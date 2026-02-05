Zhihua Yang ingresó cuatro veces a Palacio de Gobierno, pero secretario presidencial niega reuniones con Jerí

Sigue el caso ‘Chifagate’. El secretario general del Despacho Presidencial, Benito Villanueva, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar las visitas de empresarios chinos a Palacio de Gobierno. Durante su exposición, confirmó que el empresario Zhihua Yang ingresó en cuatro ocasiones a la sede del Ejecutivo, aunque negó que haya sostenido reuniones con el presidente interino José Jerí o con ministros de Estado.

Villanueva informó que Yang visitó Palacio los días 24 de octubre, 12 y 29 de diciembre, y 5 de enero de 2026. Asimismo, señaló que otro ciudadano chino, Ji Wu Xiandong, ingresó en diciembre de 2025 y enero de 2026. Según explicó, los accesos fueron autorizados por las áreas de comunicaciones y actividades.

En su presentación, que se extendió por cerca de diez minutos, el funcionario entregó tres informes sobre el registro de visitas y aseguró que la información fue remitida de manera completa a los congresistas.

Citaciones a empresarios chinos: Fiscalía y Congreso investigan reuniones no registradas

“Señor Presidente, se le ha alcanzado la relación completa desde el 10 de octubre a la fecha de los ingresos, horarios y funcionarios que los han recibido”, señaló.

Villanueva evitó precisar con qué funcionarios se reunieron los empresarios dentro de Palacio y reconoció que no cuenta con información sobre el registro de visitas a la residencia presidencial, al tratarse —según indicó— de un espacio privado. También admitió que el sistema de control de accesos presenta fallas.

“Se ha detectado una deliminial del sistema que se está solucionando. Respecto debo precisar, en esta gestión se está reforzando el sistema de control de acceso para facilitar la interoperabilidad con el Poder Judicial, el Ministerio Público y las comisarías”, declaró.

Empresarios también son citados

La presentación de Villanueva no es la única que la Comisión de Fiscalización antederá. El grupo de trabajo citó para el próximo 11 de febrero a un grupo de empresarios chinos, para continuar invesitigando sus reuniones y presuntos favores de José Jerí.

El presidente de la comisión, Elvis Vergara, explicó que estas citaciones permitirán recoger información directa de los involucrados antes de evaluar la solicitud de facultades como comisión investigadora. Según indicó, las exposiciones previas de autoridades del Ejecutivo no han dejado conformes a los congresistas.

Durante un encuentro nocturno en un restaurante chino de Lima, el empresario se adelantó y asumió el gasto de la comida, según confirmó el presidente del Consejo de Ministros| Foto: Presidencia/Latina (Composición Infobae

“El ministro del Interior también viene para responder por temas de inseguridad ciudadana (...) honestamente a criterio personal no he visto con satisfacción las respuestas de hoy. Dentro de dos días vendrán unos otros involucrados y finalmente el día 11 vendrán empresarios chinos. Sin embargo, después la otra semana tendremos los insumos necesarios para pedir ser facultades de comisión investigadora”, sostuvo.

Entre los empresarios citados figuran Zhihua Yang, considerado una pieza central del caso; Ji Wu Xiaodong, mencionado en investigaciones fiscales y judiciales; Jingyu Li y Dai Yanpei, vinculados a la empresa China Road and Bridge Corporation Sucursal Perú; y Li Hon Bing, quien difundió en redes sociales videos de una gala realizada en el Gran Teatro Nacional en diciembre de 2025.

Investigación fiscal avanza en paralelo

Las diligencias del Congreso se desarrollan en paralelo a una investigación del Ministerio Público. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que una fiscalía provincial citó a Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong por el presunto delito de cohecho en agravio del Estado.

Gálvez explicó que se trata de una investigación preliminar a cargo de una fiscalía especializada y que no todos los detalles llegan directamente a su despacho. No obstante, señaló que los empresarios están obligados a acudir a las citaciones.

“En muchas ocasiones, tú los citas y piden postergaciones. No tengo el detalle porque es una Fiscalía Provincial, no es el despacho de la Fiscalía de la Nación. Pero sí tengo entendido que ya se los ha citado y que probablemente alguno de ellos ya ha declarado”, indicó.

El fiscal precisó que, conforme avance el proceso, se evaluará si corresponde solicitar medidas adicionales, como el levantamiento del secreto bancario o de las comunicaciones, dependiendo de los elementos que se incorporen a la investigación.