‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

Durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva en su contra, Erick Moreno Hernandez, alias 'El Monstruo', tomó la palabra para admitir sus errores, expresar su arrepentimiento y pedir perdón. Aseguró haber encontrado a Dios y que afrontará las consecuencias de sus actos. Justicia TV

Si bien el criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, reconoció que delinquió, no acepta todos los cargos que la Fiscalía le atribuye en el pedido de prisión preventiva por 36 meses.

Durante su intervención al final de la audiencia, Moreno Hernández sostuvo que “todo el mundo” usaba la figura de Los Injertos del Cono Norte para extorsionar. También indicó que menores de edad tomarían su nombre para cometer este delito.

“Yo voy a asumir mis responsabilidades, pero quiero que sepa usted, señor magistrado, que el tema de Los Injertos del Cono Norte se hizo muy famoso, todo el mundo usaba ese léxico para extorsionar a las personas. Usted sabe muy bien por redes sociales que hice muchos videos insultando a la policía, haciendo cosas que no debía hacer. Hay mucha gente hoy en día sale alguien de prisión, muchachos de 13, 14, 15 años, por querer tener un poco de plata, por ir a las fiestas, toman mi nombre, extorsionan a la gente”, indicó.

‘El Monstruo’ también dijo no conocer a personas que son investigadas junto a él.

Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

“Lo que yo he hecho lo voy a aceptar y es parte de mi desobediencia, pero hay muchas personas que he escuchado estos días que yo no conozco a ninguno de ellos. No conozco a ninguno de ellos y yo no soy parte de esas organizaciones que andan (contra) colectiveros, Ancón, Metro. Yo no he participado en ninguno de ellos. Hay cosas que sí he participado. Lo voy a decir, yo no voy a mentir. Mis transgresiones, mis maldades, yo no las voy a confundir”, indicó.

Por otro lado, Erick Moreno Hernández cuestionó pruebas del agente especial ‘Titi’, quien se habría infiltrado en la organización criminal, y negó su participación en un asesinato.

“Yo no mandé a matar a ese colectivero, menos por 40 soles semanales. Lastimosamente, la prensa y la policía siempre están enfocados en mí, en vez del tema de extorsiones, señor fiscal. Lastimosamente, cuando uno dice está en el ranking, ya él es, él es, él es, y todo es para él, para él, para él. Y a mí muchas cosas, muchos delitos me han, me han sumado sin ser yo haberlo mandado a hacer o estar involucrado en eso”, protestó el criminal.

Pide perdón

El criminal Erick Moreno Hernández reconoció sus delitos y pidió perdón durante la audiencia en la que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva por liderar la organización de extorsión Los Injertos del Norte. En su declaración, Moreno expresó: “Lo que yo debo pagar, lo voy a pagar” y afirmó haber entregado su vida a Dios durante el primer mes tras su detención en Paraguay.

El Monstruo toma la palabra en audiencia de prisión preventiva.

Moreno atribuyó su caída a una vida de desobediencia, asegurando que fue “el diablo me tenía esclavizado haciendo lo malo”. Señaló que su captura fue consecuencia directa de sus actos y sostuvo que “nada sucede sin que Dios lo permita”, responsabilizándose de los crímenes cometidos, entre ellos dejar a siete hijos y causar daño a numerosas familias.

El juez Roberth Rimachi anunció que la resolución sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses se dará a conocer este lunes 9 de febrero a las 9:00.