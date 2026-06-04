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Pensión ONP se paga desde mañana 5 de junio: Todas las fechas del cronograma según el apellido

El pago de la pensión se puede realizar a través del Banco de la Nación y otras entidades bancarias. Revisa todas las fechas para cada régimen diferente

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ONP - pensiones
Atento, jubilado o jubilada. El pago de pensiones empieza mañana viernes 5 de junio, según el cronograma aprobado. - Crédito Andina

Atención, jubilados. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas informa que, desde el viernes 5 al jueves 11 de junio, se efectuará el pago de las pensiones a 779 mil 369 asegurados a nivel nacional, del régimen 19990 y otros regímenes.

“Los pensionistas podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura”, informa la ONP. El pago se realizará según la inicial del apellido paterno de este modo:

  • Apellidos A-C: viernes 5 de junio
  • Apellidos D-L: lunes 8 de junio
  • Apellidos M-Q: martes 9 de junio
  • Apellidos R-Z: miércoles 10 de junio
  • Abono de pago a domicilio: viernes 5 de junio
  • Inicio del pago a domicilio: lunes 15 de junio
  • Fin de pago a domicilio: miércoles 24 de junio.
Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

Pagos a otros regímenes

Pero también hay otros regímenes de pensiones que paga esta institución:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio.
adulto mayor cobrando pension en cajero del Banco de la Nación
Pensión de S/1.000 está vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Para cambio de banco

Asimismo, si deseas recibir tu pensión en otra entidad bancaria, puedes solicitar el cambio de banco de manera fácil y rápida. Antes de realizar el trámite, verifica que la nueva entidad financiera cuente con los servicios que necesitas, como el cobro mediante carta poder, acceso a préstamos personales y otros beneficios para pensionistas. Las entidades bancarias disponibles son:

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  • Banco de la Nación
  • BBVA Perú
  • Banco GNB
  • Banco BanBif
  • Interbank
  • Scotiabank

Para más información sobre cómo solicitar el cambio de banco, ingresa aquí: https://www.gob.pe/12968-solicitar-cambio-de-banco-para-el-cobro-de-tu-pension.

Captura de El Peruano con el cronograma de pagos de pensiones de la ONP en 2026
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Pago al decreto 20530

¿Sabías que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades? Estos son los del decreto ley 20530. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Estas son sus fechas de pago:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 11 de junio
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 12 de junio
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 15 de junio
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 16 de junio.

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