sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses se dará a conocer este lunes 9 de febrero a las 9:00.

Temas Relacionados

El MonstruoErick Moreno HernándezLos Injertos del Cono Norteperu-politica

Más Noticias

Mensaje de André Silva a su hija desata rumores de separación con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander

A poco de cumplir tres años de casados, el actor publicó un texto en redes sociales donde menciona el distanciamiento y la prioridad del bienestar de su hija en esta nueva etapa.

Mensaje de André Silva a

BTS y la nueva ARMY Bomb ver. 4: Precio y dónde comprar el lighstick oficial para los conciertos en Perú

La Army Bomb ver. 4 busca mejorar la experiencia visual en conciertos, con cambios en diseño y tecnología de iluminación. Conoce los detalles y complementos del lighstick

BTS y la nueva ARMY

Presentan piscos sours con chicha morada, pitahaya, aguaymanto, kiwi y otras frutas de temporada en el Gran Mercado Mayorista de Lima

En el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Pisco Sour, la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó en el Gran Mercado Mayorista una degustación de piscos sours elaborados con frutas peruanas de estación, destacando la riqueza y versatilidad de los insumos que abastecen a la capital

Presentan piscos sours con chicha

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

El mediocampista nacional se marcha del club ‘blanquiazul’ mientras resuelve su situación judicial a causa de una denuncia de violencia sexual que tuvo lugar en Montevideo

Sergio Peña retoma su carrera

Extorsionan a bodeguera con discapacidad en SJL: Le exigen 30 mil soles para no matar a su familia

La víctima es madre de cuatro menores y quedó sola a cargo de su familia tras el asesinato de su pareja en 2024

Extorsionan a bodeguera con discapacidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘El Monstruo’ dice que se

‘El Monstruo’ dice que se entregó a Dios, reconoce sus crímenes y pide perdón: “El diablo me tenía esclavizado”

Vocero de Somos Perú reconoce malestar por contrataciones de José Jerí: “También nos ha podido convocar”

Gobierno de Perú designa a Juan Samanez Bilbao como nuevo viceministro de Minas

Carlos Álvarez decide hoy si renuncia a su candidatura presidencial: “Las cosas no están claras”

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

ENTRETENIMIENTO

Mensaje de André Silva a

Mensaje de André Silva a su hija desata rumores de separación con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander

BTS y la nueva ARMY Bomb ver. 4: Precio y dónde comprar el lighstick oficial para los conciertos en Perú

Johanna San Miguel no se retracta y da ‘like’ a comentarios contra la comunidad trans: “Hombre es hombre”

Enrique Bunbury vuelve a Lima con ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026′: fecha, lugar y todo sobre la venta de entradas

‘The dominATE Experience’ en Perú: En qué cines, horarios y desde cuándo ver la película de Stray Kids

DEPORTES

Sergio Peña retoma su carrera

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 1 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Dos bajas y una reaparición confirmada en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura