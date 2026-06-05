Altares macabros y rituales con sangre: así operaba la banda criminal en Ventanilla

Presencia de altares a la Santa Muerte e imágenes asociadas a intimidación; el caso quedó en manos de la Fiscalía especializada.

La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo en Ventanilla que permitió intervenir a presuntos integrantes de una red de extorsión vinculada al transporte público. En inmuebles ubicados en zonas de difícil acceso, los agentes incautaron armas de fuego, drogas y un cuaderno con placas de combis junto con montos de depósitos atribuidos a víctimas, según el reporte policial.

De acuerdo con la PNP, la intervención se concentró en el asentamiento humano Taller Señor de los Milagros y en puntos de Pachacútec, donde el grupo habría instalado espacios usados como refugio. El general Marco Antonio Conde Cuellar señaló a las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que la ubicación del búnker se logró mediante labores de Inteligencia y el uso de tecnología, entre ellos drones, lo que permitió planificar la incursión en la parte alta del cerro.

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El despliegue contó con apoyo de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) para asegurar el ingreso y el registro. En el primer punto revisado, los agentes encontraron sustancias ilícitas, armamento y material que, según la Policía, se relacionaba con amenazas a conductores. Entre los objetos figuraron imágenes de combis pintadas de rojo, con trazos que simulaban sangre, colocadas a manera de ofrenda antes de presuntos ataques contra choferes extorsionados.

Hallan altares de la Santa Muerte y ofrendas con imágenes de combis vinculadas a amenazas contra choferes - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Otro eje del caso quedó marcado por el hallazgo de varios altares vinculados a la Santa Muerte. La PNP indicó que el presunto cabecilla habría acondicionado su guarida como un espacio de culto y que los intervenidos afirmaban que esa figura les otorgaba “protección”, según la versión recogida por los agentes durante el procedimiento.

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Entre los elementos incautados, la Policía reportó una fotografía asociada a una víctima de homicidio ocurrido a finales del año pasado. Un representante policial sostuvo que el grupo rendía homenaje a un amigo asesinado el 24 de diciembre, dato que forma parte de las diligencias para establecer el contexto de los objetos hallados y su relación con la estructura investigada.

Durante la operación, algunos sospechosos intentaron escapar, según la PNP. La institución señaló que ya seguía a los presuntos integrantes y que el despliegue permitió capturas en flagrancia. En ese marco, los agentes ubicaron a alias Camilo, de acuerdo con el parte policial.

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Las diligencias se extendieron al distrito de Mi Perú, donde el personal interviniente también encontró armas de fuego, siempre según la información oficial. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, que continuó con actuaciones para determinar responsabilidades, identificar a posibles agraviados y establecer el alcance de la presunta organización autodenominada Perú Unido.

Incautan armas, drogas y cuaderno con placas de combis y depósitos atribuidos a víctimas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Canales de emergencia

El Ejecutivo activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea sin costo, reservada y operativa las 24 horas. A través de este canal, la población puede alertar sobre extorsiones y solicitar protección policial inmediata. El servicio articula atención con la Central de Emergencias 105 y permite enviar pruebas, como audios o videos.

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Línea 1818: canal de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: número directo para realizar avisos.

Comisarías: sedes distritales para formalizar denuncias.

Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional a cargo de estas investigaciones.