‘El Monstruo’ reaparece con dos abogados, le muestra el dedo medio al fiscal y se ríe de los mensajes extorsivos que envió

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y recientemente extraditado desde Paraguay, reapareció este miércoles junto a dos abogados en una audiencia donde se evaluó el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva por los cargos de organización criminal, extorsión y sicariato.

La audiencia, programada para las 9:30 horas, se suspendió y reprogramó por la ausencia de uno de los letrados en la base naval del Callao, donde Moreno Hernández permanece recluido. La sesión se retomó a las 11:30 y se prolongó más de dos horas, durante las cuales tanto el Ministerio Público como la defensa presentaron sus argumentos y pruebas.

El desarrollo de la audiencia estuvo marcado por incidentes, como los ocurridos cuando el fiscal adjunto Leonardo Guffanti, de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, leyó los mensajes extorsivos enviados por el acusado.

En ese momento, Moreno Hernández hizo un gesto obsceno al magistrado y se rio mientras conversaba con uno de sus abogados.

Guffanti afirmó que, como líder de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, ‘El Monstruo’ “ordena a los miembros de la misma organización criminal los diferentes eventos delictivos y planes criminales, como extorsionar, amenazar, dar muerte a adversarios, dirigentes, empresarios, transportistas y otras personas que no cumplen con los requerimientos ilícitos solicitados”.

El fiscal detalló que el grupo criminal actúa desde 2023 en Ancón, Puente Piedra y distritos cercanos. De acuerdo con la imputación, la estructura cuenta con más de 40 miembros e infiltró sectores como transporte, comercio y seguridad local. “El dinero producto de las extorsiones era recaudado y recepcionado por sus adeptos e iba a parar a sus arcas”, indicó.

El fiscal presentó como pruebas actas de agentes encubiertos, registros de transferencias y testimonios de víctimas y testigos protegidos. Explicó que el cabecilla, identificado también como ‘Chino Chonguito’, ‘Chinito de Belaúnde’ y ‘Secuestrador de secuestradores’, impartía órdenes y amenazas directas, incluso por videollamadas y mensajes de WhatsApp.

Entre los mensajes extorsivos que forman parte de la evidencia, se presentó el siguiente: “Ponte en línea con ‘Los Injertos’, esto le va a pasar a todos”. Mientras el magistrado leía, ‘El Monstruo’ soltó una carcajada, se tocó la cabeza y mostraba el dedo medio a la cámara de Justicia TV que lo enfocaba.

La investigación también incluye transferencias por más de 480.000 soles y 9.634 dólares, enviadas a cuentas en Bolivia, Paraguay y Brasil. El Ministerio Público sostiene que la red dispersa el dinero para dificultar el rastreo, utilizando cuentas bancarias de varios integrantes y servicios internacionales de remesas.

El más buscado

Capturado en Paraguay el 24 de septiembre pasado, ‘El Monstruo’ integraba la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía un millón de soles por datos que facilitaran su detención.

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, declaró que con su extradición “se cierra un capítulo que ha implicado un proceso operativo realizado por las policías de Perú y Paraguay, que se inicia con un arduo trabajo de seguimiento”.

Arriola subrayó que se trata del “criminal más buscado en los últimos tiempos” y que durante las acciones en su contra se logró capturar al menos a 80 miembros de la organización, entre ellos la madre del procesado.