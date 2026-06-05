Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 5 de junio de 2026

La actividad sísmica en Perú ha registrado una semana de fuerte movimiento. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026, el país experimentó al menos nueve sismos repartidos en diferentes regiones.
El evento de mayor magnitud alcanzó los 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno, Pasco y Cajamarca también registraron movimientos telúricos de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos durante los últimos días.
Acciones de las autoridades y balance preventivo
A raíz de los sismos de las últimas semanas, las autoridades intensificaron las inspecciones en centros educativos, hospitales y edificios históricos, especialmente en zonas afectadas como Ica y Tacna. El despliegue de brigadas técnicas busca garantizar que las infraestructuras cumplan con estándares de seguridad y se priorice la atención a las poblaciones más vulnerables.
Últimos sismos generan preocupación en Perú
El Perú atraviesa una semana marcada por una intensa actividad sísmica. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026 se registraron al menos nueve sismos en diferentes regiones del país, lo que ha generado preocupación y movilización de las autoridades de prevención. En este contexto, el IGP emitió nuevas recomendaciones para reforzar los simulacros y las acciones de prevención ante la frecuencia de estos eventos.
El evento de mayor magnitud alcanzó 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco también reportaron movimientos telúricos, aunque de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos y la importancia de mantenerse informados sobre las recomendaciones del IGP.
Recomendaciones de prevención y simulacros tras los últimos movimientos
De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, los últimos movimientos telúricos han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de prevención. Las autoridades reiteran la importancia de participar en simulacros organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de contar con un plan de emergencia familiar actualizado. “La participación activa de la comunidad es fundamental para disminuir los riesgos en caso de un sismo fuerte”, subrayan voceros del IGP.
El incremento en la intensidad y frecuencia de los sismos llevó a las organizaciones estatales a difundir guías y material educativo sobre cómo actuar antes, durante y después de un temblor. “El conocimiento y la preparación salvan vidas”, enfatizó el jefe del IGP durante una conferencia reciente, en la que también se insistió en la revisión de las estructuras de las viviendas y la identificación de zonas seguras en hogares, escuelas y centros laborales.
Últimos sismos en Perú según el IGP
El monitoreo permanente del IGP permitió identificar que, en el periodo señalado, la costa sur y el centro del país concentran la mayor cantidad de eventos sísmicos. Además del sismo de 6.5 grados en Tacna, se reportaron movimientos en Arequipa y Moquegua que alcanzaron entre 4 y 5 grados, mientras que en Lima, Ica y Tumbes las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 4.2 grados.
El IGP destacó que la profundidad de los sismos varió entre 30 y 70 kilómetros, lo que determinó la percepción del movimiento en la superficie. En varias ciudades, la población sintió temblores leves, pero en localidades cercanas a los epicentros los reportes indicaron desplazamientos más notorios y fugas preventivas de inmuebles.
Impacto en la población y acciones oficiales
Las autoridades de Defensa Civil y los gobiernos regionales activaron protocolos de respuesta rápida tras los eventos de mayor magnitud, especialmente en el sur del país. De acuerdo con información difundida por La República, no se reportaron víctimas ni daños materiales de gravedad, aunque sí se registraron interrupciones temporales en los servicios eléctricos y telefónicos en algunas zonas de Tacna y Arequipa.
El Ministerio de Educación reforzó la instrucción sobre evacuación segura en escuelas y colegios, mientras que el Ministerio de Salud recomendó a la población preparar mochilas de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linternas y documentos personales. Además, el IGP recomendó descargar aplicaciones móviles oficiales para recibir alertas sísmicas en tiempo real y mantenerse atentos a los comunicados de las autoridades.
Llamado a la información responsable y fuentes oficiales
En un escenario de alta sensibilidad, el Instituto Geofísico del Perú enfatizó la importancia de informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o datos no verificados. El organismo recomendó visitar su portal web y seguir sus cuentas oficiales en redes sociales para acceder a reportes actualizados y a las recomendaciones de seguridad.
El IGP también recordó que la colaboración entre ciudadanos y autoridades es clave para reducir la vulnerabilidad ante los sismos y para garantizar que la respuesta ante una emergencia sea efectiva y ordenada. “La prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a la amenaza sísmica”, concluyó el jefe del IGP.
¿Qué hacer en caso de un sismo?
En caso de sentir un sismo, se recomienda seguir las siguientes indicaciones:
- Protegerse bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural.
- No utilizar ascensores durante el movimiento sísmico.
- Esperar a que termine el sismo antes de evacuar el inmueble.
- Revisar si hay daños estructurales antes de regresar a la vivienda.
- Comunicarse con familiares y autoridades utilizando mensajes de texto para no saturar las líneas telefónicas.
Sismo en Jaén, Cajamarca
Un sismo de magnitud 3.4 se registró a las 22:07 horas del 4 de junio de 2026 al noroeste de Jaén, en la región de Cajamarca, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El epicentro se localizó a 20 kilómetros de profundidad, con coordenadas de latitud -5.55ylongitud -78.90. El movimiento tuvo una intensidad II en Jaén, lo que indica que fue percibido de forma ligera por la población local, sin reportes de daños materiales ni víctimas.