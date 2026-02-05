Perú

Video registra a trabajadores de Market Capón hablando sobre la rápida reapertura del negocio de Zhihua Yan tras visita de José Jerí

Nuevos registros audiovisuales documentan las reacciones de los colaboradores del local administrado por el empresario chino

La conversación de los empleados revela detalles sobre la intervención presidencial para levantar la clausura del establecimiento. | Video: Willax

Un video inédito mostró a trabajadores del Market Capón conversando sobre la reapertura acelerada del local luego de una reunión no oficial entre el presidente de la República, José Jerí, y el empresario chino Zhihua Yang, conocido como el ‘Chino Johnny’. El material expone los comentarios de los trabajadores acerca de la intervención del mandatario, quien realizó una llamada telefónica.

De acuerdo con el video difundido por Willax, el registro audiovisual exhibe a varios trabajadores comentando sobre el encuentro entre el presidente Jerí y el empresario de origen chino. En la conversación, los empleados se refieren al momento en que el mandatario visita y preguntan en qué piso se encontraba.

La secuencia grabada también recoge los comentarios sobre el empresario Zhihua Yang, a quien los empleados llaman ‘Johnny’. Los trabajadores mencionan la interacción entre Jerí y Yang, señalando: “El presidente le dice al Johnny: ¿Por qué estás tan bravo? A él le dijo”,

Asimismo, hablan del empresario chino, quien le había comentado sobre el cierre temporal del local al presidente. Aunque en un primer momento, Jerí aseguró que fue a comprar “caramelos”.

“Él le dice: Market Capón Me han cerrado la municipalidad’ y se ríe el presidente”, se escucha.

Filtraciones exponen a José Jerí
Filtraciones exponen a José Jerí con videos de reuniones junto a Zhihua Yang| Foto: Willax

La reunión entre Jerí y Yang se realizó la noche del 26 de diciembre de 2025 fuera de Palacio de Gobierno, sin registro oficial y en un contexto de cuestionamientos sobre transparencia. En el mismo edificio donde funciona Market Capón operan otras empresas gestionadas por Yang, como Tenda Cerámicas AC y Construcciones Capón SAC.

La visita fuera del Palacio de Gobierno

La existencia de al menos 19 videos que muestran encuentros entre el presidente de la República, José Jerí, y el empresario chino Zhihua Yang, conocido como el ‘tío Johnny’, coloca al mandatario en el centro de un nuevo escándalo político, según información difundida por el periodista Beto Ortiz. Las grabaciones, en poder de terceros, podrían agravar la situación de Jerí tras la reciente difusión de material audiovisual que lo muestra ingresando de noche a un local en San Borja.

Ortiz reveló en su programa que estos registros documentan múltiples reuniones entre Jerí y Yang y que uno de los videos muestra al jefe de Estado utilizando una gorra.

Revelan mensajes de WhatsApp entre
Revelan mensajes de WhatsApp entre Zhihua Yang y asesora de José Jerí: coordinaciones por proyecto chino| Composición Infobae Perú (Foto: Presidencia)

“Usted, presidente Jerí, está chantajeado. Usted sabe quién lo ha filmado. Usted sabe cuántos videos hay todavía. Y si no lo sabe, se lo digo: 19”.

El primer video difundido muestra a José Jerí ingresando al restaurante de la avenida San Luis, en San Borja, con el rostro cubierto. Ortiz precisó que este material fue entregado por Lizandro Quiroga, un coronel retirado de la Policía Nacional que estuvo próximo a liderar la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil). Actualmente, Quiroga figura como gerente de operaciones de la empresa de seguridad Sentinel, antes conocida como Vigarsa, la cual mantiene vínculos con Zamir Villaverde García.

El presidente peruano, José Jeri,
El presidente peruano, José Jeri, testifica ante una comisión del Congreso para abordar reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

El presidente José Jerí, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, denunció que la filtración de las imágenes forma parte de un complot destinado a interferir con el proceso electoral. Sin embargo, la organización de los comicios recae en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

