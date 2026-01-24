Perú

Alerta por virus mortal que afecta a los gatos: veterinaria detalla síntomas, contagio y cómo proteger a tu mascota

La panleucopenia felina destruye las defensas del organismo y puede ser mortal en pocos días, especialmente en gatitos menores de seis meses

Conocida como el “COVID de los gatos”, la enfermedad puede transmitirse a través de ropa, zapatos y objetos del hogar, incluso si el gato nunca sale a la calle. (Crédito: Canal N)

El mundo de las mascotas enfrenta una nueva alerta sanitaria: la panleucopenia felina, un virus altamente contagioso y mortal, conocido popularmente como el “COVID de los gatos”. Aunque no se han reportado casos recientes en Perú, la enfermedad sigue siendo una amenaza, especialmente para gatitos menores de seis meses y felinos con sistemas inmunitarios debilitados.

Mary Tantalean, médico veterinaria, explicó que la panleucopenia es comparable al parvovirus que afecta a los perros, y que puede transmitirse con facilidad incluso a gatos que permanecen en el hogar. “Es muy fácil de transmitir a través de fomites, como ropa, zapatos o manos”, indicó la especialista en entrevista para Canal N. Según Tantalean, el virus afecta principalmente a los gatos jóvenes, cuyo sistema inmune aún no está completamente desarrollado, así como a aquellos que conviven con enfermedades crónicas o inmunosupresoras.

A diferencia de otras infecciones, la panleucopenia destruye las células de defensa del organismo, dejando al animal extremadamente vulnerable a otras enfermedades secundarias, que pueden resultar fatales en muy poco tiempo. Por ello, la identificación temprana de síntomas y la prevención son determinantes para salvar la vida de la mascota.

Virus mortal afecta a gatos
Virus mortal afecta a gatos jóvenes: veterinaria detalla síntomas y prevención. (Foto: Difusión)

¿Cómo se transmite la panleucopenia?

La veterinaria explicó que el virus no requiere contacto directo entre gatos para propagarse. De manera similar a lo que ocurrió durante la pandemia de COVID-19, la panleucopenia puede viajar en objetos y superficies contaminadas. Esto significa que los dueños de mascotas deben extremar precauciones incluso al traer objetos del exterior al hogar.

Los gatitos menores de seis meses son los más susceptibles, ya que su sistema inmunitario todavía no está completamente desarrollado. Asimismo, los animales que padecen enfermedades crónicas, como leucemia felina o diabetes, presentan una inmunosupresión que los hace más vulnerables. “Estos animalitos tienen un riesgo mucho mayor de contraer la enfermedad y de sufrir complicaciones graves”, advirtió Tantalean para el citado medio.

El riesgo no se limita a animales callejeros o que salen al exterior. Incluso gatos que nunca han salido de casa pueden infectarse si los dueños no siguen medidas de higiene estrictas o entran en contacto con otros gatos potencialmente portadores del virus.

Alerta en Perú por “COVID
Alerta en Perú por “COVID de los gatos”: veterinaria explica cómo proteger a tu mascota. (Foto: Difusión)

Medidas preventivas

La limpieza y desinfección del entorno son fundamentales para reducir la propagación del virus. La doctora Tantalean recomendó:

  • Mantener el hogar limpio y desinfectado, especialmente las áreas donde se encuentran los gatitos.
  • Evitar el contacto de gatitos menores de seis meses con otros animales.
  • Al regresar del exterior, cambiarse de ropa, zapatos y, de ser posible, bañarse antes de interactuar con la mascota.
  • Aplicar protocolos de higiene similares a los adoptados durante la pandemia de COVID-19.

Estas medidas no solo protegen a los gatos, sino que también previenen la transmisión de otros virus y enfermedades que puedan afectar a las mascotas y al hogar en general. La prevención temprana y constante es clave para evitar un brote de panleucopenia en la comunidad felina.

Con una alta tasa de mortalidad, esta enfermedad viral hace que la intervención temprana y la prevención sean cruciales para salvar a los gatos infectados. (Crédito: Canal N)

Síntomas y señales de alerta

Identificar los primeros síntomas de la panleucopenia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un gato. La veterinaria destacó los signos más importantes:

  • Decaimiento o letargo inusual.
  • Fiebre y pérdida de apetito.
  • Vómitos frecuentes.
  • Diarrea, en algunos casos con presencia de sangre.

Si un gatito deja de comer por más de 24 horas, los dueños deben considerar inmediatamente la posibilidad de infección. La intervención rápida en clínicas veterinarias es crucial, dado que la enfermedad progresa rápidamente y tiene alta mortalidad en los primeros días.

Vacunas y cuidados esenciales para
Vacunas y cuidados esenciales para proteger a los gatos del virus letal. (Foto: Difusión)

Vacunación: protección más efectiva

La panleucopenia está incluida dentro del esquema de vacunación conocido como triple felina, que también protege contra calicivirus y rinotraqueítis. La vacunación se inicia alrededor de los dos meses de edad, con refuerzos cada 21 días hasta completar al menos tres dosis. Posteriormente, la vacuna debe aplicarse anualmente para mantener la protección a lo largo de la vida del gato.

Tantalean enfatizó que no es posible vacunar a un gato de forma aislada contra la panleucopenia; la protección viene incluida en la triple felina, que forma parte del programa estándar de inmunización recomendado para todos los gatos. Mantener el esquema de vacunación al día es fundamental para prevenir esta enfermedad mortal y garantizar la salud de los animales de compañía.

