Perú

‘El Monstruo’ reaparece con dos abogados, le muestra el dedo medio al fiscal y se ríe de los mensajes extorsivos que envió

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti expuso pruebas que relacionan al líder criminal con amenazas, asesinatos y transferencias internacionales de dinero, mientras él replicaba con gestos desafiantes y burlas

Guardar
Fuente: Justicia TV

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y recientemente extraditado desde Paraguay, reapareció este miércoles junto a dos abogados en una audiencia donde se evaluó el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva por los cargos de organización criminal, extorsión y sicariato.

La audiencia, programada para las 9:30 horas, se suspendió y reprogramó por la ausencia de uno de los letrados en la base naval del Callao, donde Moreno Hernández permanece recluido. La sesión se retomó a las 11:30 y se prolongó más de dos horas, durante las cuales tanto el Ministerio Público como la defensa presentaron sus argumentos y pruebas.

El desarrollo de la audiencia estuvo marcado por incidentes, como los ocurridos cuando el fiscal adjunto Leonardo Guffanti, de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, leyó los mensajes extorsivos enviados por el acusado.

En ese momento, Moreno Hernández hizo un gesto obsceno al magistrado y se rio mientras conversaba con uno de sus abogados.

La sesión, que inició con
La sesión, que inició con retraso por la ausencia de un abogado, se extendió más de dos horas y estuvo marcada por incidentes y gestos desafiantes del acusado, quien permanece recluido en la base naval del Callao

Guffanti afirmó que, como líder de la bandaLos Injertos del Cono Norte’, ‘El Monstruo’ “ordena a los miembros de la misma organización criminal los diferentes eventos delictivos y planes criminales, como extorsionar, amenazar, dar muerte a adversarios, dirigentes, empresarios, transportistas y otras personas que no cumplen con los requerimientos ilícitos solicitados”.

El fiscal detalló que el grupo criminal actúa desde 2023 en Ancón, Puente Piedra y distritos cercanos. De acuerdo con la imputación, la estructura cuenta con más de 40 miembros e infiltró sectores como transporte, comercio y seguridad local. “El dinero producto de las extorsiones era recaudado y recepcionado por sus adeptos e iba a parar a sus arcas”, indicó.

El fiscal presentó como pruebas actas de agentes encubiertos, registros de transferencias y testimonios de víctimas y testigos protegidos. Explicó que el cabecilla, identificado también como ‘Chino Chonguito’, ‘Chinito de Belaúnde’ y ‘Secuestrador de secuestradores’, impartía órdenes y amenazas directas, incluso por videollamadas y mensajes de WhatsApp.

Entre los mensajes extorsivos que forman parte de la evidencia, se presentó el siguiente: “Ponte en línea con ‘Los Injertos’, esto le va a pasar a todos”. Mientras el magistrado leía, ‘El Monstruo’ soltó una carcajada, se tocó la cabeza y mostraba el dedo medio a la cámara de Justicia TV que lo enfocaba.

El fiscal Leonardo Guffanti presentó
El fiscal Leonardo Guffanti presentó pruebas que incluyen mensajes extorsivos, testimonios y registros de transferencias, además de señalar a Moreno Hernández como líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, banda señalada por extorsiones y homicidios

La investigación también incluye transferencias por más de 480.000 soles y 9.634 dólares, enviadas a cuentas en Bolivia, Paraguay y Brasil. El Ministerio Público sostiene que la red dispersa el dinero para dificultar el rastreo, utilizando cuentas bancarias de varios integrantes y servicios internacionales de remesas.

El más buscado

Capturado en Paraguay el 24 de septiembre pasado, ‘El Monstruo’ integraba la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía un millón de soles por datos que facilitaran su detención.

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, declaró que con su extradición “se cierra un capítulo que ha implicado un proceso operativo realizado por las policías de Perú y Paraguay, que se inicia con un arduo trabajo de seguimiento”.

Arriola subrayó que se trata del “criminal más buscado en los últimos tiempos” y que durante las acciones en su contra se logró capturar al menos a 80 miembros de la organización, entre ellos la madre del procesado.

Temas Relacionados

El Monstruoperu-noticiasMinisterio PúblicoLos Injertos del Cono Norte

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Youna conmueve al revelar el giro inesperado en su batalla contra la leucemia: “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”

El influencer reapareció en redes sociales para contar que su leucemia presentó nuevas mutaciones, lo que agravó su diagnóstico y lo llevó a hospitalizaciones, dolor intenso y cambios drásticos en su tratamiento

Youna conmueve al revelar el

Río Pisco incrementa su caudal, destruye 10 hectáreas de maíz y pone en riesgo hasta 800 hectáreas de otros cultivos

Las intensas precipitaciones han elevado los niveles de agua del río, lo que ha generado daños iniciales y expone a varios miles de productores a eventuales pérdidas y compromete la seguridad alimentaria local

Río Pisco incrementa su caudal,

Deuda coactiva: más de 1.100 empresas acumulan obligaciones por S/ 3.400 millones

La cobranza coactiva se ha convertido en una señal de alerta para la salud financiera de las empresas, al permitir a la Sunat aplicar medidas de cobro forzoso que impactan directamente en la liquidez, la operatividad y la relación con proveedores y entidades financieras

Deuda coactiva: más de 1.100

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Peruanos y paraguayos igualan sin goles tras el final del primer tiempo. El mejor del campo, por ahora, es Gaspar Gentile, quien fue muy peligroso por la banda. Sigue las incidencias del partidazo

Alianza Lima vs 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministros defienden contrataciones de jóvenes

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

“El último comunicado es el válido”: ministro de Justicia descarta denunciar a la prensa, pero no explica doble pronunciamiento

Juanita Pastor, esposa del encarcelado Daniel Urresti, busca llegar al Senado: “Dejaré mi vida por sacarlo en libertad”

ENTRETENIMIENTO

Youna conmueve al revelar el

Youna conmueve al revelar el giro inesperado en su batalla contra la leucemia: “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”

Pamela López se quiebra tras denuncia de su ex amiga y cuestiona que su madre haya sido implicada: “jamás ha tenido problemas”

Jesús Barco y Melissa Klug celebran una emotiva reconciliación con mensajes de amor en el cumpleaños de la empresaria

Estreno de ‘América Hoy’ temporada 2026 vs ‘Arriba mi Gente’: ¿Quién venció en el rating?

María Pía Copello deja su programa de streaming por unos días y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Jesús Castillo reconoce matices entre Javier Rabanal y Jorge Fossati en Universitario: “El grupo lo ha tomado bien”

Rebaza Acosta se pronunció tras despido de Claudia Palza: el firme comunicado del club luego de tomar radical decisión

El gran sueño de Renato Espinosa: “Está la ilusión de la selección peruana, si se da sería increíble”

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026