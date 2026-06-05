Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 5 de junio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional han confirmado movimientos telúricos relevantes en las últimas semanas e instan a la población a estar preparados ante un posible sismo de gran magnitud.

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Mapa conceptual de Sudamérica, con Perú en rojo y el Cinturón de Fuego del Pacífico en naranja neón con iconos sísmicos. Incluye el logo del IGP y la fecha 5 de junio de 2026.
Mapa editorial de Sudamérica con Perú resaltado en rojo, mostrando el Cinturón de Fuego del Pacífico con iconos sísmicos y el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para el 5 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sísmica en Perú ha registrado una semana de fuerte movimiento. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026, el país experimentó al menos nueve sismos repartidos en diferentes regiones.

El evento de mayor magnitud alcanzó los 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno, Pasco y Cajamarca también registraron movimientos telúricos de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos durante los últimos días.

08:38 hsHoy

Acciones de las autoridades y balance preventivo

A raíz de los sismos de las últimas semanas, las autoridades intensificaron las inspecciones en centros educativos, hospitales y edificios históricos, especialmente en zonas afectadas como Ica y Tacna. El despliegue de brigadas técnicas busca garantizar que las infraestructuras cumplan con estándares de seguridad y se priorice la atención a las poblaciones más vulnerables.

Sala de monitoreo sísmico del IGP. Tres operadores de espaldas ven pantallas. Central: logo IGP. Laterales: mapas de Perú con epicentros y gráficos de actividad sísmica.
Operadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) observan pantallas que muestran mapas sísmicos y gráficos de actividad en tiempo real, garantizando la vigilancia permanente del país ante movimientos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:21 hsHoy

Últimos sismos generan preocupación en Perú

El Perú atraviesa una semana marcada por una intensa actividad sísmica. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026 se registraron al menos nueve sismos en diferentes regiones del país, lo que ha generado preocupación y movilización de las autoridades de prevención. En este contexto, el IGP emitió nuevas recomendaciones para reforzar los simulacros y las acciones de prevención ante la frecuencia de estos eventos.

El evento de mayor magnitud alcanzó 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco también reportaron movimientos telúricos, aunque de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos y la importancia de mantenerse informados sobre las recomendaciones del IGP.

08:14 hsHoy

Recomendaciones de prevención y simulacros tras los últimos movimientos

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, los últimos movimientos telúricos han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de prevención. Las autoridades reiteran la importancia de participar en simulacros organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de contar con un plan de emergencia familiar actualizado. “La participación activa de la comunidad es fundamental para disminuir los riesgos en caso de un sismo fuerte”, subrayan voceros del IGP.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en la intensidad y frecuencia de los sismos llevó a las organizaciones estatales a difundir guías y material educativo sobre cómo actuar antes, durante y después de un temblor. “El conocimiento y la preparación salvan vidas”, enfatizó el jefe del IGP durante una conferencia reciente, en la que también se insistió en la revisión de las estructuras de las viviendas y la identificación de zonas seguras en hogares, escuelas y centros laborales.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:44 hsHoy

Últimos sismos en Perú según el IGP

El monitoreo permanente del IGP permitió identificar que, en el periodo señalado, la costa sur y el centro del país concentran la mayor cantidad de eventos sísmicos. Además del sismo de 6.5 grados en Tacna, se reportaron movimientos en Arequipa y Moquegua que alcanzaron entre 4 y 5 grados, mientras que en Lima, Ica y Tumbes las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 4.2 grados.

El IGP destacó que la profundidad de los sismos varió entre 30 y 70 kilómetros, lo que determinó la percepción del movimiento en la superficie. En varias ciudades, la población sintió temblores leves, pero en localidades cercanas a los epicentros los reportes indicaron desplazamientos más notorios y fugas preventivas de inmuebles.

Una calle destruida con grietas y escombros. Al fondo, un edificio de ladrillo colapsado con cinta amarilla. Un casco naranja y una libreta están en primer plano.
Daños estructurales severos en una ciudad peruana tras un sismo, mostrando una calle con grietas profundas, escombros, una vivienda parcialmente colapsada y cinta de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:20 hsHoy

Impacto en la población y acciones oficiales

Las autoridades de Defensa Civil y los gobiernos regionales activaron protocolos de respuesta rápida tras los eventos de mayor magnitud, especialmente en el sur del país. De acuerdo con información difundida por La República, no se reportaron víctimas ni daños materiales de gravedad, aunque sí se registraron interrupciones temporales en los servicios eléctricos y telefónicos en algunas zonas de Tacna y Arequipa.

El Ministerio de Educación reforzó la instrucción sobre evacuación segura en escuelas y colegios, mientras que el Ministerio de Salud recomendó a la población preparar mochilas de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linternas y documentos personales. Además, el IGP recomendó descargar aplicaciones móviles oficiales para recibir alertas sísmicas en tiempo real y mantenerse atentos a los comunicados de las autoridades.

Familia peruana de cuatro, con mochilas de emergencia, sale de una casa. La madre sostiene una radio. El cartel del INDECI está visible en la pared.
Una familia peruana, compuesta por padre, madre y dos hijos, sale ordenadamente de su hogar con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación, con el logo del INDECI visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:52 hsHoy

Llamado a la información responsable y fuentes oficiales

En un escenario de alta sensibilidad, el Instituto Geofísico del Perú enfatizó la importancia de informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o datos no verificados. El organismo recomendó visitar su portal web y seguir sus cuentas oficiales en redes sociales para acceder a reportes actualizados y a las recomendaciones de seguridad.

El IGP también recordó que la colaboración entre ciudadanos y autoridades es clave para reducir la vulnerabilidad ante los sismos y para garantizar que la respuesta ante una emergencia sea efectiva y ordenada. “La prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a la amenaza sísmica”, concluyó el jefe del IGP.

Hombre de espaldas con casco blanco y chaleco naranja de 'Vivienda Equipo de Emergencias' observa una excavadora amarilla y negra en un terreno rocoso
Un miembro del equipo de emergencia de Vivienda supervisa labores de preparación en el marco del PLANSIS 2026-2028 para mitigar riesgos de desastres naturales en Perú. (Foto: PCM)
05:42 hsHoy

¿Qué hacer en caso de un sismo?

En caso de sentir un sismo, se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

  • Protegerse bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural.
  • No utilizar ascensores durante el movimiento sísmico.
  • Esperar a que termine el sismo antes de evacuar el inmueble.
  • Revisar si hay daños estructurales antes de regresar a la vivienda.
  • Comunicarse con familiares y autoridades utilizando mensajes de texto para no saturar las líneas telefónicas.
Vista de una calle urbana peruana con edificios, personas evacuando y vehículos detenidos. Dos brigadistas con chalecos reflectantes dirigen a la multitud. Se ven banderas de Perú y del IGP.
Ciudadanos de una ciudad peruana evacuan edificios y vehículos se detienen en respuesta a una alarma sísmica, mientras brigadistas guían las rutas de evacuación bajo la bandera del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:06 hsHoy

Sismo en Jaén, Cajamarca

Un sismo de magnitud 3.4 se registró a las 22:07 horas del 4 de junio de 2026 al noroeste de Jaén, en la región de Cajamarca, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro se localizó a 20 kilómetros de profundidad, con coordenadas de latitud -5.55ylongitud -78.90. El movimiento tuvo una intensidad II en Jaén, lo que indica que fue percibido de forma ligera por la población local, sin reportes de daños materiales ni víctimas.

Mapa satelital de la región de Cajamarca en Perú, mostrando una estrella amarilla marcando el epicentro cerca de Jaén, con un sismógrafo registrando ondas en el primer plano
Un sismo de magnitud 4.9 sacudió la región de Cajamarca, Perú, el 7 de marzo de 2026, con epicentro a 22 km al noroeste de Jaén. (Composición: Infobae Perú)

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