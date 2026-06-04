Pensión ONP se paga desde mañana 5 de junio: Todas las fechas del cronograma según el apellido

Atención, jubilados. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas informa que, desde el viernes 5 al jueves 11 de junio, se efectuará el pago de las pensiones a 779 mil 369 asegurados a nivel nacional, del régimen 19990 y otros regímenes.
“Los pensionistas podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura”, informa la ONP. El pago se realizará según la inicial del apellido paterno de este modo:
- Apellidos A-C: viernes 5 de junio
- Apellidos D-L: lunes 8 de junio
- Apellidos M-Q: martes 9 de junio
- Apellidos R-Z: miércoles 10 de junio
- Abono de pago a domicilio: viernes 5 de junio
- Inicio del pago a domicilio: lunes 15 de junio
- Fin de pago a domicilio: miércoles 24 de junio.
Pagos a otros regímenes
Pero también hay otros regímenes de pensiones que paga esta institución:
- Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio.
Para cambio de banco
Asimismo, si deseas recibir tu pensión en otra entidad bancaria, puedes solicitar el cambio de banco de manera fácil y rápida. Antes de realizar el trámite, verifica que la nueva entidad financiera cuente con los servicios que necesitas, como el cobro mediante carta poder, acceso a préstamos personales y otros beneficios para pensionistas. Las entidades bancarias disponibles son:
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- Banco de la Nación
- BBVA Perú
- Banco GNB
- Banco BanBif
- Interbank
- Scotiabank
Para más información sobre cómo solicitar el cambio de banco, ingresa aquí: https://www.gob.pe/12968-solicitar-cambio-de-banco-para-el-cobro-de-tu-pension.
Pago al decreto 20530
¿Sabías que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades? Estos son los del decreto ley 20530. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Estas son sus fechas de pago:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 11 de junio
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 12 de junio
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 15 de junio
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 16 de junio.
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