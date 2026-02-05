Veterinaria advierte que sobrepeso en mascotas es un grave problema de salud y no solo estético: causas y cómo evitarlo

El sobrepeso y la obesidad en mascotas es una problemática cada vez más frecuente en los hogares peruanos y suele ser subestimada por los dueños. Aunque muchas personas consideran normal que un perro o un gato luzca “rellenito”, especialistas advierten que esta condición puede derivar en complicaciones serias para su salud. Así lo señaló la médica veterinaria Samantha Gallo Miranda, directora de Villa Mascota Veterinaria, en entrevista con RPP.
La especialista explicó que existe una normalización del exceso de peso en animales domésticos, asociada a la percepción cultural de que una mascota con mayor volumen corporal está bien alimentada. Esta idea, según indicó, dificulta que los propietarios reconozcan a tiempo cuándo el peso de su mascota ha superado un rango saludable.
La detección del sobrepeso no es igual en todas las mascotas. En el caso de los perros, factores como la raza, la contextura ósea y la predisposición genética influyen en su apariencia física. En los gatos, en cambio, la evaluación suele ser más estándar, ya que hay menos variación entre razas, lo que permite identificar con mayor facilidad cuándo existe acumulación excesiva de grasa corporal.
Alimentación inadecuada
Entre las principales causas del sobrepeso en mascotas, la veterinaria identificó una alimentación desequilibrada. Dar restos de comida casera, añadir carbohidratos a las croquetas o abusar de los premios son prácticas comunes que incrementan la ingesta calórica diaria. Gallo Miranda advirtió que los alimentos balanceados ya contienen este nutriente, por lo que agregar arroz, papa o camote genera un exceso innecesario.
Los errores más frecuentes en la alimentación de mascotas incluyen:
- Dar sobras de comida humana condimentada
- Mezclar croquetas con carbohidratos adicionales
- Excederse en la cantidad de premios
- No medir ni pesar las porciones diarias
A ello se suma la falta de control en los horarios de alimentación. Dejar el plato lleno durante todo el día, especialmente en gatos, impide un control real del consumo de alimento. En épocas de calor, además, esta práctica puede provocar problemas digestivos debido a la descomposición de la comida.
Las consecuencias del sobrepeso se manifiestan en diversos sistemas del cuerpo. Según explicó la especialista en RPP, las primeras afectaciones suelen aparecer en las articulaciones, pero el impacto va mucho más allá del sistema óseo.
Diferencias entre perros y gatos
El exceso de peso afecta directamente a las articulaciones, como la cadera, la columna y los codos, especialmente en razas grandes o con predisposición genética a problemas articulares. Sin embargo, el sobrepeso también incrementa el riesgo de enfermedades metabólicas, respiratorias y hepáticas, similares a las que se presentan en personas con obesidad.
Entre los principales riesgos asociados al sobrepeso en mascotas se encuentran:
- Diabetes en perros y gatos
- Dificultades respiratorias y ronquidos
- Hígado graso
- Mayor desgaste articular
- Reducción de la calidad y expectativa de vida
En cuanto a las diferencias entre especies, la veterinaria señaló que la obesidad es más común en gatos que en perros. Esto se debe principalmente a su comportamiento sedentario, ya que, a diferencia de los perros, los gatos no siempre realizan actividad física de forma regular y es más difícil inducirlos al ejercicio.
Asimismo, la especialista alertó sobre la relación entre una mala alimentación y la aparición de alergias. El consumo de alimentos no diseñados para mascotas, especialmente aquellos con condimentos, puede desencadenar reacciones adversas y agravar problemas de salud existentes.
Prevención, control y efectos de la esterilización
Para prevenir el sobrepeso, Gallo Miranda recomendó una combinación de alimentación balanceada, control de porciones y actividad física adecuada. Medir la cantidad diaria de alimento y establecer horarios fijos permite un mejor manejo del peso, tanto en perros como en gatos.
Las recomendaciones básicas para evitar el sobrepeso incluyen:
- Respetar raciones diarias según peso y edad
- Evitar carbohidratos adicionales si se usan croquetas
- Limitar premios y snacks
- Promover ejercicio o juegos diarios
En ese sentido, la veterinaria explicó que la esterilización o castración también influye en el aumento de peso. Los cambios hormonales posteriores al procedimiento pueden incrementar el apetito y reducir el gasto energético, por lo que es necesario ajustar la dieta y la rutina física tras la intervención.