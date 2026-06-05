Campaña de salud gratis para este sábado 06 de junio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La jornada se organizará mediante módulos para gestionar el flujo de público y derivar a cada vecino según necesidad y disponibilidad del equipo - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Municipalidad Distrital de Los Olivos organizará una campaña de salud gratis el sábado 06 de junio, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Plaza Cívica de Pro, en el sector Pro, Los Olivos.

La convocatoria incluye la entrega de aproximadamente 300 prótesis dentales gratuitas, como eje principal de la actividad, junto con módulos de atención profesional en distintas áreas.

La iniciativa busca acercar prestaciones a vecinos que requieren apoyo en salud preventiva, controles básicos y orientación especializada en un solo punto del distrito. La municipalidad indicó que el beneficio de prótesis dentales tendrá un número estimado de atenciones y se realizará dentro del horario programado, por lo que recomendó acudir con anticipación para facilitar el orden de ingreso y la evaluación previa.

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La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Los Olivos.

Durante la mañana, la plaza contará con espacios diferenciados para atenciones clínicas, soporte terapéutico, procedimientos de enfermería, pruebas de laboratorio, orientación legal y cuidados estéticos. La comuna planteó una dinámica de módulos para organizar el flujo de asistentes y permitir que cada persona acceda al servicio que necesite, de acuerdo con su requerimiento y la disponibilidad del equipo a cargo.

El programa también incorpora acciones de prevención y educación para el cuidado cotidiano, además de pruebas orientadas al descarte de condiciones frecuentes. En paralelo, se habilitarán opciones de bienestar corporal y servicios de arreglo personal, con el objetivo de ampliar el alcance de la jornada hacia distintos públicos del distrito.

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La comuna recomendó asistir con anticipación para ordenar el ingreso - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Medicina general: consulta de evaluación inicial para molestias comunes y orientación de cuidados básicos.

Vacunación: aplicación de dosis según disponibilidad, con control y registro correspondiente.

Pediatría: atención dirigida a niñas y niños, con revisión general y recomendaciones para cuidadores.

Obstetricia: consejería y evaluación vinculada a salud sexual y reproductiva.

Farmacia: entrega o indicación de productos según evaluación profesional, con pautas de uso.

Evaluación nutricional: medición y valoración del estado nutricional, con recomendaciones de alimentación.

Salud y seguridad ocupacional: orientación preventiva sobre riesgos laborales y prácticas de protección.

Fisioterapia para niños: apoyo en movilidad y desarrollo físico, según valoración del caso.

Fisioterapia para el dolor: técnicas de alivio para molestias musculares o articulares.

Evaluación postural y despistaje de pie plano: revisión de postura y detección de alteraciones del arco plantar.

Fisioterapia neurológica, reumática y traumática: rehabilitación para secuelas por lesiones o enfermedades.

Masoterapia terapéutica alternativa: técnicas manuales enfocadas en relajación o descarga muscular.

Masajes al paso: sesiones breves para tensión localizada.

Ejercicios terapéuticos: rutinas guiadas para fortalecer, estirar y mejorar movilidad.

Triaje y admisión: registro inicial y clasificación de atención para ordenar el ingreso.

Toma y registro de signos vitales: control de presión, pulso y temperatura, con anotación para la consulta.

Control de peso y talla: medición para seguimiento y orientación de salud.

Charlas educativas: información preventiva sobre hábitos saludables y autocuidado.

Asesoría jurídica: orientación sobre consultas legales y pasos para trámites o procedimientos.

Despistaje de anemia: tamizaje para identificar posible anemia.

Glucosa y colesterol: control de niveles para detección de riesgo metabólico.

Parasitosis: evaluación orientada a detectar presencia de parásitos.

Examen de orina: prueba básica para revisar indicadores urinarios.

Diagnóstico de embarazo: test para confirmar o descartar gestación.

Campaña de papanicolau: toma de muestra para tamizaje de cuello uterino.

Grupo sanguíneo: determinación del tipo de sangre.

Prueba RPR para sífilis: tamizaje serológico para sífilis.

Hemograma: análisis sanguíneo para evaluación general.

Tratamientos corporales con diferentes aparatologías: procedimientos estéticos con equipos específicos, según evaluación.

Tratamientos relajantes: atención orientada a reducir tensión y favorecer bienestar.

Corte de cabello: servicio de peluquería para público general.

Maquillaje: aplicación de maquillaje con fines de cuidado personal.